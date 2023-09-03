УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4625 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
3 825 6
вибух (3754) Херсон (2339)

У Херсоні лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,крим

Окупанти обстрілюють Херсон.

Про це в телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи. Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.

Також читайте: Окупанти за добу майже 80 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикро.. Над Херсоном покидьки знущаються стало....
показати весь коментар
03.09.2023 15:14 Відповісти
Кацапи , під чутким керівництвом кремлівського маньяка , звіріють
тільки тому , що Херсонці показали їм середній палець 🖕🖕🖕😠
Москальня клята , не отримає навіть сантиметра нашої землі ,
тому у них агонія від безвихіді 😡
показати весь коментар
03.09.2023 15:20 Відповісти
Кацапи на півдні Херсонщини та Запоріжчини, а також у Криму стабільно відгрібають знатних люлей від ЗСУ.
Є реальна надія, що вже скоро рашистські кацапи триматимуть лінію оборони в районі Перевального та кацапського зруйнованого мосту.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.09.2023 15:26 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2023 16:26 Відповісти
💯! 👍
показати весь коментар
03.09.2023 18:42 Відповісти
Просто вже не можна спокійно про це читати, згиньте, кляті москалі, херсонцям Божого захисту, бо поки що так...
показати весь коментар
03.09.2023 15:28 Відповісти
 
 