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Новини Політика України
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ВР (11728) електронне декларування (1016) Веніславський (217)

Електронне декларування Рада може відновити у вересні, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вр,рада,верховна

Рада наприкінці серпня або на початку вересня може ухвалити закон про повернення обов’язкового декларування чиновниками своїх статків.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо.

За його словами, відновлення декларування, зокрема під час війни, є одним із дискусійних для кожного посадовця законопроєктів.

"Законопроєкт викликав суттєві дискусії, але ми маємо практично одностайну підтримку – відбулося голосування за цей законопроєкт у першому читанні. Зараз закінчується процес подання законодавчих пропозицій та поправок до другого читання. Я не готовий зараз сказати – закінчився він чи закінчується. Будемо очікувати, що парламентський комітет з антикорупційної політики дуже швидко опрацює законодавчі пропозиції та поправки і винесе до зали на друге читання. Я думаю, що у нас є всі шанси на цій сесії, яка має закінчитися відповідно до Конституції в серпні або на початку вересня, ухвалити його", - пояснив нардеп.

Читайте: Деякі положення законопроєкту про е-декларування залишають лазівки для недоброчесних посадовців, - НАЗК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Может вернуть, а может и не вернуть. Шулера хреновы. Это нужно было сделать еще позавчера, а вообще-то и не отменять в 2022.
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17.08.2023 13:17
+4
"Я думаю, що у нас є всі шанси на цій сесії, яка має закінчитися відповідно до Конституції в серпні або на початку вересня, ухвалити його", - пояснив нардеп.

Так тэто же бинго! Есть 100% шансы не успеть вернуть декларирование. Зато как хотели, как хотели...
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17.08.2023 13:25
+3
Статки чиновників -- незважаючи на віину - ростуть в геометричніи прогресіі - може декларування іх трохи витягне на світ Божии
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17.08.2023 13:18
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Может вернуть, а может и не вернуть. Шулера хреновы. Это нужно было сделать еще позавчера, а вообще-то и не отменять в 2022.
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17.08.2023 13:17 Відповісти
Статки чиновників -- незважаючи на віину - ростуть в геометричніи прогресіі - може декларування іх трохи витягне на світ Божии
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17.08.2023 13:18 Відповісти
Надії юнаків живлять!
Зелени мародери приймуть проти себе закон, ага.
Буде сімуляция до виборів, або приймуть таку усічену версію як про недоторканність депутатів.
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17.08.2023 13:20 Відповісти
А може і не відновити...
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17.08.2023 13:23 Відповісти
Та вже відновлюйте після нових виборів, хай звітує наступна влада, а вам мародери нічого робити не потрібно. У вас ще купа справ, бо із заходу поступають великі гроші і їх мародерити-неперемародерити.
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17.08.2023 13:23 Відповісти
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17.08.2023 13:25 Відповісти
"Я думаю, що у нас є всі шанси на цій сесії, яка має закінчитися відповідно до Конституції в серпні або на початку вересня, ухвалити його", - пояснив нардеп.

Так тэто же бинго! Есть 100% шансы не успеть вернуть декларирование. Зато как хотели, как хотели...
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17.08.2023 13:25 Відповісти
А Зеля так дышал в видосике, когда рассказывал. Так дышал!
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17.08.2023 13:50 Відповісти
І разом прийняти зміни до КК про вищу міру покарання на час війни, за кражу 20тис. грн. і більше... Тоді буде видно хто нами керує з Тайланду чи курортів ....Інакше народ не повірить паразитам-ворам!
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17.08.2023 13:36 Відповісти
Не всё ещё украли.
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17.08.2023 13:40 Відповісти
А проверки, начиная с момента отмены и до момента восстановления? Ась?
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17.08.2023 13:49 Відповісти
Немає віри зеленським корупціонерам-колаборантам.
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17.08.2023 14:12 Відповісти
Ключове слово "може".
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17.08.2023 15:14 Відповісти
Говорят Путин давно готов вывести войска из Украины, вернуть Крым, выплатить репарации, своими руками задушить Скабееву и лично явиться в Гаагу, но с одним условием: немедленное введение Едеклараций для депутатов. В ОП пока в поисках компромисса.
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29.08.2023 11:43 Відповісти
 
 