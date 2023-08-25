Кількість "вагнерівців" в Білорусі за останній час зменшилася, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники фіксують зменшення кількості найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з Білорусі. У ДПСУ прогнозують, що після новин про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, цей рух може посилитися.

"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням. Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - сказав Демченко.

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Нагадуємо, під Осиповичами в Білорусі демонтують частину табору "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.