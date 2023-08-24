Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів та 28 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 7 окупантів, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 БПЛА тактичного рівня та 28 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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