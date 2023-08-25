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Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 15 районів зосередження ворогів, 3 пункти управління та 5 артилерійських засобів, - Генштаб

зсу,авіація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ минулої доби уразили 11 районів зосередження окупантів, 3 пункти управління, 1 ЗРК та 2 артилерійські засоби, - Генштаб

Автор: 

авіація (4115) Генштаб ЗС (6507) артилерія (783)


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25.08.2023 09:11 Відповісти
 
 