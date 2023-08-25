На Одещині працює ППО, - Повітряні сили
В Одеській області працює ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.
"Вибухи в Одеській області – робота ППО. Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО!" - йдеться в повідомленні.
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Volodymyr Volodymyr #551203
показати весь коментар25.08.2023 00:11 Відповісти Мені подобається 2
Aleksey NotBad
показати весь коментар25.08.2023 01:04 Відповісти Мені подобається 0
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