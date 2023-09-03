У Херсоні лунають вибухи
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Окупанти обстрілюють Херсон.
Про це в телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи. Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.
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тільки тому , що Херсонці показали їм середній палець 🖕🖕🖕😠
Москальня клята , не отримає навіть сантиметра нашої землі ,
тому у них агонія від безвихіді 😡
Є реальна надія, що вже скоро рашистські кацапи триматимуть лінію оборони в районі Перевального та кацапського зруйнованого мосту.
Слава ЗСУ!