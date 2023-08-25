Словенія долучилася до "гарантій безпеки" G7 для України, - Зеленський

Словенія стала ще одним підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України. Цей документ, ухвалений на полях саміту НАТО у Вільнюсі, умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Зеленський додав, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

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Нагадаємо, рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України країни Великої сімки погодили на саміті НАТО у Вільнюсі. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.