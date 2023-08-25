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Новини Війна
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Кількість "вагнерівців" в Білорусі за останній час зменшилася, - Держприкордонслужба

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

Українські прикордонники фіксують зменшення кількості найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з Білорусі. У ДПСУ прогнозують, що після новин про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина, цей рух може посилитися.

"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.

А зважаючи на вчорашню подію в Росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням. Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - сказав Демченко.

Також читайте: ПВК "Вагнер" в Білорусі досі становить загрозу навіть без Пригожина, - Моравецький

Нагадуємопід Осиповичами в Білорусі демонтують частину табору "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.

Автор: 

Білорусь (7925) Держприкордонслужба ДПСУ (5939) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+2
в носочках білих - сумують чі радіють?
сумно радіють?
білосраці - ви ґімно якого світ не бачив....
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25.08.2023 01:03
+2
Денех нет, но вы держитесь
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25.08.2023 01:03
+2
жодна білорусрань не наважилася навіть дрона з пляшкою гасу запустити на цей піонєрланєрь(( ..****@та аморфная...
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25.08.2023 07:46
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в носочках білих - сумують чі радіють?
сумно радіють?
білосраці - ви ґімно якого світ не бачив....
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25.08.2023 01:03 Відповісти
Як закінчуються заколоти.

За дивних обставин в Московії загинули: Ігор Тальков, Лев Рохлін, Олександр Лебідь, Михайло Євдокимов, Влад Листьєв, Сергій Миколайович Юшенков, Святослав Миколайович Федоров, Ганна Політковська, Галина Старовойтова, Валерія Новодворська, Борис Нємцов і інші. Розслідування всіх цих гучних вбивств взяв «під особистий контроль» президент снігової Нігерії.



Пізно ввечері 27 лютого 2015 року в Москві був застрелен терористом опозиційний політик Борис Нємцов. Кіллер зробив шість пострілів у спину Бориса, коли він із супутницею йшов Великим Москворецьким мостом. Чотири кулі - виявилися смертельними. Кремль не побажав взяти на себе відповідальність за цю смерть, не оголосив у країні жалобу і перевів стрілки на якісь «треті сили».

Незадовго до смерті Борис Нємцов поставив народний діагноз діду бабаєву: «вогнутий».

«…поки цей «вогнутий» не розвалить свою країну - не заспокоїться».

- Не называл бы меня маленьким, сереньким, никчемным кгбешником, жил бы и по сей день, - прошипів Вовік, вдивляючись із вікна свого кремлівського кабінету на місце вбивства Нємцова.

Те, що терориста Пригожина після його походу до Москви обнуленіш ліквідує, було відразу зрозуміло.

Тюремну братву-контрактників вивезли подалі від Білокам'яної до сусідньої Білорусі. Там силовики із ФСБ проведуть фільтрацію в'язнів.

Когось посадять у буцегарню, інших відправлять на фронт, у нори, викопані окупантами в українських лісопосадках під Бахмутом. В давнину повстання Бар-Кохби було придушено римським полководцем Юлієм Севером. Лідер повстання Бар-Кохба загинув під час облоги фортеці Бетар.

Згадайте путч ГКЧП 1991 року. Восьмий член ГКЧП - Борис Пуго, чекати на арешт не став. 22 серпня о 9 ранку він написав прощального листа, після чого вистрілив у голову своїй дружині, а потім наклав на себе руки. За всіх часів так зазвичай закінчуються заколоти.

«Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?».

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25.08.2023 09:20 Відповісти
ну і нашо стікі текста? - "катастрофа", цим все і закінчується на кацапії завжди....
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25.08.2023 09:25 Відповісти
Денех нет, но вы держитесь
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25.08.2023 01:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1694759413557412243 Неизлечимые дегенераты. К стихийному мемориалу пригожину в расчленинграде принесли кувалду
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25.08.2023 01:09 Відповісти
Зменшилася аж на восємь пасажиров ...
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25.08.2023 01:13 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/F4TSjpvbkAES1vB?format=jpg&name=large В Ростове-на-Дону появился "мемориал" пригожину И не где-нибудь, а на фасаде цирка. Да-да, именно там, где во время мятежа "вагнеровцев" застрял танк.
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25.08.2023 01:17 Відповісти
Журналисты изучили спутниковые снимки лагеря боевиков под Осиповичами. Оказалось, в нём стало на 101 палатку меньше. Если учесть, что одна палатка рассчитана на 20 человек, то приблизительно 2 тысячи наёмников покинули лагерь. Куда они рассасываются - непонятно. Надеюсь - в крупные города с оружием.
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25.08.2023 01:23 Відповісти
гарантія 2 місяці від вусатого таракана ....пху
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25.08.2023 01:54 Відповісти
білі кацапи з зубрами і рощєю, а мо по вас *******?
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25.08.2023 05:47 Відповісти
сукі потні...
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25.08.2023 05:48 Відповісти
Заголовок неправильний.Треба так:кількісит теплих вагіновців набагато зменшилась.
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25.08.2023 07:19 Відповісти
Розбирають"музикантів" по новим оркестрам,
будуть "вивчати" кантати, фуги і ноктюрни....
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25.08.2023 07:39 Відповісти
жодна білорусрань не наважилася навіть дрона з пляшкою гасу запустити на цей піонєрланєрь(( ..****@та аморфная...
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25.08.2023 07:46 Відповісти
Песня Вагнера спета.
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25.08.2023 08:31 Відповісти
 
 