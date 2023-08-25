Зеленський провів переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Провів переговори із президентом США Джо Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися.

Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - написав Зеленський.

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