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Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетранспортерів Patria в Україні

бтр,бронетранспортер,patria

Фінляндія нині вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні, зокрема бронетранспортерів Patria.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Як зазначається, йдеться про ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Patria мала аналогічну домовленість з Польщею.

"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну", – сказала глава МЗС Фінляндії.

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Глава зовнішньополітичного відомства зауважила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена у досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що ми маємо можливості для співпраці", – переконаний Хяккянен.

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Автор: 

виробництво (1617) Фінляндія (1297) БТР (279)


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Топ коментарі
+4
треба все - і Буцефали і Patria і в якомога в більший кількості...
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24.08.2023 18:26
+3
Гарне питання !
Буцефали себе дуже гарно показали.

Хочу, загалом, нам треба переходит на ліцензійне виробництво західної техніки, а не гаяти час та гроші на власні розробки.
Дуже гарна техніка у Швеції. Як на мене, БМП СV-90, Сау Archer, Гріпен, Карл Густав, зенітні ракети - це саме те що нам треба: міцне, надійне і не по захмарним цінам як у німців
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24.08.2023 18:15
+2
Нуууу, тут Украине еще надо прикинуть или эти бронемашины лучше Буцефалов.
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24.08.2023 18:03
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Нуууу, тут Украине еще надо прикинуть или эти бронемашины лучше Буцефалов.
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24.08.2023 18:03 Відповісти
Гарне питання !
Буцефали себе дуже гарно показали.

Хочу, загалом, нам треба переходит на ліцензійне виробництво західної техніки, а не гаяти час та гроші на власні розробки.
Дуже гарна техніка у Швеції. Як на мене, БМП СV-90, Сау Archer, Гріпен, Карл Густав, зенітні ракети - це саме те що нам треба: міцне, надійне і не по захмарним цінам як у німців
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24.08.2023 18:15 Відповісти
Селямчик! Факторов в этом уравнении много. Сидеть и считать, бо раз производство, то обязан быть гешефт для державы, в числе всего прочего.
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24.08.2023 18:29 Відповісти
А наши БТРы последних модификаций чем плохи?
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24.08.2023 19:03 Відповісти
треба все - і Буцефали і Patria і в якомога в більший кількості...
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24.08.2023 18:26 Відповісти
намного лучше, №1 в мире, даже юар их купила
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24.08.2023 18:14 Відповісти
Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетранспортерів Patria в Україні Джерело:
МОЖЕ СПОЧАТКУ ЄРМАКА РОЗТРІЛЯТИ ? БО ЦЯ ХУ*ЛОТА ФСБШНА НЕ ДАСТЬ УКРАЇНІ ПЕРЕМОГТИ НІ ЗА ЩО.
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24.08.2023 18:57 Відповісти
Нам бы не БТРы эти, а самоходные минометы финские - вот это было бы круто.
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24.08.2023 19:17 Відповісти
акм бронебойными может и борта прошить
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24.08.2023 21:50 Відповісти
 
 