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Сербія готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, - прем’єрка Брнабич

сербія

Сербії готова брати участь у післявоєнному відновленні України і підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич, яка взяла участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Брнабич зауважила, що Сербія "не ціннісно нейтральна" і що вона "повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України".

"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", - зазначила голова уряду Сербії.

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Також вона сказала, що Сербія продовжить приділяти особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні та надавати їй допомогу, про що свідчить її рішення передати партію ліків та інших товарів.

Брнабич сказала, що Сербія є справжнім другом України. Країна готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

У квітні цього року на конференції в Дубліні Брнабич також зазначила, що Сербія не є нейтральною щодо війни в Україні і що вона явно засуджує російське вторгнення.

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Автор: 

Сербія (366) відбудова (354)


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Топ коментарі
+6
"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", - зазначила голова уряду Сербії.
А хто ж їй ці страждання приніс? Чілі? А може Нова Зеландія?
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24.08.2023 23:39
+4
сербія може іти куда схоче - кращє на ***.
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24.08.2023 23:52
+4
Цікаво, як це Сербія може підтримувати європейську інтеграцію України, якщо сама не в ЄС?
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24.08.2023 23:54
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Зрозуміло. Ось чому вучич їде до ПТН "на кавьор" - домовлятися про післявоєнне відновлення України!
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24.08.2023 23:31 Відповісти
Перевожу з дипломатичного на людську - Сербія буде вичікувати хто переможе, попутно заробляючи на продажу *********** через посередників , а потім прийде до переможця і буде "рубити капусту" на відновленні.
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24.08.2023 23:31 Відповісти
Вискочила, як Пилип з конопель на другому році війни. Англосаксам значно більше довіряю.
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24.08.2023 23:34 Відповісти
"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", - зазначила голова уряду Сербії.
А хто ж їй ці страждання приніс? Чілі? А може Нова Зеландія?
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24.08.2023 23:39 Відповісти
ні, мабуть Хорватія))
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25.08.2023 00:03 Відповісти
Маячня
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24.08.2023 23:43 Відповісти
Путіна послали н**** чи шо ?
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24.08.2023 23:49 Відповісти
сербія може іти куда схоче - кращє на ***.
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24.08.2023 23:52 Відповісти
Цікаво, як це Сербія може підтримувати європейську інтеграцію України, якщо сама не в ЄС?
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24.08.2023 23:54 Відповісти
Заради того і хоче підтримувати, щоб іі раніше до ЕС прийняли.

е проблема з логістикою у Европі - через Сербію іде автобан ( говорять що добрий) і проїхати із ЕС до Греції чи Болгарії Турції легше через Сербію , але треба стояти на кордоні два рази. Минулим літом українські паспорти через Сербію не пропускали. А через Румунію нема автобану , і проблеми дорожні. Тому Сербію треба принимати до ЕС, шоб зняти кордони. А у сербів влада проросійська. Ось така фуйня
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25.08.2023 00:33 Відповісти
а вот как, вот допустим я тебя поддерживаю чтоб ты шел *****, но при этом я не там! понимаешь? как можно быть таким тупым *******?!
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25.08.2023 10:43 Відповісти
Кацапський гнидник
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25.08.2023 04:13 Відповісти
Кажись сербам светит только заработать на восстановлении Шебекино после результатов работы русских ПВО! Всем, кто помогал кацапам обходить санкции рынок Украины (как минимум) должен быть закрыть!
Хотя у барыг гордости нету
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25.08.2023 08:07 Відповісти
Якій ще, в дупу, досвід?
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25.08.2023 08:11 Відповісти
 
 