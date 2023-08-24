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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів та 28 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 7 окупантів, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 БПЛА тактичного рівня та 28 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів та 28 квадрокоптерів 01

Автор: 

ВМС (1379) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Героям слава !!!
Бережи вас Господь, котики
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24.08.2023 18:17 Відповісти
Щоденний геноцид квадриків! Слава ВМС!!!!
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24.08.2023 18:50 Відповісти
 
 