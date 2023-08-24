Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетранспортерів Patria в Україні

Фінляндія нині вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні, зокрема бронетранспортерів Patria.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Як зазначається, йдеться про ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Patria мала аналогічну домовленість з Польщею.

"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну", – сказала глава МЗС Фінляндії.

Також читайте: Фінляндія анонсувала 18-й пакет оборонної допомоги Україні: Відправить важке озброєння та боєприпаси

Глава зовнішньополітичного відомства зауважила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – переконаний Хяккянен.

Також читайте: Фінляндія виступить співлідером у реалізації пунктів української формули миру, - Зеленський