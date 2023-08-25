Уряд звільнив Крука з посади голови ДСНС
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.
Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - написав він.
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