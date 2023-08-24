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До "Армії відновлення" долучилися вже майже 47,5 тис. українців. ІНФОГРАФІКА

До суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення" вже долучилися 47 464 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зайнятості України.

За інформацією держслужби, станом на 24 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 47 464 українців із 19 областей.

Найбільше направлень на роботу було видано в Харківській області - 9089, Полтавській - 7029, Донецькій - 5722, Чернігівській - 5152 та Київській - 5117.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.

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До Армії відновлення долучилися вже майже 47,5 тис. українців 01

Автор: 

Держслужба зайнятості (169) відбудова (354) відновлення (565)


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Так напишите прямо: за 160 Евро в месяц разнорабочими и риском получить минно-взрывные травмы задействованы 47 000 человек
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25.08.2023 00:22 Відповісти
Так якщо людям немає за що жити? Бо роботи немає. То ж кацапів полонених утримуємо, годуємо. А своїх людей - ні. Ще й зараз почнуть до судів подавати за несплачену комуналку, за спрощеною процедурою. Бо в нас тільки на вибори мораторій.
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25.08.2023 00:38 Відповісти
Суть моего поста - говорите/пишите правду
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25.08.2023 00:53 Відповісти
Цих грошей вистачить лише на їжу. А якщо захворієш - то катастрофа.
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25.08.2023 12:13 Відповісти
Якщо захворіти зараз, то у всіх, крім можновладців катострофа. За все платити треба.
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25.08.2023 12:53 Відповісти
Та як що писати правду , ви зразу ******* , я вчора на слухався , от знайомих фахівців , та всю ніч не спав , . Слухайте краще телемарофон . Там усе добре А на справді повний піз......
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25.08.2023 06:03 Відповісти
Той гівномарафон тільки пОцієнти дурки може й дивляться..
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Magirus.
Які 160 євро ? А податки? Чистими - 120.! Крім того, черевики і одіж - свої !
А вони троха зношуються.
Якщо ж поділити 305 млн грн на 47500 чол. то маємо 6420 грн. Мінус податки = 5150 грн.
Себто, за неповних 11 місяців функціонування Армії відновлення пересічний працівник отримав астрономічну суму в 5150 грн.
Середньомісячна чисельність працюючих складала біля 4200 чол.
Погарував місяць, отримав кілька асигнацій, полічив, вилаявся і пішов...
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25.08.2023 09:54 Відповісти
305 млн треба ділити на кількість чоловіко-місяців, відроблених з 1 жовтня минулого року.
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25.08.2023 10:18 Відповісти
 
 