Іран отримав від Росії літаки Як-130, - ЗМІ

Російські навчально-бойові літаки Як-130 надійшли на озброєння Військово-повітряних сил

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство INSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про це свідчать "зображення, доступні в соціальних мережах". Офіційно при цьому про постачання літаків поки не повідомлялося.

Зазначається, що літаки використають для підготовки нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління іранських ВПС.

Скільки саме Як-130 поставила Росія Ірану невідомо. За інформацією іранського агентства Tasnim, йдеться щонайменше про два літаки. Стверджується, що вони вже увійшли до складу іранських ВПС із базуванням на 8-й тактичній авіабазі імені шахіда Бабаї в Ісфахані.

Наголошується, що це перші літаки, придбані для ВПС Ірану за кордоном за останні майже 20 років.

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