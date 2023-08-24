Протягом 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 269 вибухів, - ОВА
Протягом дня 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (18 вибухів).
Великописарівська громада: був мінометний обстріл (30 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (33 вибухи), артилерійський обстріл (14 вибухів), обстріл з АГС (32 вибухи), з СПГ (4 вибухи) та постріли з танку (2 вибухи). Також здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи).
Есманська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та артилерії (10 вибухів), мінометів (10 вибухів).
Хотінська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів), мінометів (11 вибухів). Також здійснено скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).
Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (23 вибухи) та мінометний обстріл (12 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), мінометів (2 вибухи) та з АГС (20 вибухів).
Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл з (6 вибухів)", - зазначено в повідомленні.
За попередніми даними – без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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Там пацани дрони роблять із чистого
Aliexpressгафнію, інкрустовані діамантами, з найпотужнішими лазерними турелями що по 5 кацапів за секунду відстрелюють, вмонтованим термоядерним реактором та проактивною системою невидимості, не тільки для радарів, а і у діапазоні людського ока...
А Резніков - то так, тупо бомж із своїми яйцями по 17.