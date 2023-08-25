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Новини Окупація Криму
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Міноборони РФ заявило про атаку 42 безпілотників на Крим

крим

У ніч проти 25 серпня в окупованому Криму працювали системи протиповітряної оборони по українських БпЛА.

Про це заявили в міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 подавлені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило, що вночі українські безпілотники атакували Брянську та Калузьку області

Автор: 

вибух (4439) Крим (14133) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+18
Наш Крим! Що хочемо,те й робимо...
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25.08.2023 08:10
+17
бабахторный
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25.08.2023 08:24
+12
Всё хорошо, прекрасная маркиза!
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25.08.2023 08:09
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Всё хорошо, прекрасная маркиза!
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25.08.2023 08:09 Відповісти
Наш Крим! Що хочемо,те й робимо...
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25.08.2023 08:10 Відповісти
"спецопераця идет по плану" (с)🤣🤣🤣
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25.08.2023 08:16 Відповісти
Пой, птичка, пой по плану!
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25.08.2023 08:19 Відповісти
Хто дамбіт Крим?
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25.08.2023 08:20 Відповісти
Камбіт Брим!
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25.08.2023 08:30 Відповісти
потерпели крушение на головы русни и еще ракеты ПФО тоже
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25.08.2023 08:21 Відповісти
Ага, 142 беспілотники ))) Де в України стільки потужностей, щоб майже кожну ніч десятками ( по їх данних) пускати беспілотники тільки в бік Криму !?))
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25.08.2023 08:22 Відповісти
Де треба.
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25.08.2023 08:29 Відповісти
Безпілотники,коцапе...
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25.08.2023 10:47 Відповісти
В Крыму начинается бархатный сезон.
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25.08.2023 08:23 Відповісти
бабахторный
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25.08.2023 08:24 Відповісти
Οχγεβαщий сезон ! Βςε β οχγε !
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25.08.2023 08:31 Відповісти
звиздешь что не достигли цели , с 400 не мог защитить себя от Нептуна и беспилотника
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25.08.2023 08:23 Відповісти
"душили мы их душили, душили, душили,.... " сказал какашенков. )
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25.08.2023 08:29 Відповісти
Почекаємо трохи. Зазвичай, після "стовідсоткового збиття всього, чого можна", потім у кацапії то міст не працює, то залізниця, то склади горять, то ще щось...
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25.08.2023 08:30 Відповісти
Кажуть, страх має великі очі.

Це москалям вже ввижається така кількість ?
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25.08.2023 08:42 Відповісти
Сьогодні вночі під Одесою збили лише один "Шахед".
Тепер я розумію, де решта
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25.08.2023 09:18 Відповісти
дєшоаьіє руснявьіє понтьі...
а дому москвьі скоро ****@
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25.08.2023 08:45 Відповісти
якщо таке діряве ппо верещить про 42 збитих, то скільки вони загально за ніч собі нагалюціновали?
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25.08.2023 08:47 Відповісти
Тактика правильна: насипаєм оркам за комірець,держім в напряженії...
Забиваєм гарний клин,знаєм куди...
Вірим та допомагаєм ЗСУ.
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25.08.2023 08:50 Відповісти
У кацапського страху величезні очі! Нехай бояться паскуди!
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25.08.2023 08:59 Відповісти
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…, тридцать три украинских безпилотника подавлены РЭБ.
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25.08.2023 09:05 Відповісти
В страху очі великі)А ще й прибрехали)Але якщо й приблехали,то хоч би наполовину,й так супер.
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25.08.2023 09:29 Відповісти
завтра буде триндьож про 242 ...
згадую 2014-тий, як "деякі" екземпляри в Судаку верещали "что раІся їх родіна"...
ну-ну
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25.08.2023 10:35 Відповісти
Ну якщо наші запустили пів сотні безпілотників, то це потужно🔥🔥🔥
Віри кацапам немає , щось тай прилетіло.
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25.08.2023 10:57 Відповісти
 
 