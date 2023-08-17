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Україна хоче застосувати санкції до Міноборони Білорусі

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білорусь

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до Міністерства оборони Республіки Білорусь за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, - ПАТ "МОТОР СІЧ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України у фейсбуці.

"16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Міністерства оборони Республіки Білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ "МОТОР СІЧ"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін’юст подав позов щодо націоналізації активів Міноборони Білорусі

Як зазначається, Міністерство оборони Республіки Білорусь, будучи центральним органом державної влади у сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва Російської Федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняють дії, направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь, необхідних для здійснення збройної агресії проти України.

Повідомляється, що предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.

Читайте: США оголосили нові санкції проти Білорусі та запровадили візові обмеження щодо посадовців режиму Лукашенка

Автор: Наталя Джума
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Україна хоче застосувати санкції до Міноборони Білорусі
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17.08.2023 13:16 Відповісти
Чому до сих пір з ними є якісь відносини , це ж черговий округ каЦапстана ? арахамія ніяк не нажереться ?
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17.08.2023 13:17 Відповісти
Хоче, дроче, так застасуйте **** !!!!
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17.08.2023 13:17 Відповісти
аби хоча не перехотіли.
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17.08.2023 13:24 Відповісти
Це шо, не буде купувати електрику чи асфальт для великого крадівництва?
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17.08.2023 13:30 Відповісти
головне - не поспішайте.
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17.08.2023 13:31 Відповісти
Не пройшло і 1,5 роки війни, а то все було не на часі!
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17.08.2023 14:18 Відповісти
коли збіговисько ватних клоунів рулить воюючою країною, то кожне їхнє рішення виглядає, як анекдот.
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17.08.2023 14:42 Відповісти
 
 