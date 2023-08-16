Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Білорусі, - ЗМІ

Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу приїхав з офіційним візитом до Білорусі. Панує обговорити військове співробітництво в галузях, що становлять взаємний інтерес.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на БЕЛТА.

Зазначається, що під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію та Білорусь цього тижня, обговорить міжнародну безпеку, - росЗМІ