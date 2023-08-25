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Шольц проти заборони російської культури: "Це частина європейської історії"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує заборону російської культури. За його словами, вона є частиною спільної європейської історії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

За словами Шольца, артисти, які підтримали дії Кремля, і без цього навряд чи отримають запрошення виступати в Німеччині. Він додав, що серед росіян нібито є багато тих, хто не згоден із політикою влади.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. І це не має бути просто заборонено", - сказав канцлер Німеччини.

Також читайте: Ми не плануємо зміну режиму у Росії, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7326) культура (432) росія (64958) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+32
А Гітлер, Освенцим і вимірювання черепів циркулем - це не частина історії? А чо ж ви тоді за свастику потягнете в буцигарню, а за кацапський триколор - ні?
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25.08.2023 11:15
+19
Я згоден,їхня нібито культура не може бути отак просто заборонена.Вона повинна бути знищена,стерта разом з так званою росією,щоб ніколи більше не довелось воювати.Осиковий кілок Мінітмена повинен бути забитий в серце мордора,в москву...
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25.08.2023 11:17
+18
Куколдизм - німецька культура!
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25.08.2023 11:14
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Про такую "культуру" надо забыть, а ещё лучше - навсегда.
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25.08.2023 12:55 Відповісти
Біженці, що були в окупації, передають пану Шольцу, що, якщо росіяни ввійдуть у Європу, вони не будуть питати в кожного - ти любиш їх культуру чи ні - їх танки будуть їздити по вашим автівкам разом з людьми та іншими наслідками, включаючи заблоковані банківські ваші картки та зачинені супермаркети. Те, що усьому бізнесу, що є у ваших країнах - п...ць, я взагалі описувати вже не буду.
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25.08.2023 13:12 Відповісти

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25.08.2023 13:16 Відповісти
Німецьку нацистську культуру тоді вже дозвольте. Це теж частина європейської культури та історії
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25.08.2023 13:51 Відповісти
німці готові насрати на свою культуру аби боронь Боже не утискати расєйську...
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25.08.2023 14:01 Відповісти
А вас попереджали.
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25.08.2023 18:14 Відповісти
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