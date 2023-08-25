Кожен четвертий турнікет в ЗСУ - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть і ні, - депутатка "Голосу" Совсун

25% турнікетів, які є в українському війську, вироблені невідомими компаніями і можуть бути неналежної якості.

Про це, як повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун, йшлося на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

"За 2023 рік Командування медичних сил не закупило ЖОДНОЇ медичної аптечки", - написала Совсун.

Вона розповіла, що Командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко прозвітувала: 55% турнікетів в ЗСУ - це CAT, SOF-T, SAM XT, TMT, ще 25% - хороші українські турнікети "Січ". Решта 25% - неперевіреної якості, виробництва "інших компаній".

Дивіться на Цензор.НЕТ: Командувачка Медичних Сил ігнорує публічні запити щодо неякісних турнікетів, - Ярова. ВIДЕО

"Чверть турнікетів на руках у військових, - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть - не спрацювати. Кожен четвертий турнікет", - зазначила Совсун.

При цьому в Командуванні медичних сил не змогли відповісти, звідки саме у військових ці турнікети - від Командування чи від волонтерів. Совсун думає, що до загальної статистики включили в тому числі і турнікети від волонтерів.

"Пів комітету послухали звіт Остащенко і сказали, що немає ніяких проблем. Немає стандартів турнікетів - і проблем немає. А немає розуміння, скільки турнікетів потрібно? - Теж не біда, ніхто ж не скаржиться!

Також читайте: Лікар-доброволець Наталя (Кориця): "Привезли військового з турнікетами на трьох кінцівках. Ти дивишся і розумієш: їх доведеться ампутувати"

Тільки волонтери скаржаться. Бо вони з ніг падають, кошти збирати все важче, а кількість запитів на турнікети від частин - лише росте.

Іде десятий рік війни", - написала Совсун.