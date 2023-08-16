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Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Білорусі, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу приїхав з офіційним візитом до Білорусі. Панує обговорити військове співробітництво в галузях, що становлять взаємний інтерес.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на БЕЛТА.
Зазначається, що під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".
Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.
Топ коментарі
+5 Vaaleikumassalam
показати весь коментар16.08.2023 13:55
+3 Ksenia VB
показати весь коментар16.08.2023 14:17
+3 Алекс Скела
показати весь коментар16.08.2023 14:22
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Будь ласка, зачекайте...
Підтримка поки що моральна і фінансова. Про це також не треба забувати
Щодо моральності - я б так не сказав - Китай дизморалить Рашку досить часто - наприклад - своєю присутністю на самміті у Саудівській Арабії і висловленнями про підтримку територіальної цілостності України.
Щодо фінансів - Китай просто доїть рашку, скупаючи нафтопродукти значно нижче ціни ринку і перепродаючи їх - це нормальний вихід - нафтопродукти на ринку потрібні і доля рашки досить велика - її немає кому замінити - головне при цьому, що рашка не отримує наддохід - від дістається Китаю.
Але це не привяд гавкати на Китай, бо у наших інтересах якщо ми не можемо привернути Китай на свій бік - хоча б не зробити його ворогом - бо це нам занадто дорого коштуватиме. Тому нам дуже обережно з приводу Китаю потрібно висловлюватись.
Не вписались, бо їм це не вигідно. У першу чергу - економічно не вигідно. Китай робить тільки те, що вигідно Китаю і попрікати його за це не має сенсу. А гнати на нього може бути для нас дуже боляче, хочай хочется.
Вписуватись за Рашку вони скорійше за все не будуть - хібащо ЗСУ під Москвою будуть стояти, бо розвал Рашки не входить у плани Китаю - але це теж покищо - так-то Китай у Майбутньому не проти повернути собі Хайшенвей і приамур'я.
Що вони сцикуни і тд. ?
Добре що самі не писали.
Не сприймаю такі коменти.
Якщо ми будемо такими ідіотами, якими ви пропонуєте нам стати - московіти нам аплодуватимуть стоячи!
А свої "пацанські" "терпіли" засуньте собі в дупу. Ми маємо бути РОЗУМНИМИ, а не "не терпілами" у розумінні якого придоркуватого пацанчіка.
Зрозуміло, що ти думати не звик, але давай спробуємо, ок?
Що може зробити Китай у відповідь на нашу відверто ворожі кроки? Він може розпочати поставку снарядів і бойових дронів для РФ. А снарядів великого калібру у Китая достатньо, щоб забеспечити ВСІ потреби РФ у війні на РОКИ. У скільки сотень тисяч життів нам обійдеться таких крок? Ти готовий під цими снарядами гинути в окопі - чи ти сиранеш на Китай і у кущі?
А ще Китай може завалити РФ військовими беспілотниками, танками і тд - тобі це потрібно?
А теперь давай подумаємо, які плюси від дій, які ти пропонуєш. Ти не будеш відчувати себе "терпілою" - і все. Якщо на твою думку це варте поразки у війні і сотень тисяч загиблих українців, то у мене немає нематерних слів, щоб тебе охарактеризувати.
А твій друз з 95 бригади розуміє, що ві нне супермен і що Китай без проблем може виставити армію у кілька мільонів чоловіків?