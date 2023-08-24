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Канада призначила Наталку Цмоць новим послом в Україні

наталка,цмоць

Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нового посла "гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі".

"Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посол Канади Галадза завершує дипломатичну місію в Україні

Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць – держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров’я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.

Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.

Крім того, як зазначає МЗС Канади, Цмоць володіє українською мовою та має зв’язки з українською громадою та діловими колами в Україні та Канаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада збільшуватиме пряму підтримку України, - Трюдо

Автор: 

Канада (2187) посол (1096)


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Топ коментарі
+15
Було б непогано, якби Канада ще призначила нам уряд і депутатів. Ми б швидше перемогли. Бо влада в Україні вже 32 роки обкрадає і знищує українців. А теперішня влада ще й створює такі умови, щоб українці не народжувались
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24.08.2023 23:06
+11
Вітаємо пані Амбасадор Канади !
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24.08.2023 23:05
+9
Брехня. До неї постачали, аж гай шумів, просто робилося це без розголосу.
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24.08.2023 23:29
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Вітаємо пані Амбасадор Канади !
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24.08.2023 23:05 Відповісти
Чудово.
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24.08.2023 23:05 Відповісти
Було б непогано, якби Канада ще призначила нам уряд і депутатів. Ми б швидше перемогли. Бо влада в Україні вже 32 роки обкрадає і знищує українців. А теперішня влада ще й створює такі умови, щоб українці не народжувались
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24.08.2023 23:06 Відповісти
Інструкторша вже наміньєтіла для України постачання радянського озброєння від болгарських постачальників. А до неї були лише лозунги "Болгарія за мир".
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24.08.2023 23:25 Відповісти
Брехня. До неї постачали, аж гай шумів, просто робилося це без розголосу.
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24.08.2023 23:29 Відповісти
Повернення додому на тлі війни: чому деякі українці вирішили покинути Канаду. «Коли Балицька приземлилася в Торонто в грудні минулого року, вона відразу була шокована вартістю продуктів.

Балицька була однією з 60 000 українців, які емігрували до Онтаріо за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) через війну. Згідно з федеральною програмою, кожен дорослий має право на одноразову виплату в розмірі 3,000 доларів, тоді як сім'ї з дітьми можуть отримати додатково 1,500 доларів на кожну дитину.
Але в такому місті, як Торонто, ця сума швидко зникла. Балицька каже, що її попросили орендувати житло на три місяці наперед, а деяких її друзів попросили більше.

Потім, через півроку, Балицьку звільнили з тієї ж компанії, яка запросила її до Канади. Побачивши «жорстокий» ринок праці, де, за її словами, їй довелося конкурувати з сотнями претендентів на посаду, вона вирішила, що настав час повернутися додому.
"I'm very grateful for Canada, for everything that Canada has done for Ukrainians"

Балицька не самотня.

Міністерство у справах імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) повідомило CBC News, що «не відстежує мандрівників, які мають дійсні проїзні документи для в'їзду в Канаду».

CBC News
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24.08.2023 23:29 Відповісти
Пані Очільниця дипломатичного представництва Канади в Україні Наталка Цмоць, покажіть будь ласка українцям статистику за програмою CUAET. Скільки чоловіків (по віковим категоріям), жінок і дітей, скільки повернулося. Тільки не кажіть, що таких даних не має (не має бажання їх озвучувати).
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24.08.2023 23:52 Відповісти
Витя, ти перший що не вовернувся
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25.08.2023 02:53 Відповісти
Точно. Кремль і українофоби в шоці !
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24.08.2023 23:55 Відповісти
зе-Банкова і українофоби в шоке !
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24.08.2023 23:53 Відповісти
Гідна пані посол. Великий досвід у робот і підтримки України.
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25.08.2023 00:30 Відповісти
Вона українка, тільки не знаю в якому поколінні ...
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25.08.2023 00:59 Відповісти
Шось її тут в діаспорі ніхто не знає. Ліберальний уряд козли ще ті, призначення такі ж корумповані як і в неньці, сподіваюсь пані Цмоць вийняток.
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25.08.2023 05:18 Відповісти
Також ніколи й ніде не чула її прізвища.
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25.08.2023 09:33 Відповісти
Не "сексологиня", а професійний дерслужбовець.
Вчись, Вова і Кулеба
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25.08.2023 08:24 Відповісти
Шановний авторе, хоч би одним реченням сказали, що п. Наталка (не Наталія Батьківна, бо то москальське оте по-батькові) має українське коріння. Що, літери клавіатури не укладаються відповідним чином чи перекладаєте один-до-одного рашистський текст?
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25.08.2023 09:05 Відповісти
Цмоць, паню (цьом)...
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25.08.2023 09:06 Відповісти
 
 