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Словенія долучилася до "гарантій безпеки" G7 для України, - Зеленський

словенія

Словенія стала ще одним підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України. Цей документ, ухвалений на полях саміту НАТО у Вільнюсі, умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Зеленський додав, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Також читайте: Чорногорія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Нагадаємо, рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України країни Великої сімки погодили на саміті НАТО у Вільнюсі. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський Володимир (23705) Словенія (182)


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в чьому полягають ці гарантіїї? Нас готують до Будапешського меорандума 2. Чим могутьня Словацька армія зможе нам допомогти як в неї закінчиться все радянське озброєння.Гаранти безпеки хоч по батальйону своїх солдат пришлють, я думаю ні.
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25.08.2023 11:05 Відповісти
Ніхто свої війська надавати не буде. Допомагають і так чим можуть. Тому це квартальне шоу для зебіл-виборців.
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25.08.2023 11:19 Відповісти
Піар наше усьо! Але які гарантії безпеки ніхто не знає, і про що "в разі чогось ми як допоможемо!" там ідеться крім красивої назви ніде не публікується. Що Зельониє вчергове готуться запропонувати в перемовинах з Кацапією ми не знаємо.
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25.08.2023 11:17 Відповісти
В жопу всі гарантії, тільки НАТО.
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25.08.2023 11:52 Відповісти
 
 