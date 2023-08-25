Під час виконання бойового завдання загинув воїн Костянтин Хвостик.

Про це у Facebook повідомив Володимир Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Прикольний був пацик, щирий. З першого складу нашої "унсовської" 3 роти 127 бтро. Ховався з ним та ще трьома небораками у тісній ямі в Одноробівці квітневого чи травневого дня минулого року під час одного з перших наших обстрілів й він забороняв хлопам курити в спільному просторі.

Помстимося, брате. 19.08.23 Костянтин Хвостик героїчно загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться в повідомленні.

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