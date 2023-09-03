"Збрехав, що мобілізований, але виявився добровольцем", - інтерв’ю з російським військовополоненим. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інтерв’ю з російським військовополоненим Дмитром Кардаш’яном було записане одразу після того, як його взяли у полон під час дуже жорстокого бою. Розвідники 10-го мотопіхотного батальйону 59 бригади взяли опорний пункт, який обороняли окупанти, серед них був і поранений Кардаш’ян. Фактично опинившись в безвихідному положенні після ліквідації свого командира, він був змушений здатись.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю містило в собі дуже несподіваний поворот. Кардаш'ян намагався ввести в оману журналіста Юрія Бутусова. Зокрема окупант спочатку переконував, що його мобілізували. Однак після того, як були знайдені його документи, росіянин про дещо зізнався.
Повне інтерв'ю з російським військовополоненим можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Будь ласка, зачекайте...
Жерти і срати - це глибоко особисте.
"Особистіше" за секс.
- що значить "слухав"? Я його писав!" (С)
Цей кацапский брехунець, мае бути покараний бо е професійним вбивцею.
Він е « тупой прокаченний рашіст».
Таких у параші більшість.
Хитрий, склизький та бридкий, на відміну від контужених при народженні кацапів.
Такі персонажі (контрактники) не мають підпадати під визначення комбатантів, а кваліфікуватись як найманці-військові злочинці 👿
Може шоу з ним влаштуємо - Ми Кардаш'яни
Один паяльник привів би його до реальності за 1 хвилину -щебетав би, як канарейка.
Я там тільки й бачив вірменів за весь час служби в совковій армії.
наші полоненні, такі ж самі.
їх вимагають казати, те що потрібно!
золкін, **** мудак, що провокує їхніх катів, знущатися над українцями!