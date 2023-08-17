Україна хоче застосувати санкції до Міноборони Білорусі
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Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до Міністерства оборони Республіки Білорусь за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, - ПАТ "МОТОР СІЧ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України у фейсбуці.
"16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Міністерства оборони Республіки Білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ "МОТОР СІЧ"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Міністерство оборони Республіки Білорусь, будучи центральним органом державної влади у сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва Російської Федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняють дії, направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь, необхідних для здійснення збройної агресії проти України.
Повідомляється, що предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.
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