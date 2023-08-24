Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку. ФОТО

Операція ГУР з перельотом на український аеродром російського військового гелікоптера Мі-8 готувалась півроку.

Про це повідомив офіцер ЗСУ, журналіст, автор циклу документальних фільмів "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з цих двох офіцерів з Головне управління розвідки Міністерства оборони України - розробник і реалізатор саме тієї унікальної піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984).

Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", - зазначив Шевченко.

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Цю унікальну історію буде показано у неділю 3 вересня у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України" у ТБ-марафоні. Потім 7 вересня у професійне свято воєнної розвідки він зʼявиться на YouTube ГУР МО.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.

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