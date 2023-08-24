Українська ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" російського комплексу ППО С-400 "Триумф" в окупованому Криму, - Бутусов

23 серпня вперше в історії крилата ракета "Нептун" Військово-морських сил ЗС України знищила особливо важливу наземну ціль - радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" зі складу зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" в окупованому Криму.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подлет" - це очі "Тріумфу", радар забезпечує спостереження за повітряним простором як за низьковисотними цілями так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони ЗС РФ.

За даними джерел Цензор.Нет, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місцезнаходження російського радару близ села Оленівка на території тимчасово окупованого Криму. Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

ВМС визначили для ураження радару нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун", та запрограмувало маршрут та характеристики польоту які забезпечили обхід російських систем спостереження. Одна ракета "Нептун" над надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС "Подлет", не зважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму.

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Результати ураження зафіксував дрон Головного управління розвідки Міноборони. Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає та фіксує ураження російського радару, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону ні по українській крилатій ракеті.

"Навіть під час війни Росія продовжує постачання за старими контрактами ЗРС "Тріумф" та радарів "Подлет" в Туреччину та Індію. Але російські військові технології в даному випадку, очевидно, поступаються українським військовим технлогіям.

Новий видатний успіх ракет "Нептун" вітчизняного КБ "Луч" та воїнів ВМС ЗСУ. Найкращий подарунок до свята", - зазначає Бутусов.

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