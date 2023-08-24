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Маємо дефіцит ракет для систем ППО радянських часів, - Зеленський

учения,бук,наев,оос

Україна має дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони радянського виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент України висловив вдячність партнерам за системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, які успішно застосовує українська протиповітряна оборона. Але зазначив, що стосовно надання додаткових Patriot доводиться "дуже сильно" працювати з партнерами.

"За кожну додаткову систему пускову, я вже не говорю про додаткову батарею, за все це треба дуже сильно боротись", - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія уклала контракти щодо постачання Україні ППО на $115 мільйонів

Президент підкреслив, що для закриття неба над Україною від ворожих атак потрібні сучасні системи ППО, а також додаткові ракети для наявного обладнання радянських часів.

"У нас деякі такі системи є, дефіцит з ракетами, це факт. Треба працювати з країнами, у яких на складах є відповідна амуніція радянських часів", - зазначив він.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності почати виробляти вітчизняне ППО.

Також читайте: Крім літаків, Україна потребує посилення ППО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ППО (3153)


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Топ коментарі
+50
З асфальту їх виколупуй, асфальтовкладач!
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24.08.2023 21:39
+32
Так что же ты зажал какие-то 40 млн. на окончание работ по собственной ЗРК от "Луча"? Бабло в кармане оказалось важнее?
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24.08.2023 21:42
+30
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24.08.2023 21:40
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З асфальту їх виколупуй, асфальтовкладач!
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Та да, пусть выкапывает и приговаривает "Это СД-300, это РК-10, это Коршун, это радары от Искры ..." Может тогда и дойдет что гнида натворил.
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24.08.2023 21:46 Відповісти
А ще, клістрони де?
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24.08.2023 21:52 Відповісти
І ЗРК Дніпро.
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24.08.2023 22:35 Відповісти
Не дойдоьот. Зеленський- необучаємий. Підліток у тілі сорокарічної людини, нерозвинений, нерозуміючий наслідків своїх дій і бездіяльності.
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24.08.2023 21:57 Відповісти
Не сули підарок.З болот строчиш?
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24.08.2023 21:52 Відповісти
Шо, обідно тобі стало за гундосе зєлёноє чмо?
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24.08.2023 22:22 Відповісти
І ще бітум для асфальту і шашликі його фсьо. Мразота Беніна!
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24.08.2023 22:05 Відповісти
А про це точно потрібно патякати відкрито?
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Ну тут же не указана конкретная цифра с количеством и координатами пусковых установок. Глобально и так понятно. Это как с двигателями для БМП - ни для кого не секрет, что изготавливают их на расии и более нигде. Ну может реплика китайская будет, хотя банально нету смысла оживлять этот старый хлам
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24.08.2023 21:42 Відповісти
Клоуну можна все,на те він і клоун.
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24.08.2023 21:52 Відповісти
Клоун виявився з дефектом. Поверніть квиток за виставу!
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24.08.2023 21:57 Відповісти
??? Це обов'язково в інтерв'ю розказувати?
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Там...вже вперед нього все знали ще до війни.
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24.08.2023 22:23 Відповісти
То може не потрібно використовувати ракети С200 для ударів по землі? Це хоч і старе, але ППО.
Те, що кацапи використовують С300 для ударів по землі - ну то у кацапів цих С300 більше ніж потрібно.
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24.08.2023 21:40 Відповісти
С-200 как ПВО уже шлак допотопный. Да и сколько тех ракет, единицы? Их утилизировали активно лет 10.
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24.08.2023 22:19 Відповісти
ну всілякі а-50 що шлялись попри кордон явно б не зраділи прильоту цієї фундервафлі.
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24.08.2023 22:27 Відповісти
Ми навіть С-125 використовуємо, а ви на С-200 кажете шлак...
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25.08.2023 05:19 Відповісти
Бо він гівно з 60-х. Це стаціонарний комплекс, що потребує організації цілого містечка для пусків, що не життєздатно в цій війні. До того ж він одноканальний та ракети з жидкісними двигунами на дуже ядовитому паливі. І головне, їх вже практично немає. А С-125 проходив модернізацію і більш менш ще придатний для об'єктового ППО.
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25.08.2023 14:18 Відповісти
Так С-125 - таке саме гівно з 60х, ще старійше за С-200. Чи С-125 піддається модифікації, а С-200 - ні?
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25.08.2023 16:43 Відповісти
Так. Його досі використовує багато країн. На відміну від С-200
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26.08.2023 20:00 Відповісти
давно в нас цього комплексу немає - залишилась жменька ракет та пару пускових
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25.08.2023 02:05 Відповісти
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24.08.2023 21:40 Відповісти
Оно ещё и ракетчик...
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24.08.2023 21:41 Відповісти
Так что же ты зажал какие-то 40 млн. на окончание работ по собственной ЗРК от "Луча"? Бабло в кармане оказалось важнее?
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24.08.2023 21:42 Відповісти
На все життя запам'ятав кредо одного "крєпкаво хазяйствєнніка":
"Тріста рублєй а майом карманє всегда луччє, чєм триста тисяч на счету маево госпрєдпріятія".
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24.08.2023 21:48 Відповісти
За 40 млн можно целый сериал снять про Паворознюка, нафиг те ЗРК)
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24.08.2023 21:49 Відповісти
Бабло - це бабло, а дуже велике бабло - це геополітика.
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24.08.2023 21:56 Відповісти
От Луча это ближнего действия для ПВО сухопутчиков, замена Стрелы-10 и Тунгуски. А тут речь о С-300. К Букам приспособили емериканские ракеты. А вот 300-х уже взять негде, кроме нескольких Восточно-Европейских стран.
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24.08.2023 22:21 Відповісти
ніт,якраз Луч анонсував зрк з дальністю до 100км,мотивуючи це тим що багато напрацювань було зроблено по програмі Нептуна і Вільхи,особливо Вільхи з яким новий зрк мав бути сильно уніфікований,а ще у них був проект зрк корал на 40км ну і вже зрк малої дальності...
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24.08.2023 22:29 Відповісти
Проект ЗРК великої дальності від КБ Луч мав назву Кільчень.
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24.08.2023 22:37 Відповісти
Кільчень то від Південьмашу і КБ Південного,і там дальність до 280км
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24.08.2023 22:39 Відповісти
До 280 это всё экспортный вариант
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25.08.2023 10:36 Відповісти
"Кильчень" - это КБ "Южное". "Луч" создавал СД-300, Коралл и РК-10
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24.08.2023 22:41 Відповісти
Почитайте ЗРК Дніпро, у 18му році була запатентована ракета, і придбано обладнання закордоном для замкнутого циклу виробництва зенітних ракет для Бук і перспективного ЗРК Дніпро
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24.08.2023 22:37 Відповісти
Дніпро то теж Південне,а тут мова уже про розробку Луча.
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24.08.2023 22:40 Відповісти
Що говорить про те що вибір був. Наскільки я памʼятаю вони різної дальності то могли бути взяті на озброєння
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24.08.2023 22:50 Відповісти
в 19му році "мудрий нарід" різко "устав от вайни",якраз тоді коли більшість проектів готувались з розробки перейти в дослідні зразки,щоб іменно завдяки конкуренії і вибору,обрати краще,але народець проголосував за телевізор...
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24.08.2023 22:59 Відповісти
Кильчень - до 280 км, СД-300 - до 100 км, КОРАЛ - до 30 км, РК-10 - там несколько вариантов ГСН для ближнего радиуса. Вот это все и просрали.
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24.08.2023 23:48 Відповісти
Південне теж піде, то хай буде)
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25.08.2023 00:34 Відповісти
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24.08.2023 22:38 Відповісти
А шо ми маєм в достатку -- в нас вся зброя дефіцит -- на снарядах економим
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24.08.2023 21:43 Відповісти
Почати виробляти! Ти *****, клован? 4 роки шо робив? Жаба
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24.08.2023 21:43 Відповісти
А Коростылев с начала 2020 года каждый год денег просил на окончание работ по ЗРК СД-300 и на производство уже испытанных ракет РК-10. А в ответ шиш с кукишем.
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24.08.2023 21:52 Відповісти
А ще в нього був прототип БПЛА на 200кг до 1000км. Але ж асфальт.
Онур, наприклад, і досі гроші отримує. Добре хоч 360-та літає.
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25.08.2023 00:12 Відповісти
Тріпло квартальне.
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24.08.2023 21:43 Відповісти
Про те, що в Україні серйозні проблеми з кількістю ракет до "совкових" систем ППО попереджали американці більш ніж пів року тому, а до "найвеличнішого" лише зараз дійшло, що треба працювати з країнами у яких на складах є відповідні ракети, хоча США та Англія ще тоді купували що могли для нас, розуміючи, що ЗЕбовдури самі на це не спроможні.
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24.08.2023 21:44 Відповісти
Добре, що оголосили. А то "та старана" не знала.
То треба повернути радянські часи і виробити стільки, щоб вистачило.
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24.08.2023 21:44 Відповісти
Ты еще пуйлу телеграмму об этом отправь с грифом "Молния"
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24.08.2023 21:45 Відповісти
Крім того, Зеленський наголосив на необхідності почати виробляти вітчизняне ППО. -Не начасі, повномасштабка тільки 18 місяців. А тиж президент миру. Ще в очко пуйлу не подивився.
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24.08.2023 21:48 Відповісти
маємо дефіціт проукраїнської влади.
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24.08.2023 21:52 Відповісти
союзники - надайте!
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24.08.2023 21:55 Відповісти
Вроде ж были разработаны в Украине какие то ракеты для Буков. Как там конечно с их производством непонятно. Может и делают потихоньку молча
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24.08.2023 21:57 Відповісти
тобто замовити на "Южмаш" не було часу...
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24.08.2023 22:01 Відповісти
був час.
але той час був не на часі...
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24.08.2023 22:05 Відповісти
Было время все угробить.

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24.08.2023 22:13 Відповісти
Тобто скоро буде прилітати так, що мало не покажеться.
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24.08.2023 22:07 Відповісти
Уже прилетает. По Днепру так точно, если уже вокзал не могут прикрыть , то перспективы печальные((((
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24.08.2023 22:31 Відповісти
Пустой автовокзал прикрывать дорогим ПВО? Вы слабо себе представляете, что такое ПВО и что ним вообще прикрывают.
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24.08.2023 22:59 Відповісти
Зелебобер!
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24.08.2023 22:10 Відповісти
Боже,скільки президентів на одній сторінці!!(
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24.08.2023 22:17 Відповісти
угу і одна ти убога за бубу тут рвешся)))
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24.08.2023 22:31 Відповісти
Ну, дик, "Кожен з нас - президент" (с) А х...лі ви хотіли?

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24.08.2023 23:20 Відповісти
Берешь асфальтоукладчик, ставишь на него катапульту, и асфальтом врагов, асфальтом.
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24.08.2023 22:22 Відповісти
Маємо дефіцит

Дефіцит - це погано.
Але таки маємо - і це харашо!
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24.08.2023 22:30 Відповісти
Ти вже дано маєш сидіти за гратами за те, що у України, яка воює 9 рік з москалями дефіцит всього, від броників та "весільних дронів" до ракет для ППО. Це ти, Владімірссанич Зеленський, особисто відповідальний за все, чого не вистачає зараз нашому Війську, бо ти, Владімірссанич, вже 5-й рік при владі і у тебе, Владімірссанич, на відміну від твоїх УСІХ попередників, з 2019 АБСОЛЮТНА ВЛАДА і виконавча і законодавча і судова (через твого смотрящєва за судами Портнова) і за усіма силовиками (через твого смотряшєва Татарова) і загальне керування всіма гілками влади в твоїх руках, через твого в.о президента Єрмака. Тож, до кого ти звертаєшся з приводу дефіциту зброї??? Хто її тобі має принести на блюдечку? Що ти зробив за 5 років, щоб Україна мала власну зброю? Дай нарешті відповідь, Вова, бо ти, нарешті, вже маєш сам відповідати на ті питання, які чомусь адресуєш іншим. Чи ти досі не в курсі, що президент це не роль в серіалі, а відповідальна посада???
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24.08.2023 22:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
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24.08.2023 22:39 Відповісти
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24.08.2023 22:48 Відповісти
гундос шмарклявий не хоче розказати що там з клістронами?
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24.08.2023 22:37 Відповісти
Тут всім і каждому треба показувати: https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
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24.08.2023 22:40 Відповісти
Якщо ми будемо робити ракети нам не вистачить на відкати та закупівлю російського бітуму під мою програму "Велике #ництво" .
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24.08.2023 22:45 Відповісти
ЗЕлене, це тобі про роззброєння наших частин ППО за командою з ОП через ДБР, підконтрольне Татарову https://www.youtube.com/shorts/NbB1KC_wgTA https://www.youtube.com/shorts/NbB1KC_wgTA 2 липня 2020 р. ДБР завдало нищівного удару по системі протиповітряної оборони України - у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, слідчі вилучили ключові елементи системи наведення на ціль зенітних ракетних комплексів.
ДБР НАНОСИТЬ ЧЕРГОВИЙ УДАР ПО СИСТЕМІ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ КРАЇНИ - саме з таким заголовком, о 16:17 2 липня 2020 року, з'явилось https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2808996752711720 повідомлення на офіційній Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗС України (скрін додано у кінці публікації). Далі пряма мова: До Дня зенітних ракетних військ, яке відзначатимемо завтра, 3 липня, Державне бюро розслідувань робить черговий «подарунок» захисникам неба.

Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію.

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише «про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів».

Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави.

У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання «Кавказ-2020», де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…

До відома, надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.

Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об'єкти держави.
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24.08.2023 22:55 Відповісти
А самим производить не судьба?
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24.08.2023 23:31 Відповісти
Півтори роки війни,а потужний полководець тільки хоче почати будувати системи ппо,тобто весь цей час наполеон думав що вистачить того що є.ід...т!
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24.08.2023 23:42 Відповісти
Ааааа... Так от чому ЗЄ-влада так хоче до радянських часів.
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25.08.2023 00:27 Відповісти
ґудуть барабани страдіварі!
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25.08.2023 01:22 Відповісти
Я бачу дефиціт мозків для діючої зеленої влади, а ти, не бачиш вова?
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25.08.2023 06:30 Відповісти
Пару мостов, пару стадионов и всё выровняется. Без паники.
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25.08.2023 07:02 Відповісти
 
 