Україна планує запровадити ще приблизно 200 стандартів НАТО до кінця року

У Силах безпеки та оборони України вже запроваджено 287 стандартів НАТО, до кінця року планується запровадити ще приблизно 200.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що загалом існує понад 1200 стандартів Організації Північноатлантичного договору.

"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. З них: 174 – в межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 – ініціативні", - зазначив Резніков.

Водночас він заявив, що кількість впроваджених стандартів не є визначальним фактором під час ухвалення політичного рішення щодо євроатлантичної інтеграції держави. За словами міністра, більшість держав-членів у середньому мають приблизно 30% впроваджених стандартів від загальної кількості.

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"До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів. А є певні стандарти, які нам і не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - зауважив очільник МОУ.

Він назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО. Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами - як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури. Другий - це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗС починаючи від закупівель. Нарешті, третій - спільне планування операцій.

"Якщо країна відповідає цим трьом критеріям - вона стає країною НАТО", - зауважив Резніков.

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