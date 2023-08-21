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"Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за державні кошти", - Кубраков

будівництво

В Україні стартувало оновлення функціоналу публікації відомостей кошторисної документації. Відтепер на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є можливість завантаження об’єктних та локальних кошторисів.

В Україні відкривають кошториси обʼєктів, що будуються за державні чи публічні кошти. Про це на сторінці в мережі Фейсбук повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) з’явився оновлений функціонал публікації відомостей кошторисної документації. Це означає, що від сьогоднішнього дня, завантажуючи в систему проєкт будівництва, разом ним обовʼязково буде деталізована кошторисна вартість, оскільки додано автоматичну перевірку на обов'язковість завантаження у складі кошторисної документації об'єктних та локальних кошторисів. Раніше в системі можна було побачити лише загальну вартість", - розповів Олександр Кубраков.

За його словами, ознайомитись з відомостями, зокрема, з файлами кошторису в форматі PDF та в машинозчитному форматі (за наявності), – можна буде у відповідному розділі за посиланням.

"Відкритий доступ до таких даних забезпечує можливість громадськості та будь-яким зацікавленим особам здійснювати перевірки витрат публічних коштів на будівництво. Хочу сказати, що це не просто ще один крок до прозорості в будівельній сфері – це наша системна і послідовна позиція щодо абсолютної відкритості процесу відновлення. Дякую за співпрацю Міністерству цифрової трансформації та нашим партнерам USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS", - повідомив Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялось, що cпільними зусиллями держави та партнерів вдалося залучити 22 мільярдів гривень на фінансування місцевих та регіональних проєктів відновлення. Міністр Олександр Кубраков представників місцевої влади про наявні джерела фінансування проєктів відновлення. Серед них – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації), а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Також читайте: 85% інфраструктурних проєктів в Україні реалізуються з міжнародних коштів, близько половини - з Європейського інвестиційного банку, - Кубраков

Автор: 

будівництво (3017) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+9

Відкрито детальні кошториси будівельних об'єктів, - Кубраков Джерело:
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21.08.2023 14:55
+7
А де можна буде вішати можновладних хапуг?
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21.08.2023 13:53
+6
Й НА ДОРОГИ ТА СТАДІОНИ ? Під керівництвом місцевимиадміністраціями бариги Єрмака !
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21.08.2023 13:52
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Й НА ДОРОГИ ТА СТАДІОНИ ? Під керівництвом місцевимиадміністраціями бариги Єрмака !
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21.08.2023 13:52 Відповісти
Барига Єрмак нещодавно провів сльот місцевих керівник адміністрацій ( він же й серед них там главний не тільки в ОПУ) - на Воліні почали будувати стадіон ...
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21.08.2023 13:53 Відповісти
Як під "дахом" Єрмака примудряються тягнути гроші з карманів українців навіть за фактично роботу на окупантів
https://surmasite.wordpress.com/2023/08/19/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%8F/ https://surmasite.wordpress.com/2023/08/19/як-під-дахом-єрмака-примудряються-тя/
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21.08.2023 13:57 Відповісти
А де можна буде вішати можновладних хапуг?
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21.08.2023 13:53 Відповісти
На футбольних воротах та баскетбольних щитах стадіонів, побудованих під час війни.
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21.08.2023 16:05 Відповісти
Або забивати бруківкою, як майже 10 років потому
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21.08.2023 17:52 Відповісти
Ну все и так знают что вы воры! И что??? вы покаялись или пошли сдались в НАБУ???
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21.08.2023 13:56 Відповісти
О, ось вам і хобі, для однотурових не дуже "вменямых" Українців...
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21.08.2023 14:00 Відповісти

Відкрито детальні кошториси будівельних об'єктів, - Кубраков Джерело:
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21.08.2023 14:55 Відповісти
А толку с этого? Типа прозрачность?
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21.08.2023 15:59 Відповісти
Довідник для планування ракетно - бомбових ударів.
Хіба що публікуватися буде суцільна деза...
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21.08.2023 16:09 Відповісти
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21.08.2023 16:07 Відповісти
У Гостомелі мало не спалахнув міжнародний скандал. Французька компанія, яка готова відбудувати п'ять зруйнованих росіянами багатоповерхівок, вже мала намір згорнути проєкт, бо тамтешня військова адміністрація від весни не може надати всіх дозволів.
Французька будівельна компанія NEO ECO взялася за відбудову цілого кварталу, вже знесла залишки споруд, відсортувала перероблене будівельне сміття, аби з нього зробити нові будматеріали. А далі треба дозволи на будівництво нового житла. ...
"Військова адміністрація хотіла, щоб ми дали гроші, а вони зроблять проєкт. Ми просто відмовилися працювати таким чином, тому що ми хочемо зробити хороший проєкт для громадян Гостомеля. Коли я повернувся три тижні тому в Київ, ситуація була цілком загрозлива для проєкту", - запевнив директор проєкту з відбудови компанії NEO ECO Барт Груярт. https://www.youtube.com/watch?v=MJlrRA4FRxY&t=3s
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21.08.2023 16:14 Відповісти
О, зараз яйця по 17 грн заридають, побачивши по чому матеріали в цих кошторисах.
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21.08.2023 16:23 Відповісти
написано багато...
а от нема ціни за м2 з інфраструктурою
а чому????
а тому що в кожному місті чи під містом є містечка приватних забудовників у яких відкриті ціни
квартири з автомісцем,заборами, газонами і всім іншим
і ціна ЗА ВСЕ 700-1300 баксів за м2 є з ким, чим порівняти.
і це з відкатами, переплатами, хабарями а головне, з хорошим доходом забудовника
то яка ціна за м2 для держави, *****************???
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21.08.2023 16:34 Відповісти
на заборі будівництва виставляється бігборд паспорта будівлі
будьте добці на бігборді вказати суму кошторису і ціну за м2
і не треба нікуда заходити, нічого шукати
зразу буде видно скільки вкрали або ні
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21.08.2023 16:39 Відповісти
Ще треба додати, за кошти яких держав
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21.08.2023 16:41 Відповісти
Казки для лохів... Шурма вивів з бюджету 330 млн грн. на окуповані території і навіть крімінальну справу не порушили. Ваш час зараз. Крадете, щоб і внукам вистачило, але не забувайте, що попереду є касса. Можете в Бені спитати.
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21.08.2023 16:54 Відповісти
 
 