Окупанти знову атакували шахедами портову інфраструктуру Одеської області
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У Одеській області вночі сили ППО відбивали масовану атаку дронами. Ворог атакував портову інфраструктуру Рені та Ізмаїла.
Про це розповів речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Південь Одеської області зазнав активної атаки з використанням безпілотників типу Shahed з боку РФ. За кілька годин вже будуть підсумки атаки - відбулася робота сил ППО", - повідомляє Братчук.
Ударні безпілотники атакували порти на Дунаї. І це, як зазначив Сергій Братчук, є "відповіддю" Росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.
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