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Через погрози РФ: П’ятьом політикам у Болгарії надали захист
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
П’ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Імена політиків не розголошують. Відомо, що попередження про загрози для них надійшло минулого тижня.
Рішення про розміщення охорони було прийнято на засіданні Міжвідомчої комісії, до складу якої входять керівники Служби національної безпеки, контррозвідки і генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ.
Офіційних коментарів від Національної служби безпеки Болгарії не було.
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2) Також доведеться відловлювати та винищувати кацапську агентуру по всьому світу(відловлювати всіх росіян, також колишніх росіян)
3) руські люді повинні жити у себе в рідному кацапстані ( і винищувати один одного , як щури в бочці, вони дуже небезпечні)
Пора кацапів усім світом у стійло заганяти.