8 272 26
Міноборони РФ заявило про атаку 42 безпілотників на Крим
У ніч проти 25 серпня в окупованому Криму працювали системи протиповітряної оборони по українських БпЛА.
Про це заявили в міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 подавлені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Світлана #522555
показати весь коментар25.08.2023 08:10
+17 Jacob #579301
показати весь коментар25.08.2023 08:24
+12 Sergei M #570318
показати весь коментар25.08.2023 08:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це москалям вже ввижається така кількість ?
Тепер я розумію, де решта
а дому москвьі скоро ****@
Забиваєм гарний клин,знаєм куди...
Вірим та допомагаєм ЗСУ.
згадую 2014-тий, як "деякі" екземпляри в Судаку верещали "что раІся їх родіна"...
ну-ну
Віри кацапам немає , щось тай прилетіло.