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Рашисти обстріляли село Чернещина на Харківщині, пошкоджено приватний будинок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдали удару по селу Чернещина на Харківщині, жертв немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Близько 8:50 російські війська завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Жертв немає.
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Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2023 10:26 Відповісти Мені подобається 0
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