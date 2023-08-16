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Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Білорусі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лі,шанфу

Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу приїхав з офіційним візитом до Білорусі. Панує обговорити військове співробітництво в галузях, що становлять взаємний інтерес.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на БЕЛТА.

Зазначається, що під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію та Білорусь цього тижня, обговорить міжнародну безпеку, - росЗМІ
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Топ коментарі
+5
лука і вузькоплівочні хочуть заробити грошенят на москалях та українській крові
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16.08.2023 13:55
+3
союзник рашки і бєларашки
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16.08.2023 14:17
+3
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16.08.2023 14:22
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лука і вузькоплівочні хочуть заробити грошенят на москалях та українській крові
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16.08.2023 13:55 Відповісти
срані китайці... в Україну приїдь, подивися що рашка робить, з вашої згоди.
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16.08.2023 14:02 Відповісти
Це після договорняків у Джуді?
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16.08.2023 14:09 Відповісти
учеба в российском военвузе бесследно не прошла - узкоглазый заработал себе лицо классического алкаша в генеральских погонах
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16.08.2023 14:12 Відповісти
союзник рашки і бєларашки
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16.08.2023 14:17 Відповісти
Китай союзник лише сам собі. І не дай Бог, щоб він став союзником рашки - нам буде непереливки, бо тоді у рашки буде нескінченний потік ***********.
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16.08.2023 15:19 Відповісти
До нас їхній міністр оборони не навідувався.
Підтримка поки що моральна і фінансова. Про це також не треба забувати
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16.08.2023 15:22 Відповісти
Але не в наших інтересах, щоб вони стали реальними союзниками.
Щодо моральності - я б так не сказав - Китай дизморалить Рашку досить часто - наприклад - своєю присутністю на самміті у Саудівській Арабії і висловленнями про підтримку територіальної цілостності України.
Щодо фінансів - Китай просто доїть рашку, скупаючи нафтопродукти значно нижче ціни ринку і перепродаючи їх - це нормальний вихід - нафтопродукти на ринку потрібні і доля рашки досить велика - її немає кому замінити - головне при цьому, що рашка не отримує наддохід - від дістається Китаю.
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16.08.2023 15:32 Відповісти
В Китаю теж є плани проти всього заходу. Можливо вони накопичують ресурси за рахунок срасії, щоб здійснити напад у майбутньому. Ми докорінно не знаємо які їхні інтереси. Чи вони хочуть жити мирно. Але якби не вони, то рашка вже би видихалась фінансово.
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16.08.2023 15:37 Відповісти
Так, у Китаю теж є імперські амбіції і традиції - причому вони тисячолітні. Так, нам було б краще, щоб Китай долучився до блокади Рашки, але ми цього не можемо досягнути, нажаль.
Але це не привяд гавкати на Китай, бо у наших інтересах якщо ми не можемо привернути Китай на свій бік - хоча б не зробити його ворогом - бо це нам занадто дорого коштуватиме. Тому нам дуже обережно з приводу Китаю потрібно висловлюватись.
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16.08.2023 15:41 Відповісти
Все не від нас залежить, а від їхніх планів. Вони не вписались за роісю, бо не відчувають що можуть протистояти заходу. Але це не означає що не впишуться. І вони так само можуть посміхатись нам у вічі і продавати цапам зброю. Зараз вони круто заробляють на війні. І всім задоволені.
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16.08.2023 15:45 Відповісти
" Вони не вписались за роісю, бо не відчувають що можуть протистояти заходу"

Не вписались, бо їм це не вигідно. У першу чергу - економічно не вигідно. Китай робить тільки те, що вигідно Китаю і попрікати його за це не має сенсу. А гнати на нього може бути для нас дуже боляче, хочай хочется.
Вписуватись за Рашку вони скорійше за все не будуть - хібащо ЗСУ під Москвою будуть стояти, бо розвал Рашки не входить у плани Китаю - але це теж покищо - так-то Китай у Майбутньому не проти повернути собі Хайшенвей і приамур'я.
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16.08.2023 15:50 Відповісти
Не поділяю вашого щирого захоплення китайцями.
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16.08.2023 15:59 Відповісти
У мене немає ніякого захоплення китайцями. У мене є розуміння, що якщо Китай поставлятиме рашці зброю у промислових масштабах - нам буде непереливки. Все інше походить від цього розуміння. Не в наших інтересах ставати у позу і принципово проклинати Китай...
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16.08.2023 16:20 Відповісти
А на захід можна плюватись ? Вони точно поставляться з розумінням. І не припинять давати нам зброю. Я вам скажу так. Китай має види на Україну як короткий шлях у Європу. Тому після війни вони точно будуть схиляти нашу владу не проводити реформи, натомість даватимуть кредити, як африканцям.
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16.08.2023 16:27 Відповісти
саме так,Європейська Україна це конкурент КНР тому вони занепокоєні,після війни ми займемо їх місце виробничого майданчика тим паче географія нам сприяє і непотрібно вибудовувати логістичні ланцюжки на тисячі кілометрів.
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16.08.2023 16:38 Відповісти
А де і коли я казав, що потрібно кудись плюватись, окрім рашки? Чи плюватись необхідно по-вашому?
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16.08.2023 17:53 Відповісти
А ви хіба не читали коменти, що захід невдячний жирує за нашими спинами поки ми воюємо.
Що вони сцикуни і тд. ?
Добре що самі не писали.
Не сприймаю такі коменти.
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16.08.2023 18:56 Відповісти
Китай наш ворог і ми повинні ставитися до Китаю як до ворога, досить бути теопілами. Ставлення до Китаю має бути ворожим взагалі треба визнати Тайвань а з комуністами які незаконно захопили владу в Китаї розірвати всі відносини що можна, . Ба більше Китай це тоталітарна помийка що робить геноциди нац меншин
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17.08.2023 11:24 Відповісти
Китай нам не ворог! І якщо ми своїм ворожим ставленням зробимо Китай ворогом - це вартуватиме нам МІЛЬОНІВ життів і вірогідним програшем у війні!
Якщо ми будемо такими ідіотами, якими ви пропонуєте нам стати - московіти нам аплодуватимуть стоячи!
А свої "пацанські" "терпіли" засуньте собі в дупу. Ми маємо бути РОЗУМНИМИ, а не "не терпілами" у розумінні якого придоркуватого пацанчіка.
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17.08.2023 13:23 Відповісти
Розумними це поводити себе з ворогом який допомагає РФ у війні проти нас ніби нічого не сталось ? Китай це тоталітарна злочинна помийка і ставлення до неї має бути відповідне
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17.08.2023 21:31 Відповісти
Розумно - це ДУМАТИ над НАСЛІДКАМИ свої дій.
Зрозуміло, що ти думати не звик, але давай спробуємо, ок?
Що може зробити Китай у відповідь на нашу відверто ворожі кроки? Він може розпочати поставку снарядів і бойових дронів для РФ. А снарядів великого калібру у Китая достатньо, щоб забеспечити ВСІ потреби РФ у війні на РОКИ. У скільки сотень тисяч життів нам обійдеться таких крок? Ти готовий під цими снарядами гинути в окопі - чи ти сиранеш на Китай і у кущі?
А ще Китай може завалити РФ військовими беспілотниками, танками і тд - тобі це потрібно?

А теперь давай подумаємо, які плюси від дій, які ти пропонуєш. Ти не будеш відчувати себе "терпілою" - і все. Якщо на твою думку це варте поразки у війні і сотень тисяч загиблих українців, то у мене немає нематерних слів, щоб тебе охарактеризувати.
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17.08.2023 22:01 Відповісти
Мої брати що воюють вважають Китай ворогом і хочуть щоб наша країна, ставилась до Китаю відповідно, їм напевно видніше правда вони вже не 1 рік на війні а мій друг з 95 бригади взагалі хоче разом з армією РФ знищити і армію Китаю
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20.08.2023 07:12 Відповісти
Твої брати бажають, щоб їм на голови падало у 3 рази більше снарядів? Чи твої брати хочуть програти війну?
А твій друз з 95 бригади розуміє, що ві нне супермен і що Китай без проблем може виставити армію у кілька мільонів чоловіків?
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20.08.2023 12:40 Відповісти
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16.08.2023 14:22 Відповісти
І що? Ну міністр оборони КНР. Ну схожий він на росіянина більше, ніж міністр оборони РФ - і що? Не вистачало нам ще дурними гигикавками зробити собі ворога з Китаю....
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16.08.2023 15:21 Відповісти
а на еритрею китайоза часом не їде?
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16.08.2023 17:56 Відповісти
 
 