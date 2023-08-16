УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5595 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
351 1
війна (56332) обстріл (21010) Харківщина (4265)

Рашисти обстріляли село Чернещина на Харківщині, пошкоджено приватний будинок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,авіація

Російські загарбники завдали удару по селу Чернещина на Харківщині, жертв немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Близько 8:50 російські війська завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Жертв немає.

Читайте: Доба на Харківщині: удари дронами по Ізюмському району, обстріли Вовчанська. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2023 10:26 Відповісти
 
 