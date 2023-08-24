Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетранспортерів Patria в Україні
Фінляндія нині вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні, зокрема бронетранспортерів Patria.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.
Як зазначається, йдеться про ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Patria мала аналогічну домовленість з Польщею.
"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну", – сказала глава МЗС Фінляндії.
Глава зовнішньополітичного відомства зауважила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.
"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – переконаний Хяккянен.
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Буцефали себе дуже гарно показали.
Хочу, загалом, нам треба переходит на ліцензійне виробництво західної техніки, а не гаяти час та гроші на власні розробки.
Дуже гарна техніка у Швеції. Як на мене, БМП СV-90, Сау Archer, Гріпен, Карл Густав, зенітні ракети - це саме те що нам треба: міцне, надійне і не по захмарним цінам як у німців
МОЖЕ СПОЧАТКУ ЄРМАКА РОЗТРІЛЯТИ ? БО ЦЯ ХУ*ЛОТА ФСБШНА НЕ ДАСТЬ УКРАЇНІ ПЕРЕМОГТИ НІ ЗА ЩО.