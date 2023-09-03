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війна (56544) інтерв'ю (96) Бутусов Юрій (3130) полонені (1943)

"Збрехав, що мобілізований, але виявився добровольцем", - інтерв’ю з російським військовополоненим. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інтерв’ю з російським військовополоненим Дмитром Кардаш’яном було записане одразу після того, як його взяли у полон під час дуже жорстокого бою. Розвідники 10-го мотопіхотного батальйону 59 бригади взяли опорний пункт, який обороняли окупанти, серед них був і поранений Кардаш’ян. Фактично опинившись в безвихідному положенні після ліквідації свого командира, він був змушений здатись.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю містило в собі дуже несподіваний поворот. Кардаш'ян намагався ввести в оману журналіста Юрія Бутусова. Зокрема окупант спочатку переконував, що його мобілізували. Однак після того, як були знайдені його документи, росіянин про дещо зізнався.

Повне інтерв'ю з російським військовополоненим можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+47
штучну неголеність нашого лідора щодня майструє неабиякий барбер за пристойні кошти
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03.09.2023 13:19
+34
Таке ж неголене як і наш лідор.
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03.09.2023 13:17
+22
А ще хтось за неабиякі гроші йому футболки кожен день спітнілими робить. Щоб до неголеності добавилось відчуття фізичної стомленості.
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03.09.2023 13:25
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Таке ж неголене як і наш лідор.
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03.09.2023 13:17 Відповісти
штучну неголеність нашого лідора щодня майструє неабиякий барбер за пристойні кошти
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03.09.2023 13:19 Відповісти
А ще хтось за неабиякі гроші йому футболки кожен день спітнілими робить. Щоб до неголеності добавилось відчуття фізичної стомленості.
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03.09.2023 13:25 Відповісти
Виступи за нього теж пишуть.Мабуть і сере хтось за нього
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03.09.2023 13:29 Відповісти
Ну чого ж. Повинен же він мати хоч якийсь особистий талант?
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03.09.2023 13:45 Відповісти
Може до ''скумбрії'' талант має)
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03.09.2023 14:32 Відповісти
Ну, як він він швидше за все сам, як і жере в три горла, а ось те що за нього до Ленки Апалченки ходить Богдан ймовірність на рівні 100%. Донька на Богдана схожа на 101%.
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03.09.2023 13:45 Відповісти
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03.09.2023 14:24 Відповісти
"-Да ну нах?" -подумав Зегевара.
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03.09.2023 14:26 Відповісти
Ну, це вже ні.
Жерти і срати - це глибоко особисте.
"Особистіше" за секс.
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03.09.2023 14:00 Відповісти
Брехня. Він здоровий як бугай.
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03.09.2023 13:46 Відповісти
А в штани насрати і сам може
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03.09.2023 14:34 Відповісти
"- ви слухали виступ нашого лідора?
- що значить "слухав"? Я його писав!" (С)
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03.09.2023 13:42 Відповісти
Бюджетні гроші. Тобто наші з вами гроші.
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03.09.2023 13:43 Відповісти
І такий же брехун.
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03.09.2023 13:42 Відповісти
Вони навіть схожі , як братки
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03.09.2023 15:06 Відповісти
Да вам них пофіг, єто убійца. Такого на минне поле...
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03.09.2023 18:22 Відповісти
Зрівняв &$@ с пальцем!

Цей кацапский брехунець, мае бути покараний бо е професійним вбивцею.

Він е « тупой прокаченний рашіст».
Таких у параші більшість.
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03.09.2023 19:48 Відповісти
Е, ара! Зачім нєправда гавариш?
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03.09.2023 13:17 Відповісти
Патаму шо ара 😂

Хитрий, склизький та бридкий, на відміну від контужених при народженні кацапів.

Такі персонажі (контрактники) не мають підпадати під визначення комбатантів, а кваліфікуватись як найманці-військові злочинці 👿
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03.09.2023 13:57 Відповісти
Адигея діра, а Данєцк це Гейропа. На родіну з *********** і причіпом
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03.09.2023 14:10 Відповісти
армянін ?
Може шоу з ним влаштуємо - Ми Кардаш'яни
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03.09.2023 13:18 Відповісти
Бреше як може. Та мати за панібрата зам нач штабу округу. Та це шишка. Він не той закого себе видає
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03.09.2023 14:15 Відповісти
Ким Кардашьян?
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03.09.2023 13:23 Відповісти
Отшвабровать его на предмет уточнения соответствия параметрам Кардашьян
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03.09.2023 13:54 Відповісти
Від боротьби за карабахнаш вирішив відкосити, а в Україні скосити грошенят.
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03.09.2023 13:27 Відповісти
Йому повезло, що ВСУ з такими ,як цей кацапський ара, дотримується міжнародних правил.
Один паяльник привів би його до реальності за 1 хвилину -щебетав би, як канарейка.
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03.09.2023 13:32 Відповісти
Навіщо паяльник. Досить щоб хто небудь із наших побратимів скартвело вставив йому в дупу по самі помідори і защебече соловейком
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03.09.2023 13:42 Відповісти
Тут є ризик, а якщо ця кардашьян "задньопривідна", тоді що? А якщо кардашьян має "букет" не хороших болячок? Ні. Паяльник любовно змащений нігролом - саме те!
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03.09.2023 14:01 Відповісти
Пташину хворобу-чи то два пера, чи то три пера😆
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03.09.2023 14:35 Відповісти
Тот случай, когда понимаешь что битие определяет сознание. Несколько раз, до красных соплей и обоссанных штанов. И так понятно, что врёт. Но очень оскорбительно, что считает других идиотами, способными поверить в это бездарное вранье
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03.09.2023 13:38 Відповісти
Сподіваюсь, окупант, одразу після інтерв'ю, спробував втікти...
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03.09.2023 13:38 Відповісти
набиздів більше ніж наговорив.
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03.09.2023 13:39 Відповісти
кацапи, як московські попи, брешуть і живуть брихнею. не вірити свиням-фашистам, ні одному слову.
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03.09.2023 13:39 Відповісти
в залежності від ситуації і гімно ладен їсти чмо
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03.09.2023 13:41 Відповісти
Кардашьяны? Знаменитое семейство американских селебритиз... Мож родственник какой-то? Можно обменять на помощь для AFU
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03.09.2023 13:53 Відповісти
ЗНИЩИТИ
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03.09.2023 13:56 Відповісти
Киздлива російська свинособака… які інші жителі приполярноїнігерії….
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03.09.2023 13:57 Відповісти
Отдать на допрос азербайджанським добровольцам
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03.09.2023 13:58 Відповісти
Рашист збрехав.... як "несподівано".... "ніколи ж" такого "не було"....
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03.09.2023 13:58 Відповісти
Дивно, що не сказав що був на складі, другим після прапорщика.
Я там тільки й бачив вірменів за весь час служби в совковій армії.
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03.09.2023 14:03 Відповісти
Узкий наверное ,по паспорту ?
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03.09.2023 14:06 Відповісти
Тен, що бреше, видно з самого початку. Навідь коли розкрито, продовжує брехати. Велика ймовірність, що цей військовий - воєнний злочинець.
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03.09.2023 14:06 Відповісти
хатєл би вєрнутца просто гостєм... В дім, де повбивав дітей? шо у них з головою?
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03.09.2023 14:09 Відповісти
Осколочные ранения в тылу не получишь. Врёт ****, что ни разу не выстрелил.
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03.09.2023 14:37 Відповісти
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03.09.2023 14:40 Відповісти
Кацап збрехав! Оце так новина!
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03.09.2023 14:56 Відповісти
Потрбно було цю падаль пристрелити.
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03.09.2023 15:04 Відповісти
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03.09.2023 16:17 Відповісти
я! категорично проти показа полонених.
наші полоненні, такі ж самі.
їх вимагають казати, те що потрібно!
золкін, **** мудак, що провокує їхніх катів, знущатися над українцями!
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03.09.2023 17:42 Відповісти
Самый хитрый из армян- пленный Дмитрий Кардашьян!
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03.09.2023 17:58 Відповісти
А на детекторі брехні ще й виявиться що він племінник Кім Кардаш'ян))
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03.09.2023 19:10 Відповісти
Виродок набрехав в перший раз а потім набрехав але уже по другому)
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03.09.2023 19:13 Відповісти
Це ворог, кончена тварь і крапка. Все решта, типу "ара", "хачік", чи ще якась херня, то все притаманне фашистам кацапам, а не українцям. Не треба бути як кацапи.
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03.09.2023 21:35 Відповісти
*******,як дихає! на поліграф посадить!
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03.09.2023 23:26 Відповісти
ЭТОТ ФАШИСТ УЖЕ НЕИСПРАВИМЫЙ
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04.09.2023 00:13 Відповісти
цю істоту треба на поліграф
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04.09.2023 03:14 Відповісти
Расстрелять эту тварь и не церемониться!!!!!
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04.09.2023 14:52 Відповісти
 
 