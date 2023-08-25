Міноборони РФ заявило про атаку 42 безпілотників на Крим

У ніч проти 25 серпня в окупованому Криму працювали системи протиповітряної оборони по українських БпЛА.

Про це заявили в міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 подавлені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши мети", - йдеться в повідомленні.

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