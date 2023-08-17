Електронне декларування Рада може відновити у вересні, - Веніславський

Рада наприкінці серпня або на початку вересня може ухвалити закон про повернення обов’язкового декларування чиновниками своїх статків.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

За його словами, відновлення декларування, зокрема під час війни, є одним із дискусійних для кожного посадовця законопроєктів.

"Законопроєкт викликав суттєві дискусії, але ми маємо практично одностайну підтримку – відбулося голосування за цей законопроєкт у першому читанні. Зараз закінчується процес подання законодавчих пропозицій та поправок до другого читання. Я не готовий зараз сказати – закінчився він чи закінчується. Будемо очікувати, що парламентський комітет з антикорупційної політики дуже швидко опрацює законодавчі пропозиції та поправки і винесе до зали на друге читання. Я думаю, що у нас є всі шанси на цій сесії, яка має закінчитися відповідно до Конституції в серпні або на початку вересня, ухвалити його", - пояснив нардеп.

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