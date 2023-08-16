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1153 дитини вважаються зниклими безвісти в Україні. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

З початку повномасштабної війни загалом вважаються зниклими безвісти 1153 дитини.

Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана, передає Цензор.НЕТ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 16 серпня 2023 року (в Україні вважаються – ред.) зниклими – 1 153 дитини, знайденими – 16 216 дітей", - йдеться у повідомленні.

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1153 дитини вважаються зниклими безвісти в Україні 01
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