Маємо дефіцит ракет для систем ППО радянських часів, - Зеленський

Україна має дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони радянського виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент України висловив вдячність партнерам за системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, які успішно застосовує українська протиповітряна оборона. Але зазначив, що стосовно надання додаткових Patriot доводиться "дуже сильно" працювати з партнерами.

"За кожну додаткову систему пускову, я вже не говорю про додаткову батарею, за все це треба дуже сильно боротись", - зауважив Зеленський.

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Президент підкреслив, що для закриття неба над Україною від ворожих атак потрібні сучасні системи ППО, а також додаткові ракети для наявного обладнання радянських часів.

"У нас деякі такі системи є, дефіцит з ракетами, це факт. Треба працювати з країнами, у яких на складах є відповідна амуніція радянських часів", - зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності почати виробляти вітчизняне ППО.

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