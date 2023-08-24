УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14962 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
10 958 61

Перший заступник міністра аграрної політики Висоцький та ексзаступник міністра економіки Грибан підозрюються у зловживанні на 62 млн грн при закупівлі продуктів, - САП

висоцький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування. Зазначені продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

Про це аовідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Перший заступник міністра аграрної політики Висоцький та ексзаступник міністра економіки Грибан підозрюються у зловживанні на 62 млн грн при закупівлі продуктів, - САП 01

Як встановлено під час досудового розслідування, у березні 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, що передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій за кошти АТ "Укрзалізниця" продукції в підконтрольній компанії за цінами, у двічі-втричі вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередника. Внаслідок реалізації зазначеної схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків у сумі 28,8 млн грн.

Аналогічна схема використовувалася для закупівель продуктів харчування в іноземного виробника в Туреччині через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили тодішнього заступника міністра економіки, який приховував дані щодо наявності більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців обласних адміністрацій до протиправного узгодження заявок і рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на сумі 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводилися на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ та САП завершили слідство щодо екснардепа Деркача, якого підозрюють у держзраді та незаконному збагаченні

Зазначеним чиновникам оголошено про підозру, їхні дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства обіймає Тарас Висоцький.

За даними джерел Цензор.НЕТ, ексзаступник міністра економіки, який є фігурантом справи - Олександр Грибан.

Автор: 

НАБУ (5061) САП (2210) закупівлі (3355) Висоцький Тарас (88)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
24.08.2023 20:15
+22
Думаю куда би Зелін прикидон вписати.
А от люди постарались ))
показати весь коментар
24.08.2023 20:28
+21
ніколи такого не було і ось знову! та що з цими зеленомордиви виродками відбуваються?ці гроші які вони вкрали в крові українців!
показати весь коментар
24.08.2023 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.08.2023 20:15 Відповісти
від всяких арієвих теж треба звільнитися
показати весь коментар
24.08.2023 22:15 Відповісти
Аргументуєте?
показати весь коментар
25.08.2023 10:57 Відповісти
Ви хочаб розповіли йьому значення цього слова. Бо мовчить, як риба об лід.
показати весь коментар
25.08.2023 12:21 Відповісти
дурню, мені є чим зайнятись, а не відповідати на різні дурні питання.
показати весь коментар
25.08.2023 18:55 Відповісти
бо він кацап, а кацап ніколит не буде патріотом України, пристосуванці, зрадники, хто завгодно, де воно взялось з таким "чисто українським прізвищем" звідки понавезли тих, що його народили.
показати весь коментар
25.08.2023 18:54 Відповісти
Надо накормить его на эти деньги .
показати весь коментар
24.08.2023 20:16 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову! та що з цими зеленомордиви виродками відбуваються?ці гроші які вони вкрали в крові українців!
показати весь коментар
24.08.2023 20:17 Відповісти
це лиш иізерна цифра яку викрили
за ними мільярди...
показати весь коментар
24.08.2023 22:05 Відповісти
так, 62 млн для них стьобнуть у зубожілого населення та у військових, що їх захищають - що 2 пальця опісяти -
показати весь коментар
25.08.2023 12:31 Відповісти
бо у них ніколи не було преоритету важливішого за бабло
показати весь коментар
25.08.2023 14:35 Відповісти
можна саджати всіх міністрів разом з заступниками і шмигальом , помилки не буде.
показати весь коментар
24.08.2023 20:19 Відповісти
Може, буде у межах статистичної помилки.
показати весь коментар
24.08.2023 20:32 Відповісти
Сажать не надо. Расстрелять к **** весь Кабмин, а потом, тех, кто не воровал, посмертно реабилитировать.
показати весь коментар
24.08.2023 20:33 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.08.2023 22:53 Відповісти
А міністр аграрної політики України навіть не догадувався, що так можна було?🤣
Хочу бачити вирок в суді. Як що до суду дійде.
показати весь коментар
24.08.2023 20:20 Відповісти
Є такий вирок, котрий усіх їх прививів
показати весь коментар
24.08.2023 20:27 Відповісти
Він полякам санкціями погрожував за зерно. Не до того було.
показати весь коментар
25.08.2023 03:02 Відповісти
та вони давно у мільярдах державу обкрадають
показати весь коментар
24.08.2023 20:21 Відповісти
Мінфін готує держбюджет війни на виживання, - Марченко
Джерело: https://biz.censor.net/n3439371
показати весь коментар
25.08.2023 11:02 Відповісти
Самий короткий анекдот - ж.., грузчик... Шапіто
показати весь коментар
24.08.2023 20:23 Відповісти
Усі йдуть во владу красти . Чи я помиляюсь?
показати весь коментар
24.08.2023 20:24 Відповісти
самі не йдуть, їх готовлять втемну, а потім використовують
показати весь коментар
24.08.2023 20:46 Відповісти
на час воєнного стану ЯКА ДО БІСА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА - АНТИМАРОДЕРСЬКА!!!
показати весь коментар
24.08.2023 20:24 Відповісти
Напевно НАБУ застосувало іншу систему вимірювання кількості продуктів. Просто ковбасу купували в погонних метрах, масло в квадратних сантиметрах, м'ясо в складометрах , молочку в бідонах.
показати весь коментар
24.08.2023 20:25 Відповісти
Телесеріал "скоти" , головний продюсер жан клод щеневтік.
показати весь коментар
24.08.2023 20:25 Відповісти
тут 62 млн стирив і ніхера не буде,
може просто звільнять чи вже втік,
чи посадять і за пару днів випустять

а якомусь фопу за 62 тис зроблять набагато гірше
показати весь коментар
24.08.2023 20:27 Відповісти
Зек, ой, Зе знає?????
показати весь коментар
24.08.2023 20:28 Відповісти
Думаю куда би Зелін прикидон вписати.
А от люди постарались ))
показати весь коментар
24.08.2023 20:28 Відповісти
Кон-чен-ЗЕ.
показати весь коментар
24.08.2023 20:33 Відповісти
В такій х-ні тільки сралін ходив. Напевно кумир для щеневтіка. А якщо хтось "оце"назве вишиванкою , то можете спокійно посилати його нах.
показати весь коментар
24.08.2023 20:35 Відповісти
напів мао, напів соловей...
показати весь коментар
24.08.2023 20:40 Відповісти
Соромно , за такий прикид Зе , але ідіотизм ,
це не виліковна хвороба 😠
показати весь коментар
24.08.2023 23:57 Відповісти
Поставили корупцію на потік
показати весь коментар
24.08.2023 20:29 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 20:31 Відповісти
Ну а коли ще буде такий час, що можна так безбожно тирити, звісно, тільки у війну, коли небожителі творять, що хочуть, а народ не має права висказуватись чи виходити під кабмін на протест.
показати весь коментар
24.08.2023 20:31 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2023 20:32 Відповісти
А в МО "золотих яєць" з "проє@алі" в більш, ніж 30лярдів міністр ніпричому, ага... Ще й задекларував розтрату в 40млрд на FPV-дрони, на які почало збір мінцифри...
Ви що, безсмертні? (с) Маруся і Софія
показати весь коментар
24.08.2023 20:34 Відповісти
Так, влада зеленського вміє підбирати кадри!
показати весь коментар
24.08.2023 20:35 Відповісти
идет война, народ гибнет в окопах-кагал жирует, доколе?
показати весь коментар
24.08.2023 20:41 Відповісти
недоторканість розбещує
показати весь коментар
24.08.2023 20:44 Відповісти
"Первый преступник министра ...."
показати весь коментар
24.08.2023 20:44 Відповісти
Як не міністр то крадій...
показати весь коментар
24.08.2023 20:44 Відповісти
Высоцкий отреагировал на обвинения:

Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня - опять как вчера:
Обложили меня, обложили -
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопочут двустволки -
Там охотники прячутся в тень, -
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука:
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций -
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!

И вот - охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры -
Почему же - вожак, дай ответ -
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время моё:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружьё.

Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел:
За флажки - жажда жизни сильней!
Только - сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей.

Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня - не так, как вчера:
Обложили меня, обложили -
Но остались ни с чем егеря!

Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
показати весь коментар
24.08.2023 20:46 Відповісти
Ой, а це той Висоцький, що Косюка близький родич? ай-ай. що ж це робиться - під Косюка копають))). Той цього молодого підлабузника довно тягнув у владу. От же ж молода поросль, а гнильця уже розквітла буйним цвітом.
показати весь коментар
24.08.2023 20:58 Відповісти
може спершу треба послухати коментарі Марини Владі? 🤣
показати весь коментар
24.08.2023 22:02 Відповісти
Шо ни новоє літсо то і злодій.
показати весь коментар
24.08.2023 21:04 Відповісти
Якщо міноборони можна, то чому б і мінагрополітики не похарчуватися?
показати весь коментар
24.08.2023 21:19 Відповісти
Це найменше, за що цих гнид треба посадити/повісити. Висоцький був посаджений у крісло першого зам. міністра агроолігархами для того, щоб вирішувати їх питання. Коли він став токсичний і багато чого знає, то його вирішили злити.
показати весь коментар
24.08.2023 21:21 Відповісти
Бляха коли ж Вас падлюк почнуть розстрілювати , по законам військового часу
показати весь коментар
24.08.2023 22:03 Відповісти
Коли 73% прозріють, по приколу.
показати весь коментар
24.08.2023 22:57 Відповісти
Де вони прозріють? У Польщі та Чехії манікюрницям на парикмахершам норм.
показати весь коментар
25.08.2023 00:45 Відповісти
Поділяться і справу засунуть під сукно.
Нічого нового, казна не обєднєєт...
показати весь коментар
24.08.2023 22:55 Відповісти
Хлопчики вирішили трішки прибарахлитися... на пальто як у Степанова.
показати весь коментар
25.08.2023 00:33 Відповісти
Про пальто Степанова вже всі забули. Як і він сам.
показати весь коментар
25.08.2023 01:49 Відповісти
Хммм. І причому тут ЗЄ...
показати весь коментар
25.08.2023 00:44 Відповісти
Можно брати любу зелену наволоч, вони всі крадуть шо бачать
показати весь коментар
25.08.2023 06:13 Відповісти
У цій камарільї не залишилося жодного посадовця на жодному рівні, котрий би не крав...
показати весь коментар
25.08.2023 08:14 Відповісти
Ще двоє "зелених" свиней не можуть нажертись. Щоб ви вдавились нарешті...
показати весь коментар
25.08.2023 09:52 Відповісти
це одні з найкращих топ-менеджерів по створенню схем ( там таких 99% іншому не навчені)
показати весь коментар
25.08.2023 10:08 Відповісти
 
 