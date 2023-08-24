Сербія готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, - прем’єрка Брнабич
Сербії готова брати участь у післявоєнному відновленні України і підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич, яка взяла участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
Брнабич зауважила, що Сербія "не ціннісно нейтральна" і що вона "повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України".
"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", - зазначила голова уряду Сербії.
Також вона сказала, що Сербія продовжить приділяти особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні та надавати їй допомогу, про що свідчить її рішення передати партію ліків та інших товарів.
Брнабич сказала, що Сербія є справжнім другом України. Країна готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.
У квітні цього року на конференції в Дубліні Брнабич також зазначила, що Сербія не є нейтральною щодо війни в Україні і що вона явно засуджує російське вторгнення.
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А хто ж їй ці страждання приніс? Чілі? А може Нова Зеландія?
е проблема з логістикою у Европі - через Сербію іде автобан ( говорять що добрий) і проїхати із ЕС до Греції чи Болгарії Турції легше через Сербію , але треба стояти на кордоні два рази. Минулим літом українські паспорти через Сербію не пропускали. А через Румунію нема автобану , і проблеми дорожні. Тому Сербію треба принимати до ЕС, шоб зняти кордони. А у сербів влада проросійська. Ось така фуйня
Хотя у барыг гордости нету