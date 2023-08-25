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Новини Агресія Росії проти України
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На Одещині працює ППО, - Повітряні сили

ппо

В Одеській області працює ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

"Вибухи в Одеській області – робота ППО. Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО!" - йдеться в повідомленні.

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Одеська область (3186) ППО (3153) Повітряні сили (2601)


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захищають пам'ятник Пушкіну - після ***** Катьки яку тимчасово сховали, улюблений пам'ятник одеситів та їх російського мера труханова
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25.08.2023 00:11 Відповісти
Все тихо, ложная тревога
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25.08.2023 01:04 Відповісти
 
 