Уряд звільнив Крука з посади голови ДСНС

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - написав він.

Також читайте: Заступника голови НАЗК Вишневського звільнено з посади