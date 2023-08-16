На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили низку атак ворога, - Генштаб

Українські військові відбили атаки російських окупаційних військ у районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки на Куп’янського напрямку.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Він зазначив, що українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки", - сказав речник.

За словами Андрія Ковальова, противник вів також безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки.

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