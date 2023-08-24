До "Армії відновлення" долучилися вже майже 47,5 тис. українців. ІНФОГРАФІКА

До суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення" вже долучилися 47 464 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зайнятості України.

За інформацією держслужби, станом на 24 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 47 464 українців із 19 областей.

Найбільше направлень на роботу було видано в Харківській області - 9089, Полтавській - 7029, Донецькій - 5722, Чернігівській - 5152 та Київській - 5117.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.

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