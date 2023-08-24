Канада призначила Наталку Цмоць новим послом в Україні
Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нового посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі".
"Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції", – йдеться в повідомленні.
Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць – держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров’я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.
Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.
Крім того, як зазначає МЗС Канади, Цмоць володіє українською мовою та має зв’язки з українською громадою та діловими колами в Україні та Канаді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Балицька була однією з 60 000 українців, які емігрували до Онтаріо за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) через війну. Згідно з федеральною програмою, кожен дорослий має право на одноразову виплату в розмірі 3,000 доларів, тоді як сім'ї з дітьми можуть отримати додатково 1,500 доларів на кожну дитину.
Але в такому місті, як Торонто, ця сума швидко зникла. Балицька каже, що її попросили орендувати житло на три місяці наперед, а деяких її друзів попросили більше.
Потім, через півроку, Балицьку звільнили з тієї ж компанії, яка запросила її до Канади. Побачивши «жорстокий» ринок праці, де, за її словами, їй довелося конкурувати з сотнями претендентів на посаду, вона вирішила, що настав час повернутися додому.
"I'm very grateful for Canada, for everything that Canada has done for Ukrainians"
Балицька не самотня.
Міністерство у справах імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) повідомило CBC News, що «не відстежує мандрівників, які мають дійсні проїзні документи для в'їзду в Канаду».
CBC News
Вчись, Вова і Кулеба