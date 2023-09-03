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Ізмаїл (112) Одеська область (2492) Рені (12) Братчук (138)

Окупанти знову атакували шахедами портову інфраструктуру Одеської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахеди

У Одеській області вночі сили ППО відбивали масовану атаку дронами. Ворог атакував портову інфраструктуру Рені та Ізмаїла.

Про це розповів речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Південь Одеської області зазнав активної атаки з використанням безпілотників типу Shahed з боку РФ. За кілька годин вже будуть підсумки атаки - відбулася робота сил ППО", - повідомляє Братчук.

Ударні безпілотники атакували   порти на Дунаї. І це, як зазначив Сергій Братчук, є "відповіддю" Росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.

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Автор: Марина Макєєва
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З 25 знищено 22. Непогано. ППО працюють.
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03.09.2023 07:20 Відповісти
Відновити зернову угоду кажете?
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03.09.2023 07:25 Відповісти
Полупоцу потрібне ж бабло в оманські опшори.
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03.09.2023 07:53 Відповісти
Чому "полу"-?
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03.09.2023 08:05 Відповісти
 
 