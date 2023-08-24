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Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку. ФОТО

Операція ГУР з перельотом на український аеродром російського військового гелікоптера Мі-8 готувалась півроку.

Про це повідомив офіцер ЗСУ, журналіст, автор циклу документальних фільмів "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку 01

"Один з цих двох офіцерів з Головне управління розвідки Міністерства оборони України - розробник і реалізатор саме тієї унікальної піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984).

Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку 02

Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", - зазначив Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов про спецоперацію з російським Мі-8: Пілот зміг перегнати вертоліт з екіпажем, який не знав, що відбувається

Цю унікальну історію буде показано у неділю 3 вересня у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України" у ТБ-марафоні. Потім 7 вересня у професійне свято воєнної розвідки він зʼявиться на YouTube ГУР МО.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію.

Читайте: Російський Мі-8, який розвідка виманила в Україну, вже у Києві, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

розвідка (3856) Шевченко Артем (222) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+56
Добре шо зелений агент ФСБ не знав про це. Інакше злив би її як і спецоперацію з вагнерами.
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24.08.2023 21:08
+33
Пан Червінський готував операцію?Аууу,зелені!!!
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24.08.2023 21:08
+31
Червінського скоріш за все підставили кроти під орудою "лучшева друга дєцтва" Вані Баканова, бо деталі операції, яку розробляв Червінський навесні 2022, на100% були відомі тодішньому керівнику СБУ та тим агентам ФСБ, яких він разом з зеленським призначав. На Червінського з 2020 мають зуб і зеленський і єрмак за те, що Червінський їх обох справедливо звинувачував у зливі москалям спецоперації по затриманню вагнерівців, тож злити москалоті ще одну нашу операцію по виманюванню москальських пілотів та водночас підставити нашого офіцера розвідника Червінського було елементарно. Тепер Ваня Баканов "нівчьомнівінават", ті, хто зливав спецоперацію по вагнерівцям досі займають керівні посади в ОП, а наш розвідник Роман Червінський за гратами по сфабрикованій з ОП справі. Вгадайте хто в цій ситуації переміг - Україна, яка воює з москалотой чи кремлівська високопосадова недоторкана агентура?
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24.08.2023 21:25
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Цю унікальну історію буде показано у неділю 3 вересня у документальному фільмі https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97?__eep__=6&__cft__[0]=AZURHd16cChSeEhdhbAL9Mtup57IrEK_Ht0jwQ3uw4drs0IhE3i0ZdvcZcg-IoAbJjzTYaPwLNI40oegrrcymoYhkrpPYjxjp0Qy2EXmlpkHQXJugQ5Ja7VGzVUnYxaNNyWgoQWB5_iKIThRdt_GGjOthWGP6OtBkrjE4lkNXhQ4zw&__tn__=*NK-R #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України" у ТБ-марафоні. А я думав у кінотеатрах
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24.08.2023 21:07 Відповісти
Добре шо зелений агент ФСБ не знав про це. Інакше злив би її як і спецоперацію з вагнерами.
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24.08.2023 21:08 Відповісти
Чому військові знаючи,що зелений агент має багато цінної для ворога інформації котру передає їм, і в результаті чого кацапи знають про плани нашої армії і у нас через це бувають достатньо суттєві втрати не зупинять його? Зелений аген по суті загрожує прямо їхньому життю, видаючи кацапам дані котрі можуть мати фатальний для них ефект?
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24.08.2023 21:35 Відповісти
Ану доповідай скільки я гівна вилив на Порошенка?
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24.08.2023 21:38 Відповісти
Не знаю скільки ти там гівна на кого виливав, бог тобі суддя, тобі за це відповідати Я тебе за інше запитав, по ходу ти відповісти немаєш що Задам ще раз питання, чому знаючи,що зелений агент володіє з своїми кротами даними про різні організаційні, логістичні, планувальні дії під час війни котрі з радістю зливає кацапам,що безпосередньо впливає на втрати, успіхи і так далі військові нічого з цим не роблять? тобто получається,що вони екають коли агент зіллє чергову порцію важливої інформації і хтось з них загине?
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24.08.2023 21:51 Відповісти
Ти ж мені писав що я лив гівно на Пороха. Вже забув? Можу нагадати. Твій коментар я заскринив.
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24.08.2023 22:26 Відповісти
Я тебе зараз не про це питав, то що я тобі написав я памятаю. А ось ти судячи ботику по тому,що відповідь на запитання котре тобі дають не даєш,а на інші питання відразу ж без роздумів перепригуєш говорить багато про що
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25.08.2023 08:27 Відповісти
Він би подзвонив Олександру Підровичу і розповів .Зелена потвора повинна сісти,надовго.Щоб більше унас небуло умовних "януковощів" .
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24.08.2023 22:14 Відповісти
Пан Червінський готував операцію?Аууу,зелені!!!
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24.08.2023 21:08 Відповісти
так готував що кацапи знищили на аеродромі наші літаки
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24.08.2023 21:33 Відповісти
..а до того вони там квітки садили? Скільки разів Канатове обстрілювалося? З першого дня війни!
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24.08.2023 22:05 Відповісти
зрозуміло, вивели кацапа зі скрепної коми
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24.08.2023 21:08 Відповісти
Я думаю,що пан пілот мав українське коріння.Батьки правильно вчили.Гени та потяг до Батьківщини предків.
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24.08.2023 21:12 Відповісти
аеродром чернігівка. можливо поблизу живуть потомки депортованих туди вихідців з чернігівщини.
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24.08.2023 21:19 Відповісти

"Село було засноване 1 жовтня 1886 року переселенцями з України, селянами з Чернігівської губернії, на честь останньої і було названо."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F wiki
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25.08.2023 02:59 Відповісти
Думаю, достаточно мозга. Гены (кроме болезни Дауна), как определение интеллекта - это признаки нацизма и псевдонаук.
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24.08.2023 21:20 Відповісти
з криму та усіей рашки багато корішок на нам гатять з гормат і літаков, так що Гени тут ні до чого, просто він друже математікою,і майбутнім свої родини
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25.08.2023 12:42 Відповісти
500 kS на дороге не валяются
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24.08.2023 21:44 Відповісти
шкоди міг нанести набагато більше
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24.08.2023 21:50 Відповісти
згоден
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24.08.2023 22:51 Відповісти
Тих хто її планував посадять, як і Червінського?
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24.08.2023 21:09 Відповісти
Червінського переграло фсб кацапів, це стало відомо ГУР, але він попри наказ далі грався в цю гру, поки кацапи не знищили наші літаки на тому аеродромі який вказав їм Червінський
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24.08.2023 21:36 Відповісти
Сам придумав чи єрмак підказав?
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24.08.2023 21:43 Відповісти
обдурили дєрьмака на чотирі кулака! ))))
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24.08.2023 21:11 Відповісти
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24.08.2023 21:13 Відповісти
Патужно...
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24.08.2023 21:15 Відповісти
Молодцы ребята, и срасиянский пилот молодец. Он сделал правильный выбор!
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24.08.2023 21:16 Відповісти
я так і не зрозумів - пілот сам кінчив солдат, що були зним ? не думаю що вони сильно зраділи, що він привіз їх в полон і могли його вбити.
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24.08.2023 21:18 Відповісти
Просто півлями на трьох не діляться
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24.08.2023 21:37 Відповісти
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24.08.2023 21:53 Відповісти
..бортовий технік та другий пілот вже стали солдатами? )))
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24.08.2023 22:07 Відповісти
Які "солдати"? Воістину - чим тупіший - тим агресивніший та безапеляційніший! Правий пілот - офіцер А борттехнік - мінімум прапорщик!
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25.08.2023 06:34 Відповісти
ну дуже серйозна операція..) така коштує десятків років тренувань.
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24.08.2023 21:20 Відповісти
Буданов особисто умовляв льотчика та обіцяв йому 100 000 доларів.
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24.08.2023 21:22 Відповісти
Червінського скоріш за все підставили кроти під орудою "лучшева друга дєцтва" Вані Баканова, бо деталі операції, яку розробляв Червінський навесні 2022, на100% були відомі тодішньому керівнику СБУ та тим агентам ФСБ, яких він разом з зеленським призначав. На Червінського з 2020 мають зуб і зеленський і єрмак за те, що Червінський їх обох справедливо звинувачував у зливі москалям спецоперації по затриманню вагнерівців, тож злити москалоті ще одну нашу операцію по виманюванню москальських пілотів та водночас підставити нашого офіцера розвідника Червінського було елементарно. Тепер Ваня Баканов "нівчьомнівінават", ті, хто зливав спецоперацію по вагнерівцям досі займають керівні посади в ОП, а наш розвідник Роман Червінський за гратами по сфабрикованій з ОП справі. Вгадайте хто в цій ситуації переміг - Україна, яка воює з москалотой чи кремлівська високопосадова недоторкана агентура?
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24.08.2023 21:25 Відповісти
Добре, що відмінили операцію з вагнерами, - невідомо чим би все закінчилося... І де гарантія, що це була не підстава?!
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24.08.2023 22:10 Відповісти
Добре, що відмінили операцію з вагнерами
Добре, що закатали українську зброю в асфальт
Добре, що призначили агентів ФСБ на керівні посади
Добре, що розмінували Чонгар
Добре, що відвели бригаду НГУ з Гостомельського аеродрому за тиждень до 24.02.22.
Добре, що відвели два дивізіони ППО "Шилка" з під Києва за два тижні до 24.02.22.

ти за незалежну Україну, чи за Лугандон, чи за московію? Чи може тобі какаяразніца, а головне, щоб бидло-квартал з "шуткамі" про Україну-порноактрісу па тєлєку крутили та серіал СКати з "харошимі рускімі"?
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24.08.2023 22:21 Відповісти
Цікаво яка собівартість цієї операції
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24.08.2023 21:26 Відповісти
спробуй купити гвинтокрил із запчастинами для винищувачів - тоді і дізнаєшся
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24.08.2023 21:38 Відповісти
ну пусть 500к награда кацапу+500к на осуществление операции = 1млн. у.е.
вертолет стоит = 15млн у.е., это без учета частей к самолетам.
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24.08.2023 21:54 Відповісти
А сколько жизней сохранено?! Сколько домов не было
разрушено?!
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25.08.2023 14:16 Відповісти
Моя розвидка мени докладуе вийны не буде ,а она туткак тут
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24.08.2023 21:28 Відповісти
ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту, - WSJ🙏
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24.08.2023 21:29 Відповісти
Господи поможи!!!!!!!!
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24.08.2023 21:51 Відповісти
Що, вже полюбили американську пресу як тільки почали писати приємне?
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24.08.2023 22:09 Відповісти
люблю коли пишуть хороше
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24.08.2023 22:17 Відповісти
Язык - что помело.. Кому нужна эта информация про полгода? Никому. Нужно было сказать что операция готовилась две недели - и точка!
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24.08.2023 21:29 Відповісти
Або 3,5 року.
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24.08.2023 22:08 Відповісти
Головне щоб тепер влада не посадила наших героїв які провернули цю операцію.
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Така широка реклама операції призведе лише до того, що її буде неможливо повторити, оскільки кацапи посилять контроль за сім'ями льотчиків.
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24.08.2023 21:56 Відповісти
Пів року на один гелікоптер? Немає сенсу. Усі витрачені гроші мали бути використані на купівлю однієї ракети «Стінгер» і знищення цього застарілого лайна. SMH.
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24.08.2023 21:56 Відповісти
Велкам в Україну! Нам дуже потрібні військові стратеги!
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24.08.2023 22:05 Відповісти
I'd say, you need to use cost-benefit analysis more often. Otherwise, the money will run out very quickl. As the matter of fact - before you even know it 😉
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24.08.2023 23:53 Відповісти
Don't worry! We know how to count money. And you will understand that life is not worth any money because it has no price!
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25.08.2023 18:53 Відповісти
We do, because we send help. No money = no weapons = no lives.
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25.08.2023 19:24 Відповісти
Не розумію. - навіщо кричати про вдалу операцію на кожному кроці?! Невже не можна дочекатись Перемоги і потім розкривати всі карти, Балаболи і бовтуни - знахідка для ворога!!Тепер на льотчика путін об"явить полювання для показової страти!
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24.08.2023 22:02 Відповісти
Почему почему, что ж все такие недалекие. Потому, что это в первую очередь ИПСО операция.
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25.08.2023 11:54 Відповісти
Як на мене, овчінка видєлкі нє стоіла
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24.08.2023 22:50 Відповісти
Скiльки бiди мiг натворити цей гвинтокрил, скiлькi
життiв мiг забрати...
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25.08.2023 14:22 Відповісти
ОДИН гелікоптер за ПІВ РОКУ?!
Проще ЗБИВАТИ!
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24.08.2023 22:57 Відповісти
Как одно мешает другому? Загугли что такое параллельные процессы.
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25.08.2023 11:55 Відповісти
Це та операція, яку готував пан Червінський, якого тримають в тюрьмі????
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24.08.2023 23:04 Відповісти
Спецслужби перетворюються в 95 квартал--базіки і піарщики Про такі операції суспільство повинно знати,АЛЕ ВИКОНАВЦІ І ПОДРОБИЦІ---__ЦЕРЕЗ РОКИ,
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25.08.2023 08:26 Відповісти
Пол года?! Почему так долго!
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25.08.2023 09:34 Відповісти
Тут головне, шо сім'ю пілота зазделегід вивезли з рашки. Напевно ось ця частина операції і зайняла довний термін.
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25.08.2023 12:16 Відповісти
Ну, фсе. Кто герой? Буданов герой! ЗЕленский герой. Два дебила, распиарившие себя. Интересно, была ли возможность еще кого то переманить? Если и была, то великие стратеги сорвали все что можно. Главное пиар! И да, тех кто готовил и провел операцию-наказать! За потерю денег бюджетом, ведь за вертолет заплатить надо! А так распилили бы. Так что наказать однозначно!
Господи, какие клоуны, какие ЗЕбилы. Боже, яки кончени(((
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26.08.2023 10:09 Відповісти
 
 