Шольц проти заборони російської культури: "Це частина європейської історії"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує заборону російської культури. За його словами, вона є частиною спільної європейської історії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

За словами Шольца, артисти, які підтримали дії Кремля, і без цього навряд чи отримають запрошення виступати в Німеччині. Він додав, що серед росіян нібито є багато тих, хто не згоден із політикою влади.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. І це не має бути просто заборонено", - сказав канцлер Німеччини.

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