Електронне декларування Рада може відновити у вересні, - Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада наприкінці серпня або на початку вересня може ухвалити закон про повернення обов’язкового декларування чиновниками своїх статків.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.
За його словами, відновлення декларування, зокрема під час війни, є одним із дискусійних для кожного посадовця законопроєктів.
"Законопроєкт викликав суттєві дискусії, але ми маємо практично одностайну підтримку – відбулося голосування за цей законопроєкт у першому читанні. Зараз закінчується процес подання законодавчих пропозицій та поправок до другого читання. Я не готовий зараз сказати – закінчився він чи закінчується. Будемо очікувати, що парламентський комітет з антикорупційної політики дуже швидко опрацює законодавчі пропозиції та поправки і винесе до зали на друге читання. Я думаю, що у нас є всі шанси на цій сесії, яка має закінчитися відповідно до Конституції в серпні або на початку вересня, ухвалити його", - пояснив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Зелени мародери приймуть проти себе закон, ага.
Буде сімуляция до виборів, або приймуть таку усічену версію як про недоторканність депутатів.
Так тэто же бинго! Есть 100% шансы не успеть вернуть декларирование. Зато как хотели, как хотели...