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Іран (1342) Росія (47244) літак (1996)

Іран отримав від Росії літаки Як-130, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

як,росія

Російські навчально-бойові літаки Як-130 надійшли на озброєння Військово-повітряних сил

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство INSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про це свідчать "зображення, доступні в соціальних мережах". Офіційно при цьому про постачання літаків поки не повідомлялося.

Зазначається, що літаки використають для підготовки нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління іранських ВПС.

Скільки саме Як-130 поставила Росія Ірану невідомо. За інформацією іранського агентства Tasnim, йдеться щонайменше про два літаки. Стверджується, що вони вже увійшли до складу іранських ВПС із базуванням на 8-й тактичній авіабазі імені шахіда Бабаї в Ісфахані.

Наголошується, що це перші літаки, придбані для ВПС Ірану за кордоном за останні майже 20 років.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Надіюся - довго літать не будуть Вони ж двигуни для них роблять "імпортозаміщені" - на власних можливостях Кілька їх уже розбилися в Росії
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03.09.2023 08:56
+14
І що цікаво,всемогутній Бібі та інша богоізбранная шобла типу Кедмі,Рабіновіча,Соловйова,центрів Сімона Візенталя тощо.....як води в рот набрали......
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03.09.2023 08:51
+7
Як би в цих літаках не були нові двигуни, розроблені і виготовлені в Запоріжжі. Рашисти щось там кажуть про локалізацію виробництва - в них руки із дупи ростуть, щоб таке виготовити, тому за шоблою Богуслаєва, яка досі працює на ворога треба слідкувати і слідкувати
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03.09.2023 09:12
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І що цікаво,всемогутній Бібі та інша богоізбранная шобла типу Кедмі,Рабіновіча,Соловйова,центрів Сімона Візенталя тощо.....як води в рот набрали......
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03.09.2023 08:51 Відповісти
Просто в Израиле Буданова нет. Потому приходиться делать все что надо но не трындеть на весь мир.
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03.09.2023 09:01 Відповісти
так, але наразі ситуація в Ізраілі теж доволі не проста...замутив кашу поц з судовою реформою...
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03.09.2023 14:43 Відповісти
Точно, кретины считают, что Судебная реформа не нужна....
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04.09.2023 07:06 Відповісти
Є суть речей, а є форма...може я кретин але знаю суть і мету цієї реформи, може ти вумник, але сумніваюсь що знаєш в цьому суть реформи( я вже не кажу про нюанси обїєднання з отродоксами). А форма спілкування і рівень аргументації видають в тобі кацапську ментальність
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04.09.2023 13:13 Відповісти
Іранська влада часто оголошувала про майбутні угоди з Росією щодо купівлі Су-35С, варіанту покоління 4++ літака Су-27 Flanker, але, незважаючи на неодноразові заяви, угода так і не була завершена. Згідно з деякими недавніми повідомленнями в пресі, угода про покупку давно затребуваних винищувачів Су-35 у Росії, можливо, зірвалася, хоча більш імовірно, що угода була просто відкладена. Тим часом IRIAF може використовувати Як-130 для підготовки своїх екіпажів до Су-35.
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03.09.2023 08:53 Відповісти
я зустрічав інфу що Іран зробив ПЕРЕДПЛАТУ на 50шт...Термін поставки до кінця 2023р. НЕ поставили жодного...
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03.09.2023 14:44 Відповісти
Надіюся - довго літать не будуть Вони ж двигуни для них роблять "імпортозаміщені" - на власних можливостях Кілька їх уже розбилися в Росії
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03.09.2023 08:56 Відповісти
Про те саме подумав. Чекаємо нових падінь.

До речі, нашим ВПС теж потрібні нові учбово-тренувальні літаки, бо чехословацькі Л-39 вже застарі для цього, їх вже мало й вони виробили давно свій ресурс. От якби чехи щось нове підкинули. В них там є наступник Л-159, але щось з замовленнями, відповідно й виробництвом, туго.
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03.09.2023 09:25 Відповісти
Л-159 - просто покращений Л-39, це не абсолютно нова модель...
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03.09.2023 10:21 Відповісти
Дякую, Кеп!
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03.09.2023 11:21 Відповісти
А ще буде цікаво споглядати за діями Ізраїлю.
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03.09.2023 12:46 Відповісти
Як би в цих літаках не були нові двигуни, розроблені і виготовлені в Запоріжжі. Рашисти щось там кажуть про локалізацію виробництва - в них руки із дупи ростуть, щоб таке виготовити, тому за шоблою Богуслаєва, яка досі працює на ворога треба слідкувати і слідкувати
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03.09.2023 09:12 Відповісти
Скоро рашисти передадуть чалматоголовим балістичні ракети, якими ті будуть хєрачити по землі обітованній. То Ізраїль буде чекати на обстіли своїх міст, чи буде знищувати ракети в місцях їх зберігання, не дозволяючи навіть здійснити запуск?
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03.09.2023 09:15 Відповісти
Це відпівідь на ф16 для України. Взагалі, те що у нас досі немає захілної авіації - це вимога ізраїля, який боявся передачі ірану су35
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03.09.2023 09:22 Відповісти
Схоже що протягом війни у нас Ізраїль примудрився перехитрувати самого себе...
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03.09.2023 09:35 Відповісти
Тут больше сыграло требование товарища Си не передавать самолеты Украине. Именно Китай был против передачи польских МИГ - 29 Украине.
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03.09.2023 13:36 Відповісти
Для чего повторять методику ФСБ....
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04.09.2023 07:07 Відповісти
У-2 ще не передавали?
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03.09.2023 10:11 Відповісти
Ви про який із них?))) Про кукурузник чи про той, на якому Пауерса збили?
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03.09.2023 10:22 Відповісти
Пауерса збили на U-2, а я про той що "кирилецею" пишеться й робиться з двох шматкив паркану й мотору від бензопилки...
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03.09.2023 11:40 Відповісти
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03.09.2023 11:41 Відповісти
Не варто сміятись, Як-140 гарний у своєму класі літак

Ну а Бі-Бі шалом! Нехай стругає палку для дідів... іранських.
Довийожується із своєю любов'ю до рашки
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03.09.2023 10:22 Відповісти
Мда?
Гарний у свому класі порівняно з чим?
Неподумайте, я без підколу питаю, мені цікаво які іноземні бойові літаки входять до цього класу?
Бо може статись таке, що він "непоганий у свому класі" лише тому, що крім нього там більше нікого...
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03.09.2023 11:50 Відповісти
Якщо в них є західні комплектуючі (а вони там є), то це валіза без ручки.
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03.09.2023 10:22 Відповісти
Планер кацапський, двигуни заміщені із українських на кацапські. "Західна" хіба що авіоніка, але китайці виготовляють "близнюка" Як-130. Так що можуть допомогти
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03.09.2023 10:25 Відповісти
Точно есть -
Из-за нехватки финансирования КБ пришлось пойти на сотрудничество с зарубежными инвесторами. Разработка Як-130 велась совместно с итальянской компанией Aermacchi.
Из-за разногласий с итальянским партнером совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолета, после чего Aermacchi построили самолет M-346, а ОКБ имени Яковлева - Як-130.
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03.09.2023 13:46 Відповісти
Иран сообщил,что "Мосад", узнав о заграничных поставках разъемов для оборонной промышленности, каким-то образом подменила их бракованными Разъемы поставлялись с дефектом подключения, из-за которого ракета или дрон с большой вероятностью взорвались бы при старте или во время полета

https://twitter.com/i/status/1697654421948100796
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03.09.2023 10:24 Відповісти
А чалма не мешает фонарю закрываться ?
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03.09.2023 10:57 Відповісти
є нова ціль для ізраіля
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03.09.2023 12:01 Відповісти
Ізраїль, може вже годі з рашей цілуватися? Може ви вже нарешті якусь позицію оберете поза нейтралітетом? А то незабаром і в повітрі буде ірак перевагу мати...
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03.09.2023 12:03 Відповісти
А что Израиль? Снова закрывает глаза на проделки своих "русских братьев"?
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03.09.2023 13:55 Відповісти
Для Израиля , поставка российских самолетов 4 поколения, угрозу не представляет, у Израиля самолеты пятого поколения F-35 и мощные ПВО, которые закупают страны Европы.
Израиль постоянно, наносит удары по иранским военным базам в Сирии, но Иран молчит, ему нечем ответить
Западные СМИ сообщают, что две израильские подводные лодки, снабженные ядерным оружием, дежурят вблизи Ирана, готовые превратить Иран, в пустыню...
Кстати, Германия заключила договор с Израилем, на поставку ПВО (4 млрд. долларов) , способную перехватывать баллистические ракеты.
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04.09.2023 07:37 Відповісти
 
 