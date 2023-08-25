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Новини Війна
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Кожен четвертий турнікет в ЗСУ - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть і ні, - депутатка "Голосу" Совсун

зсу,турнікет

25% турнікетів, які є в українському війську, вироблені невідомими компаніями і можуть бути неналежної якості.

Про це, як повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун, йшлося на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

"За 2023 рік Командування медичних сил не закупило ЖОДНОЇ медичної аптечки", - написала Совсун.

Вона розповіла, що Командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко прозвітувала: 55% турнікетів в ЗСУ - це CAT, SOF-T, SAM XT, TMT, ще 25% - хороші українські турнікети "Січ". Решта 25% - неперевіреної якості, виробництва "інших компаній".

Дивіться на Цензор.НЕТ: Командувачка Медичних Сил ігнорує публічні запити щодо неякісних турнікетів, - Ярова. ВIДЕО

"Чверть турнікетів на руках у військових, - незрозумілої якості. Можуть спрацювати, а можуть - не спрацювати. Кожен четвертий турнікет", - зазначила Совсун.

При цьому в Командуванні медичних сил не змогли відповісти, звідки саме у військових ці турнікети - від Командування чи від волонтерів. Совсун думає, що до загальної статистики включили в тому числі і турнікети від волонтерів.

"Пів комітету послухали звіт Остащенко і сказали, що немає ніяких проблем. Немає стандартів турнікетів - і проблем немає. А немає розуміння, скільки турнікетів потрібно? - Теж не біда, ніхто ж не скаржиться!

Також читайте: Лікар-доброволець Наталя (Кориця): "Привезли військового з турнікетами на трьох кінцівках. Ти дивишся і розумієш: їх доведеться ампутувати"

Тільки волонтери скаржаться. Бо вони з ніг падають, кошти збирати все важче, а кількість запитів на турнікети від частин - лише росте.

Іде десятий рік війни", - написала Совсун.

Автор: 

Совсун (51) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+27
Зато десятки тысяч американских качественных аптечек на 36 млн. спизжены. А солдатам взамен подсунуто говно. Зайдите на ОЛХ и прозреете
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25.08.2023 13:46
+18
Резніков ублюдок, для якого Україна, лише бізнес.
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25.08.2023 14:02
+18
Таке враження, що не просто так спі.жено.
Це всідоме знищення українських військових.
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25.08.2023 14:04
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нє расшативайтє
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25.08.2023 13:40 Відповісти
Щеліну піаніну, а то кришка впаде.
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25.08.2023 13:44 Відповісти
Рєзнік і тут вариться.
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25.08.2023 13:43 Відповісти
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25.08.2023 13:45 Відповісти
Резніков ублюдок, для якого Україна, лише бізнес.
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25.08.2023 14:02 Відповісти
Це не бiзнес а жидомасонскька змова, и беня головний деригент.... нахера iм Украiнцi......
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25.08.2023 17:48 Відповісти
Зато десятки тысяч американских качественных аптечек на 36 млн. спизжены. А солдатам взамен подсунуто говно. Зайдите на ОЛХ и прозреете
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25.08.2023 13:46 Відповісти
Название аптечки какое? Что искать?
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25.08.2023 13:57 Відповісти
У Львові зникло 10 тис. тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн гривень, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ. Про це пише ngl.media.
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25.08.2023 14:13 Відповісти
Це просто... немає слів...
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25.08.2023 17:43 Відповісти
Аптечка серійна, вільно продається в США. Якщо волонтери не зафіксували номери або не промаркували якось по іншому, то фіг що докажеш. Ціна на OLX космос порівняно зі США. Можна офіційно завезти та продавати по таким цінам - прибуток буде не менше 100%.
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25.08.2023 18:10 Відповісти
Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

- ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022
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25.08.2023 20:14 Відповісти
а шо зі ставкою, шо з нею?
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25.08.2023 20:15 Відповісти
Якщо волонтери зі США через цей штаб щось передавали, то це можна вважати втраченим одразу після передачі.
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25.08.2023 20:59 Відповісти
= Название аптечки какое? Что искать? =
В пошук ОЛХ: "Турнікет США"
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25.08.2023 17:41 Відповісти
Таке враження, що не просто так спі.жено.
Це всідоме знищення українських військових.
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25.08.2023 14:04 Відповісти
Це той випадок, коли дві цілі досягаються однією дією.
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25.08.2023 21:05 Відповісти
На олх вся гуманітарка вже давно.
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25.08.2023 16:35 Відповісти
Аптечки IFAK были отнюдь не гуманитаркой, а помощью для ЗСУ. А так, да, и надпись "не для продажи" давно не редкость в разных лавочках.

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25.08.2023 17:10 Відповісти
та це ж знахідка просто для таких структур як от мо та ще є медичні сили - ніхто не скаржиться, все, проблеми немає..., а як зробити, щоб ніхто не скаржився - правильно, треба зробити так, щоб скаржитися було нікому..., не буде важко поранений або вбитий згадувати, що в нього куртка була не така, й турнікет порвався...
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25.08.2023 13:48 Відповісти
не піздіт про те чого не розуміете. турнікети в 22році хапали будь які, дякувати родичам які іх передавали за кордону, навезли багато і з Китаю, потім почали завозити з Америки та ЕС, но перші турнікети ніхто не викидае, ось і вийшла така мулька.
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25.08.2023 13:50 Відповісти
«Перші турнікети» вже давно використали.
Чи ви гадаєте, що вони просто без діла лежали?
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25.08.2023 13:54 Відповісти
видно одразу освічену начитану людину, яка логічною та грамотною мовою аргументовано висловлює свою думку.
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25.08.2023 13:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/22/7412471/ В мережі з'являється фото виданих Командуванням медичних сил турнікетів - я їх навіть для тренувань не можу використовувати, вони рвуться з пари обертів".
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25.08.2023 14:00 Відповісти
Що,Ігорьоша,на бізнес наїхали?)))
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25.08.2023 14:01 Відповісти
ви розумники а ви самі ту аптечку в руках тримали? а ви хоч турнікетами вміете користуватись? а скільки предметів в аптечці і що таке целокс і для чого?
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25.08.2023 20:24 Відповісти
тримали, дуня.
зелений клоун, дуй нхй.
1.целокс вже в формі бинта давно, а не порошку, і має іншу назву.
2. яке відношення твоє скавучання має до гівнотурникетів?
3. ти, неписемне, хоч один аргумент можеш висунути чи продовжиш нити, як хйло в бункері?
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26.08.2023 10:18 Відповісти
******* стид.
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25.08.2023 14:03 Відповісти
ну ти і гнида.
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25.08.2023 14:11 Відповісти
свіжого підара зелені прислали)
Реєстрація:25.08.2023
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25.08.2023 14:12 Відповісти
Від вашого коментаря отупів весь форум
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25.08.2023 14:23 Відповісти
і мамку помий, діряве . валяється посеред вокзалу
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25.08.2023 14:51 Відповісти
..я не понимаю списки есть кто поставщик,взять за яйки и ударить об стенку...Что тут обсуждать ???
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25.08.2023 14:44 Відповісти
Бити треба тих, кто купував.
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25.08.2023 16:36 Відповісти
гниди...
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25.08.2023 16:00 Відповісти
жаба польова
@sector_m14
·
37 хв
З усіх начмедів, які отримували китайські гівнотурнікети від командування медичних сил, лише Антон мав яйця написати рапорт, що не прийматиме їх, бо життя людей його бригади йому дорожче.

Результат - сувора догана.

Знаю Антона з 14го року, все ж є люди з цінностями. Повага!
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25.08.2023 19:14 Відповісти
Каждый четвертый турникет в ВСУ - непонятного качества. Источник:

Сивсунше непонятно, что качество кровоостанавливающего средства не можен быть непонятным. Оно или хорошее или хреновое, т.е или работает или нет.
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25.08.2023 20:10 Відповісти
Судить по статье "покушение на убийство" мразей. Реально могут люди умереть из-за этих воров.
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27.08.2023 11:43 Відповісти
 
 