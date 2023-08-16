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Новини За кордоном
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Через погрози РФ: П’ятьом політикам у Болгарії надали захист

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія,охоронець

П’ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Імена політиків не розголошують. Відомо, що попередження про загрози для них надійшло минулого тижня.

Рішення про розміщення охорони було прийнято на засіданні Міжвідомчої комісії, до складу якої входять керівники Служби національної безпеки, контррозвідки і генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ.

Офіційних коментарів від Національної служби безпеки Болгарії не було.

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Автор: Ольга Лузан
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Надобно срочьно чєлобітную ***** отбіть, в стілє "атєц, прасті засранцев"...
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16.08.2023 10:18 Відповісти
1)Всім країнам доведеться будь як здихатися від кацапької присутністі в себе дома.
2) Також доведеться відловлювати та винищувати кацапську агентуру по всьому світу(відловлювати всіх росіян, також колишніх росіян)
3) руські люді повинні жити у себе в рідному кацапстані ( і винищувати один одного , як щури в бочці, вони дуже небезпечні)
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16.08.2023 10:24 Відповісти
Тільки не "руські", а "расєйські". До Русі вони мають таке ж відношення, як і марсіани.
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16.08.2023 10:30 Відповісти
Якийсь звіздець.
Пора кацапів усім світом у стійло заганяти.
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16.08.2023 10:29 Відповісти
Rwan6 I sran6 rzejskaja strah potierala, pork wyrezat6 kurw!
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16.08.2023 10:46 Відповісти
Дешевше депортувати всю кацапню разом з дипломатами і відчуєте безпеку навіть в повітрі
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16.08.2023 11:48 Відповісти
 
 