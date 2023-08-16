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СБУ (10016) CNN (107) Керченський міст (363) дрони (2474)

CNN опубліковала кадри СБУ атаки на Кримський міст: Морські дрони назвали "морський малюк". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські спецслужби надали CNN відео атаки експериментального морського безпілотника на Кримський міст, що сталася 17 липня.

При це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"По суті, СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію", - пише видання.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

"Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України, – сказав він. – Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорський гірняк" і танкера SIG".

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СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк.

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Малюк також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

"На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, – сказав він в інтерв'ю CNN. – Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане".

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+33
Красивое зрелище, радующее глаз.
Эх, раз, еще раз, еще много-много раз ! Пока не рухнет кацапский мост.
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16.08.2023 07:22
+23
СБУ зробило дрон по кресленням лейтенанта Вані Баканова
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16.08.2023 07:33
+13
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16.08.2023 10:08
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хіба такий малюк захистить український торговий флот від русскіх есмінців

рано хвалитися
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16.08.2023 13:45 Відповісти
В рашистів не має есмінців, у т.ч. в Чорному морі, а їх спроба будувати подібні кораблі під назвою "Лідер" поки провальна!
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16.08.2023 14:10 Відповісти
Коли це сталося, маючи на той момент інформацію лише про наявність в України морських дронів з бойовим навантаженням у межах 70-90 кг, я не повірив у атаку цими дронами по мосту і наполягав на тому, що їх потужності не вистачило б для отриманих мостом пошкоджень та наполягав саме на версії з диверсією шляхом закладки підривного устрою у саму конструкцію мосту. Якби було відомо про те, що є дрони з зарядом до 850 кг, то звісно версія з дронами була б більш ймовірною. Тому відсутність необхідної інформації не дає робити вірні висновки українцям у той час як самі рашисти ТОЧНО ЗНАЛИ, завдяки відеофіксації з камер спостереження, чим саме було нанесено по їх мосту удар. Не розумію навіщо СБУ скривати від нас інформацію яка відома ворогу і її оприлюднення ніяк не нашкодить обороноспроможності країни, а у той же час дає перевагу роССійським нацистам у інформпросторі бо вони завжди можуть це використати як "доказ" того, що вони кажуть "правду" а їх опоненти "брешуть"! А якщо "брешуть" у цьому, то може "помиляються" і в іншому? Це що, таке підігравання СБУ рашистській пропаганді???!!!
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16.08.2023 14:06 Відповісти
Ні. Це підігравання СБУ американській пропаганді. А то їх вболівальники розчаровані таким футболом. Вони все (на їх думку) нам дали, а ми нічого не робимо щоб їх розважити. Такий футбол не цікавий. Навіщо його дивитися, а заодно навіщо допомагати.
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16.08.2023 14:36 Відповісти
"Іграшковий", це ти сам нафантазував, чи ФСБ тебе ТАКЕ писати просило?! Ти дуже добрий учень справи Скабєєвої, Соловьйова, Сімоньян та інших підарасів рашистської пропаганди!
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16.08.2023 14:40 Відповісти
Взагалі то результат невдалий у підсумку. Чим тут вихвалятися? Малюком дроном, названим на честь тимчасового разового чиновника на посаді?
Усе це виглядає лише як дешевий і недолугий піар, ціллю якого зовсім не було знищення рашистського незаконно зведеного мосту, яким масово постачається озброєння для московіцької армії. Якби насправді хотіли його знищити, то відправили б мін. 10 таких дронів. Другого такого шансу думаю уже не випаде. Залишається сподіватись на дальнобійні ракети.
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16.08.2023 21:25 Відповісти
Ага ермакозеленюкоарестовище!!!!!!
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16.08.2023 14:18 Відповісти
Гарно. Але навіщо перетворювати на шоу? Шоумени, заради піару зливають все, займаються всім на чому можна покрасуватись. Краще б зайнявся падлюкою, яка посприяла кацапам знищити снаряди зі збідненим ураном до Челенджерів, сконценрувавши їх на одному складі.
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16.08.2023 14:49 Відповісти
А коли ці снаряди знищили? Не чув такого.
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16.08.2023 21:27 Відповісти
Удар по Хмельницькому, Ігор Мосійчук, Швець.
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16.08.2023 21:30 Відповісти
Гарна робота, чому не виробляють тисячами повітряні дрони загадка.
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16.08.2023 15:00 Відповісти
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