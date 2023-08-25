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Українські сапери протягом тижня розмінували 157 га сільськогосподарських угідь, - Генштаб

міни,розмінування

Фахівці Сил підтримки Збройних сил України протягом тижня обстежили й очистили від вибухонебезпечних предметів понад 157 га сільськогосподарських угідь, вилучили та знешкодили 1792 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Генштабу ЗСУ. 

"Протягом тижня фахівцями командування Сил підтримки Збройних сил України обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів понад 157 га сільськогосподарських угідь, вилучено та знешкоджено 1792 вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти України групи розмінування підрозділів Сил підтримки ЗСУ очистили від ВНП понад 6888 га сільськогосподарських угідь, близько 330 км доріг, вилучили та знешкодили 110 669 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Україна є найбільш замінованою країною світу.

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Генштаб ЗС (6507) розмінування (988)


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Величезна подяка за тяжку та небезпечну працю! "Цікава"собі робота: хто кого вб'є! Чи ворожий мінер,який має високу кваліфікацію та винахідливість,чи український сапер,що проявить залізний спокій,витримку, знання засобів ураження та вміння!
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25.08.2023 18:07 Відповісти
Нажаль, ворожі мінери фантазери ще ті!
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25.08.2023 18:08 Відповісти
 
 