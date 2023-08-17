У російських коледжах готуватимуть операторів безпілотників

У Росії планують готувати операторів безпілотників у коледжах.

Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми буквально ось тільки затвердили перелік професій робітників, посад та службовців, за якими здійснюється професійне навчання як у закладах середньої професійної освіти, так і у різних центрах, у тому числі створених на підприємстві. До нього увійшли 5110 найменувань. У переліку з'явилося понад 250 нових затребуваних професій, зокрема оператор безпілотних авіаційних систем із максимальною злітною масою 30 кг і менше", - сказав міністр освіти країни-окупанта.

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