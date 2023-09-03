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Вночі окупанти призупиняли рух по Кримському мосту
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
О 3.52 росіяни оголосили про перекриття руху автотранспорту по Кримському мосту. Проте вже о 4:16 оголосили про відновлення руху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Таких заходів вживаються у разі загрози атаки дронів.
Напередодні міноборони Росії заявляло про три безекіпажні катери, які намагалися атакувати Кримський міст. Україна ці заяви офіційно не коментувала.
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alex petrivskiy
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Валерий К b16b1c08
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Colt
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