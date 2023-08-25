Окупанти вранці обстріляли село Подоли на Харківщині, поранено чоловіка, - ОВА

Сьогодні вранці, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп’янського району на Харківщині. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдень завдали масованого артилерійського удару по Вовчанську. ФОТОрепортаж

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

"На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції", - зазначив Синєгубов.