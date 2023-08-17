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Новини За кордоном
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безпілотник (2086) Росія (47179) навчання (438)

У російських коледжах готуватимуть операторів безпілотників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бпла,дрон,росія,безпілотник

У Росії планують готувати операторів безпілотників у коледжах.

Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми буквально ось тільки затвердили перелік професій робітників, посад та службовців, за якими здійснюється професійне навчання як у закладах середньої професійної освіти, так і у різних центрах, у тому числі створених на підприємстві. До нього увійшли 5110 найменувань. У переліку з'явилося понад 250 нових затребуваних професій, зокрема оператор безпілотних авіаційних систем із максимальною злітною масою 30 кг і менше", - сказав міністр освіти країни-окупанта.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Украіна ше прохлаждається чи вже теж підключилась до навчання
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17.08.2023 11:29
+3
А ще носіїв пояса шахеда і спеціалістів по вивозу унітазів не забудьте, ***** мразіяні.
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17.08.2023 11:25
+2
А в наших що? В нас купа різних кружків авіамоделістів, чому їх не можна поставити на службу державі?
Де ініціативи уряду?
Кацапи вже зрозуміли що нахрапом не вийде і стали серйозніше до цього ставитися а ми що? Досі неначасі?
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17.08.2023 11:25
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А ще носіїв пояса шахеда і спеціалістів по вивозу унітазів не забудьте, ***** мразіяні.
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17.08.2023 11:25 Відповісти
для чого взагалі подібні новини?
Писати треба так: "молодих кацапів, що до сих пір живі - будуть навчати як швидше здохнути"
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17.08.2023 11:43 Відповісти
Щоб всепропальщики на кремлівській зарплаті, на кшталт тих хто нижче відісрався, мали за що отримувать з/п від хазяїв, мабуть.
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17.08.2023 11:49 Відповісти
Друже, в Україні теж саме. Про це також писав Цензор кілька днів назад.
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Дроноводство. Навіщо маленьким українцям новий предмет у школі

15:02, 11.08.2023

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий днями повідомив, що в українських школярів може з'явитися новий предмет - їх навчатимуть керувати дронами. УНІАН дізнавався, чи реально навчити цьому дітей, наскільки це доцільно, та чи дійсно з цього може бути користь.

Дроноводство. Навіщо маленьким українцям новий предмет у школі - УНІАН (unian.ua)
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17.08.2023 12:31 Відповісти
А в наших що? В нас купа різних кружків авіамоделістів, чому їх не можна поставити на службу державі?
Де ініціативи уряду?
Кацапи вже зрозуміли що нахрапом не вийде і стали серйозніше до цього ставитися а ми що? Досі неначасі?
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17.08.2023 11:25 Відповісти
Украиной управляют кацапы, а им не выгодно чтобы она была сильной.
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17.08.2023 11:40 Відповісти
А у нас появится несколько новых "экспертов" на зе-марафоне, которые будут рассказывать что подготовка этих операторов будет плохая, дронов на 2-3 раза осталось и вообще переживать не стоит.
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17.08.2023 11:46 Відповісти
Украіна ше прохлаждається чи вже теж підключилась до навчання
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17.08.2023 11:29 Відповісти
Ми тільки встигаємо розкривати ворогу таємниці ведення не стандартних бойових дій і навіть викладаємо максимально відео їх проведення щоб тварі бистріше вчилися нам протистояти.
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17.08.2023 11:40 Відповісти
А у нас будуть будувати дорогу для курорту олігарха за сотні мільйонів. Дрони не на часі, бо весілль зараз небагато.
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17.08.2023 12:01 Відповісти
Україна входить у еліту космічної галузі. А дрони де, каліки грьобані.
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17.08.2023 12:55 Відповісти
 
 