Протягом 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 269 вибухів, - ОВА

Протягом дня 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (18 вибухів).



Великописарівська громада: був мінометний обстріл (30 вибухів).



Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (33 вибухи), артилерійський обстріл (14 вибухів), обстріл з АГС (32 вибухи), з СПГ (4 вибухи) та постріли з танку (2 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи).



Есманська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та артилерії (10 вибухів), мінометів (10 вибухів).

Також дивіться: Ввечері 23 серпня окупанти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини, дві особи дістали поранення. ФОТО

Хотінська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), мінометів (11 вибухів). Також здійснено скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).



Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (23 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).



Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).



Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), мінометів (2 вибухи) та з АГС (20 вибухів).



Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл з (6 вибухів)", - зазначено в повідомленні.



За попередніми даними – без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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