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Міноборони РФ (562) Керченський міст (363)

Вночі окупанти призупиняли рух по Кримському мосту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст,керченський

О 3.52 росіяни оголосили про перекриття руху автотранспорту по Кримському мосту. Проте вже о 4:16 оголосили про відновлення руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Таких заходів вживаються у разі загрози атаки дронів. 

Напередодні міноборони Росії заявляло про три безекіпажні катери, які намагалися атакувати Кримський міст. Україна ці заяви офіційно не коментувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви РФ про "атаки" на Кримський міст - це намагання виправдатися, чому його не можна використовувати, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Жив, курилка? В смысле, бабулька? Сейчас это самый важный вопрос, даже важнее моста. Там все понятно, а вот с бабульками не очень.
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03.09.2023 07:22 Відповісти
Пропоную мем "кримський народ" https://censor.net/ua/video_news/3439604/dvoye_krymchan_u_magazyni_sluhayut_vitannya_z_dnem_nezalejnosti_cherez_zlamanyyi_hakeramy_guchnomovets
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03.09.2023 07:31 Відповісти
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03.09.2023 07:37 Відповісти
Гоблін, вода ще є на Кримі?
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03.09.2023 07:51 Відповісти
Знов дамбілі міст?
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03.09.2023 07:40 Відповісти
У моста кишечная непроходимость. Запоры.
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03.09.2023 07:45 Відповісти
то вони його швидко відновили після попереднього вибуху
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03.09.2023 09:32 Відповісти
 
 