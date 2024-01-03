ГУР вперше показало російського пілота, який угнав вертоліт Мі-8 в Україну. ВIДЕО
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.
Тизер до фільму вже опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з трейлером, у документальній картині будуть розказані подробиці гучної операції "Синиця". В анонсі фільму є короткий уривок із росіянином, який, найімовірніше, і є тим самим пілотом, який перейшов на українську сторону.
В анонсі російський пілот заявив: "Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, - це лише питання часу".
Анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22.15.
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як розвідка проводила спецоперацію.
"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо, – сказав Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
відео
https://news.liga.net/politics/video/v-peterburge-gorit-neftebaza-rossmi-rasprostranyayut-video-s-plamenem-i-stolbom-dyma
Війна ще й близько не закінчилась, а тут хлопці з деталями розказують як працює розвідка. Кацапам і думать не треба - дивись фільми і виправляй помилки...
2. Я до людей ставлюся по їх вчинках, а не плітках і чутках.
любитиповажати. )
Зауважу лише, що світ, насправді, не чорно-білий. Є ще купа відтінків... Наприклад, людина вбила на війні не одного кацапа, а потім прийшла додому і вбила свою родину (не будемо уточнювати чому) чи зайнялась бандитизмом, то він молодець чи не дуже?
2. Спочатку молодець, потім - ні
Тоді хоч упоротого ватніка заваліть! Вони навіть гірше за кацапів бувають. )))
С чего вы взяли, что постоянно настаивал?
Питання навіщо розпатякувати на загал деталі роботи спецслужб, коли війна ще не скінчилась. Це така остання операція?
А оцей стиль тріскучого піару це взагалі не про розвідку. Не бігали британські МІ-6 по газетам розповідаючи що розшифрували Енігму...
https://linkodrom.com/links/redirect/748661.htm
https://defence-ua.com/news/rf_namagalasja_zbivati_nashi_bpla_iz_mi_28_ale_naskilki_tse_efektivno-12707.html
https://www.youtube.com/watch?v=D3DkP3HfEYM&lc=UgzPMvaI0yRavlOkTg54AaABAg.9u9K2wn2D_C9uB5YieLcSI
))))
Бо ж фільми про реальні події в Україні тільки Шон Пенн знімає та ще кілька команд іноземних документалістів. Українська ж культура-це дебільні серіальчики Горбунова, ****** марафон та дозвіл на уникнення мобілізації+виїзд з України. За дуже малим виключенням.
Потрібна саме документалка для формування іміджу країни, а маємо лише числений кагал "діячів *********" у яких "свой фронт".