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Новини Війна
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Українська ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" російського комплексу ППО С-400 "Триумф" в окупованому Криму, - Бутусов

тріумф

23 серпня вперше в історії крилата ракета "Нептун" Військово-морських сил ЗС України знищила особливо важливу наземну ціль - радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" зі складу зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" в окупованому Криму.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подлет" - це очі "Тріумфу", радар забезпечує спостереження за повітряним простором як за низьковисотними цілями так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони ЗС РФ.

За даними джерел Цензор.Нет, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місцезнаходження російського радару близ села Оленівка на території тимчасово окупованого Криму. Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

ВМС визначили для ураження радару нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун", та запрограмувало маршрут та характеристики польоту які забезпечили обхід російських систем спостереження. Одна ракета "Нептун" над надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС "Подлет", не зважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожого комплексу С-400 "Тріумф" на мисі Тарханкут в окупованому Криму. ВIДЕО

Результати ураження зафіксував дрон Головного управління розвідки Міноборони. Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає та фіксує ураження російського радару, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону ні по українській крилатій ракеті.

"Навіть під час війни Росія продовжує постачання за старими контрактами ЗРС "Тріумф" та радарів "Подлет" в Туреччину та Індію. Але російські військові технології в даному випадку, очевидно, поступаються українським військовим технлогіям.

Новий видатний успіх ракет "Нептун" вітчизняного КБ "Луч" та воїнів ВМС ЗСУ. Найкращий подарунок до свята", - зазначає Бутусов.

Також читайте: Знищення російської системи ППО С-400 "Тріумф" матиме системні наслідки для розвитку подій у Криму, - ГУР МО

Автор: 

крилаті ракети (1070) Крим (14133) ППО (3153) Бутусов Юрій (3579)


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Топ коментарі
+71
фсбшна мразота не змогла знищати "Нептун", це радує.
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24.08.2023 18:59
+47
Бутусов не буде даремно патякати. Це дійсно ВИДАТНИЙ успіх "Нептуна" після крейсера москва. Але, головне - що ракета н о в а , що зеленим шкідникам не вдалося повністю знищити цю програму ("ЛУЧ", Коростильов, Турчинов, Порошенко). Слава Україні! З Днем Незалежності, Батьківщино!
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24.08.2023 19:27
+40
Окремий ПРИВІТ Тарасу Чмуту... Він знає про що я
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24.08.2023 19:00
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MG42

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24.08.2023 22:39 Відповісти
Дуже багато ППО і радарів скопом. Шось мені підказує, шо ми можемо побачити Ф-16 в степах України набагато раніше, ніж очікувалось.
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24.08.2023 20:40 Відповісти
Дотепнику, гарант в 2020 перестав фінансувати всі новітні системи зброї. Він жеж побачив мир в очах кардупля і хотів зійтись десь посередині. 73% можете починати сміятись.
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24.08.2023 21:01 Відповісти
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24.08.2023 22:41 Відповісти
Нептун був розроблений ще з 2006р. Лише під вибори 2019р. виготовили перші екземпляри
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25.08.2023 23:37 Відповісти
Вам *********. Не знищив, а просто не виробляв. Трішки різниця є.
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24.08.2023 21:19 Відповісти
Зачем им думать они даже ленятся интернет полистать.
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25.08.2023 10:04 Відповісти
Кривавий Пастор, Порох та "порохоботи" ставлять "лайк"... ну, а конченим зебілам вже нічого не доКажеш
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24.08.2023 20:57 Відповісти
Пан герой України Коростельов Олег Петрович і його колектив та суміжними - попрацювали якісно, професіонали!
Та і пани Турчинов і Порошенко великі молодці, що дали життя ракетній програмі.
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24.08.2023 20:58 Відповісти
де можна бридбати акції КБ Луч? )
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24.08.2023 21:04 Відповісти
ЛУЧ - це якась абревіатура чи "промінь" російською?
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24.08.2023 21:34 Відповісти
Знайшов
"Логически Управляемая Часть"

огічно Керована Частина"
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24.08.2023 21:40 Відповісти
Завдяки пороху нептун, зараз зебобікі налетять
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25.08.2023 00:20 Відповісти
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25.08.2023 00:44 Відповісти
Як багато хворих у коментах.
Ненавiсть так i пре,до всiх,до всього.
То Ви ж не з Неньки,а з мордора
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25.08.2023 05:48 Відповісти
Хай індуси і далі його закупляють. В основній масі вони українцям не друзі. Там пропаганда працює як в рашці. В твітері купа індусів бажає українцям поразки бо вважає їх союзниками ненависного їм Пакистану, окрім того обзиваючи нацистами і підтримуючи московитів
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25.08.2023 12:34 Відповісти
Ворожий для Індії Пакистан є союзником Китаю, а Китай - союзник Росії.
Тобто, Росія по факту ворог Індії.
Але індійці не вміють скласти 2+2.
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25.08.2023 20:09 Відповісти
"Подлет" + "Нептун" = "Пиздець"
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25.08.2023 13:27 Відповісти
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