УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
971 5
евакуація (1928) Авдіївка (2058)

В Авдіївці залишається 1 662 людини, - голова ВА Барабаш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Евакуація з прифронтової Авдіївки проходить дуже складно. Зараз у місті досі залишаються 1 662 людини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

У прифронтовій Авдіївці досі залишаються 1 662 людини.  Евакуація проходить дуже складно — люди не хочуть їхати", - зазначив Барабаш

Він закликає мешканців до евакуації, бо з настанням зими опалення у місті не буде.

До 2014 року в місті мешкали приблизно 40 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекають на русскій мір. Дітей потрібно мовчки забрати, так, щоб різне гівно типу "інтернешнл" не мало реальних доказів, а ждунів лишити.
показати весь коментар
03.09.2023 11:27 Відповісти
Скільки біженців ти в себе вдома вже поселив? Чи куди їм їхати?
показати весь коментар
03.09.2023 15:50 Відповісти
Какіє стойкіє казакі((ну,прям наши,рускіє люді(((
показати весь коментар
03.09.2023 12:13 Відповісти
Ці ждуни, вони думають що Росія несе їм халяву, совок і повернення в совкову молодість та динитсво. Як же це наївно!
показати весь коментар
03.09.2023 12:14 Відповісти
Чекають на ковбасу по 2.20 і хліб по 16 коп.
показати весь коментар
03.09.2023 21:18 Відповісти
 
 