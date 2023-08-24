Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку. ФОТО
Операція ГУР з перельотом на український аеродром російського військового гелікоптера Мі-8 готувалась півроку.
Про це повідомив офіцер ЗСУ, журналіст, автор циклу документальних фільмів "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Один з цих двох офіцерів з Головне управління розвідки Міністерства оборони України - розробник і реалізатор саме тієї унікальної піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984).
Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", - зазначив Шевченко.
Цю унікальну історію буде показано у неділю 3 вересня у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України" у ТБ-марафоні. Потім 7 вересня у професійне свято воєнної розвідки він зʼявиться на YouTube ГУР МО.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).
Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.
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"Село було засноване 1 жовтня 1886 року переселенцями з України, селянами з Чернігівської губернії, на честь останньої і було названо."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F wiki
Добре, що закатали українську зброю в асфальт
Добре, що призначили агентів ФСБ на керівні посади
Добре, що розмінували Чонгар
Добре, що відвели бригаду НГУ з Гостомельського аеродрому за тиждень до 24.02.22.
Добре, що відвели два дивізіони ППО "Шилка" з під Києва за два тижні до 24.02.22.
ти за незалежну Україну, чи за Лугандон, чи за московію? Чи може тобі какаяразніца, а головне, щоб бидло-квартал з "шуткамі" про Україну-порноактрісу па тєлєку крутили та серіал СКати з "харошимі рускімі"?
вертолет стоит = 15млн у.е., это без учета частей к самолетам.
разрушено?!
життiв мiг забрати...
Проще ЗБИВАТИ!
Господи, какие клоуны, какие ЗЕбилы. Боже, яки кончени(((