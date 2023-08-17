Україна хоче застосувати санкції до Міноборони Білорусі

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до Міністерства оборони Республіки Білорусь за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, - ПАТ "МОТОР СІЧ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України у фейсбуці.

"16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Міністерства оборони Республіки Білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ "МОТОР СІЧ"", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Міністерство оборони Республіки Білорусь, будучи центральним органом державної влади у сфері національної безпеки, діючи в інтересах військовополітичного керівництва Російської Федерації, сприяло взяттю участі в організації підготовки збройної агресії проти України, організації безпосередньої збройної агресії проти України, надає державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також вчиняють дії, направлені на постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь, необхідних для здійснення збройної агресії проти України.

Повідомляється, що предметом стягнення в дохід держави є авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032.

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