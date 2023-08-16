Рашисти обстріляли село Чернещина на Харківщині, пошкоджено приватний будинок

Російські загарбники завдали удару по селу Чернещина на Харківщині, жертв немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Близько 8:50 російські війська завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Жертв немає.

Читайте: Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська. ФОТО