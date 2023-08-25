Кількість "вагнерівців" в Білорусі за останній час зменшилася, - Держприкордонслужба
Українські прикордонники фіксують зменшення кількості найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з Білорусі. У ДПСУ прогнозують, що після новин про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, цей рух може посилитися.
"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.
А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням. Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - сказав Демченко.
Нагадуємо, під Осиповичами в Білорусі демонтують частину табору "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сумно радіють?
білосраці - ви ґімно якого світ не бачив....
За дивних обставин в Московії загинули: Ігор Тальков, Лев Рохлін, Олександр Лебідь, Михайло Євдокимов, Влад Листьєв, Сергій Миколайович Юшенков, Святослав Миколайович Федоров, Ганна Політковська, Галина Старовойтова, Валерія Новодворська, Борис Нємцов і інші. Розслідування всіх цих гучних вбивств взяв «під особистий контроль» президент снігової Нігерії.
Пізно ввечері 27 лютого 2015 року в Москві був застрелен терористом опозиційний політик Борис Нємцов. Кіллер зробив шість пострілів у спину Бориса, коли він із супутницею йшов Великим Москворецьким мостом. Чотири кулі - виявилися смертельними. Кремль не побажав взяти на себе відповідальність за цю смерть, не оголосив у країні жалобу і перевів стрілки на якісь «треті сили».
Незадовго до смерті Борис Нємцов поставив народний діагноз діду бабаєву: «вогнутий».
«…поки цей «вогнутий» не розвалить свою країну - не заспокоїться».
- Не называл бы меня маленьким, сереньким, никчемным кгбешником, жил бы и по сей день, - прошипів Вовік, вдивляючись із вікна свого кремлівського кабінету на місце вбивства Нємцова.
Те, що терориста Пригожина після його походу до Москви обнуленіш ліквідує, було відразу зрозуміло.
Тюремну братву-контрактників вивезли подалі від Білокам'яної до сусідньої Білорусі. Там силовики із ФСБ проведуть фільтрацію в'язнів.
Когось посадять у буцегарню, інших відправлять на фронт, у нори, викопані окупантами в українських лісопосадках під Бахмутом. В давнину повстання Бар-Кохби було придушено римським полководцем Юлієм Севером. Лідер повстання Бар-Кохба загинув під час облоги фортеці Бетар.
Згадайте путч ГКЧП 1991 року. Восьмий член ГКЧП - Борис Пуго, чекати на арешт не став. 22 серпня о 9 ранку він написав прощального листа, після чого вистрілив у голову своїй дружині, а потім наклав на себе руки. За всіх часів так зазвичай закінчуються заколоти.
«Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?».
будуть "вивчати" кантати, фуги і ноктюрни....