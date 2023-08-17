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У російських коледжах готуватимуть операторів безпілотників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії планують готувати операторів безпілотників у коледжах.
Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми буквально ось тільки затвердили перелік професій робітників, посад та службовців, за якими здійснюється професійне навчання як у закладах середньої професійної освіти, так і у різних центрах, у тому числі створених на підприємстві. До нього увійшли 5110 найменувань. У переліку з'явилося понад 250 нових затребуваних професій, зокрема оператор безпілотних авіаційних систем із максимальною злітною масою 30 кг і менше", - сказав міністр освіти країни-окупанта.
Топ коментарі
+5 Валентин Коваль 2a613f18
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Писати треба так: "молодих кацапів, що до сих пір живі - будуть навчати як швидше здохнути"
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Дроноводство. Навіщо маленьким українцям новий предмет у школі
15:02, 11.08.2023
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий днями повідомив, що в українських школярів може з'явитися новий предмет - їх навчатимуть керувати дронами. УНІАН дізнавався, чи реально навчити цьому дітей, наскільки це доцільно, та чи дійсно з цього може бути користь.
Дроноводство. Навіщо маленьким українцям новий предмет у школі - УНІАН (unian.ua)
Де ініціативи уряду?
Кацапи вже зрозуміли що нахрапом не вийде і стали серйозніше до цього ставитися а ми що? Досі неначасі?