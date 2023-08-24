Маємо дефіцит ракет для систем ППО радянських часів, - Зеленський
Україна має дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони радянського виробництва.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Президент України висловив вдячність партнерам за системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, які успішно застосовує українська протиповітряна оборона. Але зазначив, що стосовно надання додаткових Patriot доводиться "дуже сильно" працювати з партнерами.
"За кожну додаткову систему пускову, я вже не говорю про додаткову батарею, за все це треба дуже сильно боротись", - зауважив Зеленський.
Президент підкреслив, що для закриття неба над Україною від ворожих атак потрібні сучасні системи ППО, а також додаткові ракети для наявного обладнання радянських часів.
"У нас деякі такі системи є, дефіцит з ракетами, це факт. Треба працювати з країнами, у яких на складах є відповідна амуніція радянських часів", - зазначив він.
Крім того, Зеленський наголосив на необхідності почати виробляти вітчизняне ППО.
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Те, що кацапи використовують С300 для ударів по землі - ну то у кацапів цих С300 більше ніж потрібно.
"Тріста рублєй а майом карманє всегда луччє, чєм триста тисяч на счету маево госпрєдпріятія".
Онур, наприклад, і досі гроші отримує. Добре хоч 360-та літає.
То треба повернути радянські часи і виробити стільки, щоб вистачило.
але той час був не на часі...
Дефіцит - це погано.
Але таки маємо - і це харашо!
ДБР НАНОСИТЬ ЧЕРГОВИЙ УДАР ПО СИСТЕМІ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ КРАЇНИ - саме з таким заголовком, о 16:17 2 липня 2020 року, з'явилось https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2808996752711720 повідомлення на офіційній Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗС України (скрін додано у кінці публікації). Далі пряма мова: До Дня зенітних ракетних військ, яке відзначатимемо завтра, 3 липня, Державне бюро розслідувань робить черговий «подарунок» захисникам неба.
Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише «про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів».
Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави.
У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання «Кавказ-2020», де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…
До відома, надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність.
Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об'єкти держави.