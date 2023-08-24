Захищаючи Україну, загинула молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич. ФОТО
Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області загинула військовослужбовець за контрактом, молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
15 серпня 2023 року Інні Нявкевич виповнилося 20 років, а 17 серпня 2023 вона загинула. Родом військовослужбовиця з селища Летичів, що на Хмельниччині.
За словами рідних, Інна хотіла стати військовим офіцером. Коли виповнилось 18, дівчина підписала контракт зі Збройними силами України.
Поховали військову у рідному Летичеві. У Інни Нявкевич залишились батьки та сестра.
Топ коментарі
+72 Евгений Парамонов #571781
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+47 Галина Боброва #556335
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+46 Олександр ВАЛОВИЙ
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Кари, московітам *****, страшної кари‼️🇺🇦❤️⚔️🪖🇬🇧😡😠✊🫡‼️❤️🇺🇦‼️
Я вам подскажу.Ответ в первых минутах этого видео.Потом почитайте комменты там же.
https://www.youtube.com/watch?v=JGilVJOErVI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan
Повернеться вам загарбники все те зло, що ви принесли на нашу землю...І не тому, що хтось цього хоче...Повернеться бо - це закон! А дівча, нехай спочиває у Бозі...
@Lenina49725956
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4 год
Хтось мудро сказав: Незалежність- це вівтар, на який завжди потрібно щось покладати. І мудрий той нарід, що кладе на нього молитви і дари плодів земних,а не цвіт нації (с)
Сьогодні і я вклонилась полеглим на нашу Батьківщину, знайшла світлини знайомих. Спочивайте в Бозі,мої Герої
але вже із цим досвідом - ворогам буде дуже непереливки....
Спочивай у кращому світі.