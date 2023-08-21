"Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за державні кошти", - Кубраков
В Україні стартувало оновлення функціоналу публікації відомостей кошторисної документації. Відтепер на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є можливість завантаження об’єктних та локальних кошторисів.
В Україні відкривають кошториси обʼєктів, що будуються за державні чи публічні кошти. Про це на сторінці в мережі Фейсбук повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.
"На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) з’явився оновлений функціонал публікації відомостей кошторисної документації. Це означає, що від сьогоднішнього дня, завантажуючи в систему проєкт будівництва, разом ним обовʼязково буде деталізована кошторисна вартість, оскільки додано автоматичну перевірку на обов'язковість завантаження у складі кошторисної документації об'єктних та локальних кошторисів. Раніше в системі можна було побачити лише загальну вартість", - розповів Олександр Кубраков.
За його словами, ознайомитись з відомостями, зокрема, з файлами кошторису в форматі PDF та в машинозчитному форматі (за наявності), – можна буде у відповідному розділі за посиланням.
"Відкритий доступ до таких даних забезпечує можливість громадськості та будь-яким зацікавленим особам здійснювати перевірки витрат публічних коштів на будівництво. Хочу сказати, що це не просто ще один крок до прозорості в будівельній сфері – це наша системна і послідовна позиція щодо абсолютної відкритості процесу відновлення. Дякую за співпрацю Міністерству цифрової трансформації та нашим партнерам USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS", - повідомив Олександр Кубраков.
Раніше повідомлялось, що cпільними зусиллями держави та партнерів вдалося залучити 22 мільярдів гривень на фінансування місцевих та регіональних проєктів відновлення. Міністр Олександр Кубраков представників місцевої влади про наявні джерела фінансування проєктів відновлення. Серед них – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації), а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://surmasite.wordpress.com/2023/08/19/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%8F/ https://surmasite.wordpress.com/2023/08/19/як-під-дахом-єрмака-примудряються-тя/
Відкрито детальні кошториси будівельних об'єктів, - Кубраков Джерело:
Хіба що публікуватися буде суцільна деза...
Французька будівельна компанія NEO ECO взялася за відбудову цілого кварталу, вже знесла залишки споруд, відсортувала перероблене будівельне сміття, аби з нього зробити нові будматеріали. А далі треба дозволи на будівництво нового житла. ...
"Військова адміністрація хотіла, щоб ми дали гроші, а вони зроблять проєкт. Ми просто відмовилися працювати таким чином, тому що ми хочемо зробити хороший проєкт для громадян Гостомеля. Коли я повернувся три тижні тому в Київ, ситуація була цілком загрозлива для проєкту", - запевнив директор проєкту з відбудови компанії NEO ECO Барт Груярт. https://www.youtube.com/watch?v=MJlrRA4FRxY&t=3s
а от нема ціни за м2 з інфраструктурою
а чому????
а тому що в кожному місті чи під містом є містечка приватних забудовників у яких відкриті ціни
квартири з автомісцем,заборами, газонами і всім іншим
і ціна ЗА ВСЕ 700-1300 баксів за м2 є з ким, чим порівняти.
і це з відкатами, переплатами, хабарями а головне, з хорошим доходом забудовника
то яка ціна за м2 для держави, *****************???
будьте добці на бігборді вказати суму кошторису і ціну за м2
і не треба нікуда заходити, нічого шукати
зразу буде видно скільки вкрали або ні