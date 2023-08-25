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Уряд звільнив Крука з посади голови ДСНС

крук,сергій,дснс

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі", - написав він.

Також читайте: Заступника голови НАЗК Вишневського звільнено з посади

Автор: 

звільнення (2667) ДСНС (5091) Крук Сергій (15)


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Вкрали і багато, а по львіную долю забули га?
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25.08.2023 12:41 Відповісти
Причиною звільнення стали карколомні темпи збагачення, що перевищують середньостатистичні дані всіх зєлєбобіків.
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25.08.2023 12:58 Відповісти
в Рівненській області про нього легенди ходять, а тут раз і призначили в Київ))) В Рівному подумали, а що так можна?))))
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25.08.2023 12:45 Відповісти
Ворон Круку в око не клюне
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25.08.2023 12:47 Відповісти
А що з його заступником, який подарував гранатометний тубус, як сувенір, начальнику польської поліції, що невдовзі вибухнув?
Він часом не мав доступу до гвинтокрила, в якому загинули міністр і секретар МВС?
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Украл,випіл - тіха в лєс ушол. Несіть заміну. Хто ще з шашличних у@₴@нів не прибарахлілся для внуків?
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25.08.2023 14:32 Відповісти
 
 