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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 269 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (30 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (33 вибухи), артилерійський обстріл (14 вибухів), обстріл з АГС (32 вибухи), з СПГ (4 вибухи) та постріли з танку (2 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи).

Есманська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та артилерії (10 вибухів), мінометів (10 вибухів).

Також дивіться: Ввечері 23 серпня окупанти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини, дві особи дістали поранення. ФОТО

Хотінська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), мінометів (11 вибухів). Також здійснено скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (23 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), мінометів (2 вибухи) та з АГС (20 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл з (6 вибухів)", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними – без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Читайте: За ніч ворог 11 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561)


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Нічого, зате наші вже роблять дрони по 2 мільйони гривень за одну штуку.

Там пацани дрони роблять із чистого Aliexpress гафнію, інкрустовані діамантами, з найпотужнішими лазерними турелями що по 5 кацапів за секунду відстрелюють, вмонтованим термоядерним реактором та проактивною системою невидимості, не тільки для радарів, а і у діапазоні людського ока...
А Резніков - то так, тупо бомж із своїми яйцями по 17.
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24.08.2023 22:22 Відповісти
А скільки вибухів зробили наші у відповідь???
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24.08.2023 22:36 Відповісти
Якщо чесно, то тут є "ліміт"! Скільки не скажу, але то пздць тут! Бісе!
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24.08.2023 23:48 Відповісти
 
 