Окупанти обстрілюють Херсон.

Про це в телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи. Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.

Також читайте: Окупанти за добу майже 80 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула