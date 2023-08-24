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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинула молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич. ФОТО

Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області загинула військовослужбовець за контрактом, молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захищаючи Україну, загинула молодший сержант ЗСУ Інна Нявкевич 01

15 серпня 2023 року Інні Нявкевич виповнилося 20 років, а 17 серпня 2023 вона загинула. Родом військовослужбовиця з селища Летичів, що на Хмельниччині.

За словами рідних, Інна хотіла стати військовим офіцером. Коли виповнилось 18, дівчина підписала контракт зі Збройними силами України.

Поховали військову у рідному Летичеві. У Інни Нявкевич залишились батьки та сестра.

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Автор: 

втрати (4386)


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Топ коментарі
+72
Царство Небесне, мила дівчина.😥.
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24.08.2023 19:26
+47
Боже, совсем детка
Нельзя ,чтобы все это осталось безнаказанным
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24.08.2023 19:27
+46
Низький уклін тобі, Захисниця Українців!!
Кари, московітам *****, страшної кари‼️🇺🇦❤️⚔️🪖🇬🇧😡😠✊🫡‼️❤️🇺🇦‼️
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24.08.2023 19:32
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Царство Небесне, мила дівчина.😥.
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24.08.2023 19:26 Відповісти
Боже, совсем детка
Нельзя ,чтобы все это осталось безнаказанным
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24.08.2023 19:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.08.2023 19:28 Відповісти
Низький уклін тобі, Захисниця Українців!!
Кари, московітам *****, страшної кари‼️🇺🇦❤️⚔️🪖🇬🇧😡😠✊🫡‼️❤️🇺🇦‼️
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24.08.2023 19:32 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА.
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24.08.2023 19:38 Відповісти
Вічна пам'ять тобі захиснице! Царство небесне!
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24.08.2023 19:38 Відповісти
Ей бы детишек рожать. Гребанная война... Ну за что это нам?
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24.08.2023 19:46 Відповісти
Ну за что это нам?

Я вам подскажу.Ответ в первых минутах этого видео.Потом почитайте комменты там же.

https://www.youtube.com/watch?v=JGilVJOErVI&ab_channel=TanyaKaratsubaSeid-Burkhan
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24.08.2023 21:37 Відповісти
Та ні за що. Просто фашисти по сусідству.
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25.08.2023 01:11 Відповісти
Хіба для цього народжуються жінки (дитина ще...), щоб воювати...
Повернеться вам загарбники все те зло, що ви принесли на нашу землю...І не тому, що хтось цього хоче...Повернеться бо - це закон! А дівча, нехай спочиває у Бозі...
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24.08.2023 19:48 Відповісти
Без Ядерных боеголовок мало что вернется, увы... оркам пох, читай Толкиена или хотябы властелина колец посмотри
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24.08.2023 19:50 Відповісти
Слова есть , но они будут глупые ...
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24.08.2023 19:57 Відповісти
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24.08.2023 20:01 Відповісти
Слава Героям. Смерть рашистам!
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24.08.2023 20:08 Відповісти
Lаna ***** (Гейша Есмеральда)
@Lenina49725956
·
4 год
Хтось мудро сказав: Незалежність- це вівтар, на який завжди потрібно щось покладати. І мудрий той нарід, що кладе на нього молитви і дари плодів земних,а не цвіт нації (с)
Сьогодні і я вклонилась полеглим на нашу Батьківщину, знайшла світлини знайомих. Спочивайте в Бозі,мої Герої
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24.08.2023 20:10 Відповісти
Зовсім нявка... спи, українська Мавка...
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24.08.2023 20:43 Відповісти
.......Господи, прийми її душу.
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24.08.2023 20:43 Відповісти
Душа нікуди не зникає - вона може скоро народитись у іншому втіленні,
але вже із цим досвідом - ворогам буде дуже непереливки....
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24.08.2023 21:16 Відповісти
Пора усвідомити, що День Незалежності - це найдорожче свято для українців тому, що ось вже понад триста років Україна сплачує за свою незалежність кров'ю та життям мільйонів своїх найкращих синів та доньок. Царство тобі Небесне, юна захисниця України та вічна пам'ять!
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24.08.2023 21:19 Відповісти
Спочивай у мирі, дитино...
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24.08.2023 21:37 Відповісти
Вічна па'мять...
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24.08.2023 21:48 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїнки Інни до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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24.08.2023 22:48 Відповісти
Шкода дитину. Зате 95 квартал без втрат. Хай горять в пеклі ті, хто заглядав путіну в очко
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24.08.2023 22:59 Відповісти
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24.08.2023 23:09 Відповісти
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25.08.2023 00:01 Відповісти
Світла пам'ять Захисниці України.
Спочивай у кращому світі.
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25.08.2023 08:56 Відповісти
Жаль звичайно, але яке "бойове завдання" можна виконувати в тилу?
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25.08.2023 10:00 Відповісти
 
 