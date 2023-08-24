Захищаючи Україну, загинула молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич. ФОТО

Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області загинула військовослужбовець за контрактом, молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

15 серпня 2023 року Інні Нявкевич виповнилося 20 років, а 17 серпня 2023 вона загинула. Родом військовослужбовиця з селища Летичів, що на Хмельниччині.

За словами рідних, Інна хотіла стати військовим офіцером. Коли виповнилось 18, дівчина підписала контракт зі Збройними силами України.

Поховали військову у рідному Летичеві. У Інни Нявкевич залишились батьки та сестра.

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