Кожен четвертий турнікет в ЗСУ - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть і ні, - депутатка "Голосу" Совсун
25% турнікетів, які є в українському війську, вироблені невідомими компаніями і можуть бути неналежної якості.
Про це, як повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун, йшлося на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
"За 2023 рік Командування медичних сил не закупило ЖОДНОЇ медичної аптечки", - написала Совсун.
Вона розповіла, що Командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко прозвітувала: 55% турнікетів в ЗСУ - це CAT, SOF-T, SAM XT, TMT, ще 25% - хороші українські турнікети "Січ". Решта 25% - неперевіреної якості, виробництва "інших компаній".
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"Чверть турнікетів на руках у військових, - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть - не спрацювати. Кожен четвертий турнікет", - зазначила Совсун.
При цьому в Командуванні медичних сил не змогли відповісти, звідки саме у військових ці турнікети - від Командування чи від волонтерів. Совсун думає, що до загальної статистики включили в тому числі і турнікети від волонтерів.
"Пів комітету послухали звіт Остащенко і сказали, що немає ніяких проблем. Немає стандартів турнікетів - і проблем немає. А немає розуміння, скільки турнікетів потрібно? - Теж не біда, ніхто ж не скаржиться!
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Тільки волонтери скаржаться. Бо вони з ніг падають, кошти збирати все важче, а кількість запитів на турнікети від частин - лише росте.
Іде десятий рік війни", - написала Совсун.
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- ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022
В пошук ОЛХ: "Турнікет США"
Це всідоме знищення українських військових.
Чи ви гадаєте, що вони просто без діла лежали?
зелений клоун, дуй нхй.
1.целокс вже в формі бинта давно, а не порошку, і має іншу назву.
2. яке відношення твоє скавучання має до гівнотурникетів?
3. ти, неписемне, хоч один аргумент можеш висунути чи продовжиш нити, як хйло в бункері?
Реєстрація:25.08.2023
@sector_m14
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37 хв
З усіх начмедів, які отримували китайські гівнотурнікети від командування медичних сил, лише Антон мав яйця написати рапорт, що не прийматиме їх, бо життя людей його бригади йому дорожче.
Результат - сувора догана.
Знаю Антона з 14го року, все ж є люди з цінностями. Повага!
Сивсунше непонятно, что качество кровоостанавливающего средства не можен быть непонятным. Оно или хорошее или хреновое, т.е или работает или нет.