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Зеленський провів переговори з Байденом

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Провів переговори із президентом США Джо Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися.

Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - написав Зеленський.

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Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705) США (22568)


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Топ коментарі
+29
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25.08.2023 01:30
+21
Україну на поталу,
Наче дівку навісну,
Віддали гівну з Кварталу,
Зеленявому гівну.

Тільки хто ж гівно обра́в те?
Кому дякувати слід? -
Якщо я брешу, - поправте, -
Це був "мудрий наш нарі́д".

Може, це когось образить,
Ну, то плюйтесь, дряпайтесь, -
Хай вам, люди, повилазить!
Їжте! Не обляпайтесь!!!
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25.08.2023 02:24
+21
Вован, а пам"ятаєш, як твій на 100% прокурор, 22 січня 2021р., через два дні після інавгурації нового президента США Байдена, завів на нього карну справу за позовом агента ФСБ Деркача? Це так ти тоді "налагоджував" стосунки України з її стратегічним партнером, лише за рік до повномасштабного вторгнення? Чи ти таким чином готував Україну до здачі москалям в надії, що після вторгнення твоїх оманських партнерів в Україну США нам не допомагатимуть?
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25.08.2023 02:30
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25.08.2023 01:30 Відповісти
політична боротьба вона така
хоча на час війни краще було б і прикрутити амбіції
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25.08.2023 02:01 Відповісти
Люди на трон возвели дурачка,
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.
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25.08.2023 02:14 Відповісти
Україну на поталу,
Наче дівку навісну,
Віддали гівну з Кварталу,
Зеленявому гівну.

Тільки хто ж гівно обра́в те?
Кому дякувати слід? -
Якщо я брешу, - поправте, -
Це був "мудрий наш нарі́д".

Може, це когось образить,
Ну, то плюйтесь, дряпайтесь, -
Хай вам, люди, повилазить!
Їжте! Не обляпайтесь!!!
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25.08.2023 02:24 Відповісти
Байден - могильщик империи. Деду Побед понадобилось всего несколько телефонных разговоров с Хозяином Белого дома, чтобы убедиться, что Джо Байден один из лучших президентов США и, по всей вероятности, История отвела ему роль могильщика последней империи, поэтому «собиратель земель и морей русских», а также картин Айвазовского из музея в оккупированной Феодосии занервничал и попросил у 46-го президента США, на случай развала Российской Федерации на отдельные княжества, для себя особых гарантий личной безопасности, легализации в банках США всех его вкладов и неприкосновенность элитной недвижимости, купленной на «кровно» заработанные доллары за последние 20 лет.
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25.08.2023 09:15 Відповісти
Зразу шось мені мелькнуло, шо Зеленський перебалакав з Єльцином.
Тю! А потім дойшло, шо це не так.
А насправді Прігожин провів переговори з Кабзоном.
Ну, так це ж савсєм другоє дєло! )))

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25.08.2023 01:40 Відповісти
46 мільярдів доларів на підтримку України Сполученими Штатами є відносно низьким бюджетом порівняно з майже 3 трильйонами доларів, які вони витратили на війни в Іраку та Сирії, або навіть власним бюджетом Пентагону на 2022 рік у 858 мільярдів доларів.

Однак порівняно з іншими зусиллями з озброєння союзників ці зусилля є величезними, значно більшими, ніж кошти, надані Іраку чи Афганістану у 2020 році, і перевищують цінність усієї допомоги, наданої Ізраїлю, головному одержувачу допомоги США у галузі безпеки, починаючи з 1979 року.
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25.08.2023 01:47 Відповісти
ніколи не рахуйте чужі гроші - рахуйте свої...
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25.08.2023 01:55 Відповісти
Добре не буду і іншим не дам - не дав продавцям рахувати гроші , а коли вони почнуть щось там казати - буду ваш комент показувати ( якщо ви дійсно з США - можете подібне податківцям сказати).
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25.08.2023 05:50 Відповісти
А ше шо порадете - чекайте я спочатку блокнот знайду , от зараза а блокнота то не ма - ну нічо розказуйте я тіпа уважно слухаю.
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25.08.2023 05:59 Відповісти
чи Байден прийняв дзвінок зеленьского?
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25.08.2023 01:51 Відповісти
зелені хлопці - це навіть не смішно...
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25.08.2023 01:52 Відповісти
Редактори, на якій мові ви пишите?
Як він їх провів?
Взяв за вухо і повів?
Відбулась телефонна розмова президентів - був би нормальний заг
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25.08.2023 01:58 Відповісти
Редактори, на якій мові ви пишите?
****
Редактори, якою мовою ви пишете?
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25.08.2023 02:06 Відповісти
Отакої, зробив зауваження за використання русизмів таким самим русизмом.
Але побажання до редакторів сайту залишається - тексти мають бути українською, а не суржиком.
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25.08.2023 12:58 Відповісти
есперанто
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25.08.2023 09:18 Відповісти
кіно і голобородька!
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25.08.2023 02:01 Відповісти
переговори Джо Байдена і Зеленського: - Ало,Володя? -ні,це Андрій Борисович. - а Володю можна до слухавки погукати? -не сьогодні,він в теплій ванночці сидить
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25.08.2023 02:22 Відповісти
Вован, а пам"ятаєш, як твій на 100% прокурор, 22 січня 2021р., через два дні після інавгурації нового президента США Байдена, завів на нього карну справу за позовом агента ФСБ Деркача? Це так ти тоді "налагоджував" стосунки України з її стратегічним партнером, лише за рік до повномасштабного вторгнення? Чи ти таким чином готував Україну до здачі москалям в надії, що після вторгнення твоїх оманських партнерів в Україну США нам не допомагатимуть?
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25.08.2023 02:30 Відповісти
Здається, що одного "Валодью" кинув через х...й інший "Валодья".
Найчастіше правдою є найпростіша відповідь.
Це так званий "принцип бритви Оккама".
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25.08.2023 02:57 Відповісти
Так. Українська влада за 30 років тількі здавала Україну раше- тому усіх презідентів треба арештовати і відібрати їх мильярди
«

Андрей Деркач, всегда державший нос по ветру. Сын экс-главы СБУ Леонида Деркача, кум https://skelet.info/yurij-lucenko-terminator-ukrainskoj-politiki/ Юрия Луценко и Давида Жвании, сват https://skelet.info/vladimir-litvin-nuzhen-li-ukraine-professionalnyj-iuda/ Владимира Литвина , Деркач вовремя поддержал Майдан и заручился поддержкой Виктора Ющенко, одновременно примкнув сначала к Соцпартии, а затем к Партии Регионов - но всегда оставался одним из топ-менеджеров украинской коррупции самого высокого уровня.
В 2006-м Андрей Деркач выпросил себе пост президента НАК «Энергоатом» и гендиректора ГК «Укратомпром», ради которого даже сложил депутатский мандат. Вы не задумывались, а почему именно «Энергоатом»? Не только из-за того, что это был доступ к самой дешевой украинской электроэнергии и колоссальным средствам на модернизацию действующих АЭС и консервацию Чернобыльской. Получить этот пост ему помог https://skelet.info/david-zhvaniya-chto-delal-v-ukraine-troyanskij-kon-iz-gruzii/ Давид Жвания - друг и партнер https://skelet.info/yadernyj-oligarx-nikolaj-martynenko/ Николая Мартыненко , которого еще с 90-х годов называли «ядерным олигархом» и «атомным кардиналом» Украины. При Ющенко, всецело доверявшего Мартыненко, он поставил коррупцию на поток: https://www.dsnews.ua/politics/art29748 многочисленные публикации в СМИ прямо говорили, что все самые денежные тендеры «Энергоатома» выигрывали компании, связанные с Мартыненко и его партнерами. Позднее, как вы помните, Мартыненко стал фигурантом https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-podrobnosti-1492775292.html уголовного дела о коррупции и крупных хищениях в «Энергоатоме». Однако в Украине оно тянулось несколько лет, а вот реальный срок Мартыненко за отмывание крупных сумм, смог «впаять» только в 2020-м году уголовный суд Швейцарии.»
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25.08.2023 05:54 Відповісти
we remember Freddi,....
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25.08.2023 03:18 Відповісти
Після переговорів дуже болить дупа...
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25.08.2023 03:43 Відповісти
не підставляти не пробували?
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25.08.2023 04:07 Відповісти
Добре.
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25.08.2023 04:30 Відповісти
ви напали на Україну з білої кацапії і ніхто нікого не питав, чи ти білий кацап чи обичний вузькоглазий...
палили всіх кого бачили і далі буде точно так.
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25.08.2023 06:00 Відповісти
Може, не "ПЕРЕГОВОРИ", а Байден подзвонив з нагоди Дня Незалежності України ?
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25.08.2023 06:30 Відповісти
а ************ на темі?
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25.08.2023 06:57 Відповісти
Поздоровлення з нагоди Дня Незалежності України, чи телефонні перемовини з Байденом, то все добре. Але сама суть не розкрита. Щось вирішили з посиленням надання військової допомоги, чи просто попиз...ли?
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25.08.2023 07:07 Відповісти
Думаю, що просто попиз...ли. Велікій вже би пропіарився.
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25.08.2023 07:10 Відповісти
Плівки срочно деркачу,
З "ригів" падлу втікачу,
Що колись їх монтував,
Як єрмак з архівів дав.
Байдену лайна налили,
Порошенком нарід злили
Дупу блазня вихваляли,
Раші двері відчиняли!
Хто ж приніс нам купу бід?
Дуже вімний наш нарід!!!
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25.08.2023 07:14 Відповісти
Поздоровлення Байдена з святом Незалежності і 8-хвилинна розмова, тепер називається "переговори"
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25.08.2023 07:15 Відповісти
а ставку ж не провів?
а з цюда всі проблеми, але, підар криворогатий, - ставку давай!
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25.08.2023 07:33 Відповісти
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25.08.2023 07:44 Відповісти
ну не можна зараз проводити вибори - це зелений развод на вибрати самих себе...
пів страни хiй знає де - які в стаці вибори?
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25.08.2023 07:50 Відповісти
Але, Байден? Атакамси давай, будемо русню бамбіть!
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25.08.2023 07:52 Відповісти
я проти виборів - вибори зараз, коли пів страни хій зна де?
це легімітазувати зелених ще на 5 років...
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25.08.2023 07:55 Відповісти
лучше передачу Трампу отнеси
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25.08.2023 08:11 Відповісти
та ладно хтож повірить в кацапнячий дослід?
вони по любому сбрешуть, вони брешуть завжди...
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25.08.2023 08:26 Відповісти
"Перемовини" накшталт: "Злодюжний сикливий кловуне, перевибори обов"язкові і якнайшвидше! - але, сер, іде війна... - Ти зрозумів, обдолбаний??? - Так, сер..."
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25.08.2023 08:27 Відповісти
Дедушка ему в который раз заявил,что бы прекратили мародерствовать,очистился от агентуры ФСБ,начал проводить хоть какие нибудь реформы...А у гнсавого потом Ермак скажет,что Байден высказал свое в"мужеством гаранта,и реформами которые он проводит"
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25.08.2023 08:41 Відповісти
Асисяй
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25.08.2023 08:50 Відповісти
буданов, бакланов - відберіть в буби телефон...
інша людина буде... - ґамністіша і раздратована
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25.08.2023 08:53 Відповісти
дайте мені пастора, я його в лоба поцілую... - ви, недолугі, просрали Президента!
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25.08.2023 08:58 Відповісти
нам буба великій дорогу вказав,
а ми, дурні, беее і поперлися тим паче дорога знайома - в кацапію!
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25.08.2023 09:08 Відповісти
 
 