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Росія (47164) Суровікін Сергій (47)

Суровікін сидить під домашнім арештом, йому наказано мовчати, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

суровікін

Російського генерала Сєргєя Суровікіна з позивним "Армагеддон" відсторонили від військового управління та посадили під домашній арешт. Йому заборонили залишати територію будинку, але дозволили приймати гостей.

Про це пише Politico із посиланням на російських військових блогерів та ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

 Суровікін зараз перебуває "під своєрідним домашнім арештом", коли він не може залишати квартиру, в якій його утримують, але йому дозволили відвідувачів, в тому числі кількох його підлеглих, повідомив телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", який вважається близьким до російських сил безпеки. Суровікін, відомий як "Генерал Армагеддон" за свої агресивні військові стратегії в Сирії, не з'являвся на публіці з моменту походу "вагнерівців" на Москву в червні, після того, як з'явилися повідомлення про те, що він знав про запланований заколот.

"Офіційного розслідування не ведеться, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні запитання", – повідомило "ВЧК-ОГПУ", додавши, що генералу порадили залишатися в тіні, щоб про нього "забули".

Рішення про остаточну долю Суровікіна "має ухвалити одна людина, і чим довше це буде тривати, тим більше ця людина буде охолоджуватися" – маючи на увазі президента Росії Владіміра Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суровікін позбавлений своїх повноважень, але його доля ще не вирішена, - ГУР МО

Це повідомлення з'явилося лише через кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, який зараз є депутатом Державної Думи, повідомив виданню News.ru, що Суровікін був відсторонений від виконання обов'язків командувача кремлівськими військами в Україні. Соболєв також натякнув, що Суровікін може повернутися та бути корисним для армії пізніше, якщо за ним не буде виявлено серйозних порушень.

Кремль досі не зробив офіційної публічної заяви про місцезнаходження Суровікіна або про те, що він знав про заколот найманців угруповання "Вагнер".

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Першими повинні заїхати на кічу "посол" Таран и лейтенант Баканов.
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16.08.2023 08:23
+2
То сидить біля вікна ? Чи може біля люстри .
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16.08.2023 08:27
+2
Доння Трампов тоже так думает, а оно вон оно как получается, Михалыч.
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16.08.2023 08:33
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а хомчака коли
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16.08.2023 08:20 Відповісти
Першими повинні заїхати на кічу "посол" Таран и лейтенант Баканов.
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16.08.2023 08:23 Відповісти
Це вже з розділу ФАНТАСТИКА
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16.08.2023 08:26 Відповісти
Доння Трампов тоже так думает, а оно вон оно как получается, Михалыч.
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16.08.2023 08:33 Відповісти
старшой лєйтенант.
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16.08.2023 09:13 Відповісти
Шось хоче сказати чи иому вже не до балачки
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16.08.2023 08:20 Відповісти
чайок попиває
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16.08.2023 08:22 Відповісти
Гостей принимать разрешили, чтобы ему приносили "стекломой": какой руснявый генерал без вотки
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16.08.2023 09:02 Відповісти
тю. то ж кацап. воно не тявкне навіть без арешту. раб, які погони не вдягни
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16.08.2023 08:24 Відповісти
То сидить біля вікна ? Чи може біля люстри .
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16.08.2023 08:27 Відповісти
В кремле ещё не решили, как с ним быть: поскользнётся в ванной комнате, прихватит сердечко или отравится грибами.....?
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16.08.2023 08:37 Відповісти
Вот нехер было стока окопов в Украине копать.
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16.08.2023 09:02 Відповісти
Йося кабздон вже записався до нього на прийом, і коса вже при ньом.
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16.08.2023 09:12 Відповісти
Свинособачому хєнєралу доручили відкласти всі другорядні справи і в тиші та спокої зосередити всі сили на головній -- підготовці нового заколоту.
На цей раз вже вдалого.
Буде приймати гінців та координувати зусилля бунтівників.
Тримаємо кулаки.
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16.08.2023 09:29 Відповісти
 
 