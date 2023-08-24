Перший заступник міністра аграрної політики Висоцький та ексзаступник міністра економіки Грибан підозрюються у зловживанні на 62 млн грн при закупівлі продуктів, - САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування. Зазначені продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.
Про це аовідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Як встановлено під час досудового розслідування, у березні 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, що передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій за кошти АТ "Укрзалізниця" продукції в підконтрольній компанії за цінами, у двічі-втричі вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередника. Внаслідок реалізації зазначеної схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків у сумі 28,8 млн грн.
Аналогічна схема використовувалася для закупівель продуктів харчування в іноземного виробника в Туреччині через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили тодішнього заступника міністра економіки, який приховував дані щодо наявності більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців обласних адміністрацій до протиправного узгодження заявок і рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.
Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на сумі 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводилися на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.
Зазначеним чиновникам оголошено про підозру, їхні дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства обіймає Тарас Висоцький.
За даними джерел Цензор.НЕТ, ексзаступник міністра економіки, який є фігурантом справи - Олександр Грибан.
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за ними мільярди...
Хочу бачити вирок в суді. Як що до суду дійде.
Джерело: https://biz.censor.net/n3439371
може просто звільнять чи вже втік,
чи посадять і за пару днів випустять
а якомусь фопу за 62 тис зроблять набагато гірше
А от люди постарались ))
це не виліковна хвороба 😠
Ви що, безсмертні? (с) Маруся і Софія
Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня - опять как вчера:
Обложили меня, обложили -
Гонят весело на номера!
Из-за елей хлопочут двустволки -
Там охотники прячутся в тень, -
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.
Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука:
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
Волк не может нарушить традиций -
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!
И вот - охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
Наши ноги и челюсти быстры -
Почему же - вожак, дай ответ -
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?!
Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время моё:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружьё.
Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
Я из повиновения вышел:
За флажки - жажда жизни сильней!
Только - сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей.
Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня - не так, как вчера:
Обложили меня, обложили -
Но остались ни с чем егеря!
Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников
Матёрых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
Нічого нового, казна не обєднєєт...