Суровікін сидить під домашнім арештом, йому наказано мовчати, - Politico

Російського генерала Сєргєя Суровікіна з позивним "Армагеддон" відсторонили від військового управління та посадили під домашній арешт. Йому заборонили залишати територію будинку, але дозволили приймати гостей.

Про це пише Politico із посиланням на російських військових блогерів та ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Суровікін зараз перебуває "під своєрідним домашнім арештом", коли він не може залишати квартиру, в якій його утримують, але йому дозволили відвідувачів, в тому числі кількох його підлеглих, повідомив телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", який вважається близьким до російських сил безпеки. Суровікін, відомий як "Генерал Армагеддон" за свої агресивні військові стратегії в Сирії, не з'являвся на публіці з моменту походу "вагнерівців" на Москву в червні, після того, як з'явилися повідомлення про те, що він знав про запланований заколот.

"Офіційного розслідування не ведеться, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні запитання", – повідомило "ВЧК-ОГПУ", додавши, що генералу порадили залишатися в тіні, щоб про нього "забули".

Рішення про остаточну долю Суровікіна "має ухвалити одна людина, і чим довше це буде тривати, тим більше ця людина буде охолоджуватися" – маючи на увазі президента Росії Владіміра Путіна.

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Це повідомлення з'явилося лише через кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, який зараз є депутатом Державної Думи, повідомив виданню News.ru, що Суровікін був відсторонений від виконання обов'язків командувача кремлівськими військами в Україні. Соболєв також натякнув, що Суровікін може повернутися та бути корисним для армії пізніше, якщо за ним не буде виявлено серйозних порушень.

Кремль досі не зробив офіційної публічної заяви про місцезнаходження Суровікіна або про те, що він знав про заколот найманців угруповання "Вагнер".