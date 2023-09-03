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НАТО (5140) Резніков (1386)

Україна планує запровадити ще приблизно 200 стандартів НАТО до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Події

нато

У Силах безпеки та оборони України вже запроваджено 287 стандартів НАТО, до кінця року планується запровадити ще приблизно 200.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що загалом існує понад 1200 стандартів Організації Північноатлантичного договору.

"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості. З них: 174 – в межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 – ініціативні", - зазначив Резніков.

Водночас він заявив, що кількість впроваджених стандартів не є визначальним фактором під час ухвалення політичного рішення щодо євроатлантичної інтеграції держави. За словами міністра, більшість держав-членів у середньому мають приблизно 30% впроваджених стандартів від загальної кількості.

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"До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів. А є певні стандарти, які нам і не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - зауважив очільник МОУ.

Він назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО. Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами - як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури. Другий - це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗС починаючи від закупівель. Нарешті, третій - спільне планування операцій.

"Якщо країна відповідає цим трьом критеріям - вона стає країною НАТО", - зауважив Резніков.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
НАТО назвало принципові для них позиції, яких зелені і не торкались.
НАТО не лише військовий союз. А політичний.
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03.09.2023 15:28
+5
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03.09.2023 15:32
+3
А крадіжки і корупція до яких стандартів ...
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03.09.2023 15:31
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НАТО назвало принципові для них позиції, яких зелені і не торкались.
НАТО не лише військовий союз. А політичний.
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03.09.2023 15:28 Відповісти
Він назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО. Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами - як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури. Другий - це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗС починаючи від закупівель. Нарешті, третій - спільне планування операцій.

"Якщо країна відповідає цим трьом критеріям - вона стає країною НАТО", - зауважив Резніков. Саме найбільше "зе мародери" показують НАТО.як вони не виконують ці три пункти і ніколи їх не виконають.
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03.09.2023 15:31 Відповісти
А крадіжки і корупція до яких стандартів ...
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03.09.2023 15:31 Відповісти
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03.09.2023 15:32 Відповісти
Ух ти! Який пападебіль!
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03.09.2023 16:19 Відповісти
Папа Zeбіль.
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03.09.2023 16:28 Відповісти
Вместе с папой
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03.09.2023 17:02 Відповісти
А друзі дитинства вже сидять за гратами? НАТО---це більш політичний союз,а потім військовий. Але ми в цьому--пасемо задніх.
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03.09.2023 15:35 Відповісти
Дуже було б цікаво подивитись, як ми в практичному сенсі дотримуємось цих стандартів. Бо в НАТО навіть нитки якими прошиваються берці повинні відповідати стандартам якості. Навіть склад тих ниток і технологія виробництва. Ми вже встигли побудувати підприємства, які все це виробляють? От щось гризуть сумніви.
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03.09.2023 16:09 Відповісти
Прослухали програму Веселі Яйця.
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03.09.2023 17:55 Відповісти
Сделать цены как в НАТО,но качество как в Зимбабвэ.
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03.09.2023 17:56 Відповісти
Бл.... . Буде як з турнікетами - швондєри натівські стандарти підмінять китайськими.
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03.09.2023 18:23 Відповісти
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03.09.2023 21:24 Відповісти
 
 