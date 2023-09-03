Іран отримав від Росії літаки Як-130, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські навчально-бойові літаки Як-130 надійшли на озброєння Військово-повітряних сил
Про це повідомляє іранське інформаційне агентство INSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Про це свідчать "зображення, доступні в соціальних мережах". Офіційно при цьому про постачання літаків поки не повідомлялося.
Зазначається, що літаки використають для підготовки нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління іранських ВПС.
Скільки саме Як-130 поставила Росія Ірану невідомо. За інформацією іранського агентства Tasnim, йдеться щонайменше про два літаки. Стверджується, що вони вже увійшли до складу іранських ВПС із базуванням на 8-й тактичній авіабазі імені шахіда Бабаї в Ісфахані.
Наголошується, що це перші літаки, придбані для ВПС Ірану за кордоном за останні майже 20 років.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, нашим ВПС теж потрібні нові учбово-тренувальні літаки, бо чехословацькі Л-39 вже застарі для цього, їх вже мало й вони виробили давно свій ресурс. От якби чехи щось нове підкинули. В них там є наступник Л-159, але щось з замовленнями, відповідно й виробництвом, туго.
Ну а Бі-Бі шалом! Нехай стругає палку для дідів... іранських.
Довийожується із своєю любов'ю до рашки
Гарний у свому класі порівняно з чим?
Неподумайте, я без підколу питаю, мені цікаво які іноземні бойові літаки входять до цього класу?
Бо може статись таке, що він "непоганий у свому класі" лише тому, що крім нього там більше нікого...
Из-за нехватки финансирования КБ пришлось пойти на сотрудничество с зарубежными инвесторами. Разработка Як-130 велась совместно с итальянской компанией Aermacchi.
Из-за разногласий с итальянским партнером совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолета, после чего Aermacchi построили самолет M-346, а ОКБ имени Яковлева - Як-130.
https://twitter.com/i/status/1697654421948100796
Израиль постоянно, наносит удары по иранским военным базам в Сирии, но Иран молчит, ему нечем ответить
Западные СМИ сообщают, что две израильские подводные лодки, снабженные ядерным оружием, дежурят вблизи Ирана, готовые превратить Иран, в пустыню...
Кстати, Германия заключила договор с Израилем, на поставку ПВО (4 млрд. долларов) , способную перехватывать баллистические ракеты.