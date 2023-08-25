Зеленський провів переговори з Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів переговори президентом США Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Провів переговори із президентом США Джо Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.
США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися.
Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+29 Al Makarski #551206
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+21 izzabaru
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+21 kelt kant
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хоча на час війни краще було б і прикрутити амбіції
Клоуна злого, почти что торчка,
Ждали, глупцы, что начнется потеха, -
Только теперь им уже не до смеха.
Наче дівку навісну,
Віддали гівну з Кварталу,
Зеленявому гівну.
Тільки хто ж гівно обра́в те?
Кому дякувати слід? -
Якщо я брешу, - поправте, -
Це був "мудрий наш нарі́д".
Може, це когось образить,
Ну, то плюйтесь, дряпайтесь, -
Хай вам, люди, повилазить!
Їжте! Не обляпайтесь!!!
Тю! А потім дойшло, шо це не так.
А насправді Прігожин провів переговори з Кабзоном.
Ну, так це ж савсєм другоє дєло! )))
Однак порівняно з іншими зусиллями з озброєння союзників ці зусилля є величезними, значно більшими, ніж кошти, надані Іраку чи Афганістану у 2020 році, і перевищують цінність усієї допомоги, наданої Ізраїлю, головному одержувачу допомоги США у галузі безпеки, починаючи з 1979 року.
Як він їх провів?
Взяв за вухо і повів?
Відбулась телефонна розмова президентів - був би нормальний заг
****
Редактори, якою мовою ви пишете?
Але побажання до редакторів сайту залишається - тексти мають бути українською, а не суржиком.
Найчастіше правдою є найпростіша відповідь.
Це так званий "принцип бритви Оккама".
«
Андрей Деркач, всегда державший нос по ветру. Сын экс-главы СБУ Леонида Деркача, кум https://skelet.info/yurij-lucenko-terminator-ukrainskoj-politiki/ Юрия Луценко и Давида Жвании, сват https://skelet.info/vladimir-litvin-nuzhen-li-ukraine-professionalnyj-iuda/ Владимира Литвина , Деркач вовремя поддержал Майдан и заручился поддержкой Виктора Ющенко, одновременно примкнув сначала к Соцпартии, а затем к Партии Регионов - но всегда оставался одним из топ-менеджеров украинской коррупции самого высокого уровня.
В 2006-м Андрей Деркач выпросил себе пост президента НАК «Энергоатом» и гендиректора ГК «Укратомпром», ради которого даже сложил депутатский мандат. Вы не задумывались, а почему именно «Энергоатом»? Не только из-за того, что это был доступ к самой дешевой украинской электроэнергии и колоссальным средствам на модернизацию действующих АЭС и консервацию Чернобыльской. Получить этот пост ему помог https://skelet.info/david-zhvaniya-chto-delal-v-ukraine-troyanskij-kon-iz-gruzii/ Давид Жвания - друг и партнер https://skelet.info/yadernyj-oligarx-nikolaj-martynenko/ Николая Мартыненко , которого еще с 90-х годов называли «ядерным олигархом» и «атомным кардиналом» Украины. При Ющенко, всецело доверявшего Мартыненко, он поставил коррупцию на поток: https://www.dsnews.ua/politics/art29748 многочисленные публикации в СМИ прямо говорили, что все самые денежные тендеры «Энергоатома» выигрывали компании, связанные с Мартыненко и его партнерами. Позднее, как вы помните, Мартыненко стал фигурантом https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-podrobnosti-1492775292.html уголовного дела о коррупции и крупных хищениях в «Энергоатоме». Однако в Украине оно тянулось несколько лет, а вот реальный срок Мартыненко за отмывание крупных сумм, смог «впаять» только в 2020-м году уголовный суд Швейцарии.»
палили всіх кого бачили і далі буде точно так.
З "ригів" падлу втікачу,
Що колись їх монтував,
Як єрмак з архівів дав.
Байдену лайна налили,
Порошенком нарід злили
Дупу блазня вихваляли,
Раші двері відчиняли!
Хто ж приніс нам купу бід?
Дуже вімний наш нарід!!!
а з цюда всі проблеми, але, підар криворогатий, - ставку давай!
пів страни хiй знає де - які в стаці вибори?
це легімітазувати зелених ще на 5 років...
вони по любому сбрешуть, вони брешуть завжди...
інша людина буде... - ґамністіша і раздратована
а ми, дурні, беее і поперлися тим паче дорога знайома - в кацапію!