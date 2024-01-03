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війна (56544) фільми (239) ГУР (74) пілот, льотчик (32)

ГУР вперше показало російського пілота, який угнав вертоліт Мі-8 в Україну. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.

Тизер до фільму вже опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з трейлером, у документальній картині будуть розказані подробиці гучної операції "Синиця". В анонсі фільму є короткий уривок із росіянином, який, найімовірніше, і є тим самим пілотом, який перейшов на українську сторону.

В анонсі російський пілот заявив: "Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, - це лише питання часу".

Анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22.15.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як розвідка проводила спецоперацію

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо, – сказав Буданов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ГУР знищили комплекс спостереження ворога "Аванпост". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+36
У мене стійке враження що всі ці розрпіарені перемоги, існують лише для того щоб зняти фільм.
Війна ще й близько не закінчилась, а тут хлопці з деталями розказують як працює розвідка. Кацапам і думать не треба - дивись фільми і виправляй помилки...
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03.09.2023 16:13
+27
Головні герої кіна - зеленський в літаку та буданов. Перемога є, а далі вже не треба. Цікаво, а Червінського в кіні покажуть чи хоч згадають? Бо він же ж займався схожою справою.
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03.09.2023 16:21
+13
В Петербурге горит нефтебаза - росСМИ распространяют видео с пламенем и столбом дыма
відео

https://news.liga.net/politics/video/v-peterburge-gorit-neftebaza-rossmi-rasprostranyayut-video-s-plamenem-i-stolbom-dyma
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03.09.2023 16:11
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В Петербурге горит нефтебаза - росСМИ распространяют видео с пламенем и столбом дыма
відео

https://news.liga.net/politics/video/v-peterburge-gorit-neftebaza-rossmi-rasprostranyayut-video-s-plamenem-i-stolbom-dyma
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03.09.2023 16:11 Відповісти
У мене стійке враження що всі ці розрпіарені перемоги, існують лише для того щоб зняти фільм.
Війна ще й близько не закінчилась, а тут хлопці з деталями розказують як працює розвідка. Кацапам і думать не треба - дивись фільми і виправляй помилки...
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03.09.2023 16:13 Відповісти
Головні герої кіна - зеленський в літаку та буданов. Перемога є, а далі вже не треба. Цікаво, а Червінського в кіні покажуть чи хоч згадають? Бо він же ж займався схожою справою.
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03.09.2023 16:21 Відповісти
Ну то напряжись трохи, перелопать мільйони відкритих джерел, співстав, проаналізуй, так як робить осінт та Христо Грозєв, та й видай нам правду
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03.09.2023 16:30 Відповісти
У них э хоч перемоги а шо йесть у тебе дiваннiй воiн?Раскажи про своi ратнiподвiгi шоб Буданову и Зеленскому соромно стало.
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03.09.2023 16:42 Відповісти
Прізвище Піховшек - це вирок? Чи може ти пишеш з окопу? То розкажи мені, диванному, про свої "ратнiподвiгi". )))
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03.09.2023 17:05 Відповісти
Полароiд я не спамлю в кожному постi шо Буданов и Зеленский гамно....они делают дело а такие как ты кроме жопных газов на пропердевшемся диване ничего не издают.
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03.09.2023 17:31 Відповісти
Та не напружуйся ти так, бо твої жопні гази аж спалахнули від натуги. Можеш і далі лизать дупу сонцесяйному та співмешканцю гогілашвілі, бо зізнатися собі, що ти є лошара, бо голосував за шмарклю, мабуть, дуже складно. )))
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03.09.2023 20:58 Відповісти
так
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04.09.2023 05:04 Відповісти
Червинский сидит только за то, что постоянно настаивал на том, что буданов и ермак являются агентами фсб
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03.09.2023 17:12 Відповісти
Може, Баканов, нє?
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03.09.2023 17:30 Відповісти
думаю Буданов талановитий спец купився на генеральські погони від кремлівських , а тепер вони його в Президенти ведуть ..
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03.09.2023 18:03 Відповісти
Я вибачаюсь, але скажіть, будь ласка, в чому саме Буданов талановитий?
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03.09.2023 21:03 Відповісти
в відосіках, це ж очевидно
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03.09.2023 21:33 Відповісти
В 17 му здається році полковника ФСБ в Криму вбив. Буданов зі своєю групою був першими хто висадився в окупованому Криму. А спецура на Тарханкуті недавно - другі.
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04.09.2023 10:14 Відповісти
І що з того? Читав я за той дивний, м'яко кажучі, кримський рейд, після якого епр'єра Буданова стрімко пішла в гору. А що ви скажете на рахунок Гогілашвілі та іхоної жінки - "першої Маші країни"? Можна ще накидати фоток цієї кацапської кротоферми, але чи є в тому сенс?


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04.09.2023 12:07 Відповісти
Вибачаюсь. Не "епр'єра", а "кар'єра". )
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04.09.2023 12:08 Відповісти
1. З того те, що людину яка вбила хоч одного кацапа (хай навіть полковника ) я можу лише поважати! Ви тільки читали "за той дивний, м'яко кажучі, кримський рейд" а Буданов його робив. Якби кожен з нас вбив хоч би одного кацапа, а не пи*здів в інтернеті, вже би війна закінчилася.
2. Я до людей ставлюся по їх вчинках, а не плітках і чутках.
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04.09.2023 12:52 Відповісти
Ваше право. Я не можу Вам заборонити його любити поважати. )
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04.09.2023 15:35 Відповісти
Правильно закреслили. Бо у політичних вподоюаннях я не керуюсь категоріями люблю-нелюблю, а користю, чи потенціальною користю Вбив кацапа Буданов, молодець - я не вбив, не молодець. На виборах Порошенко проголошує "армія, мова, віра" - молодець, Зеленський поголошує "какая разніца на каком язикє, просто пєрєстать стрєлять, єслі ми добавім дєнєг на армію, то нє хватіт на дорогі" - не молодець
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04.09.2023 16:44 Відповісти
Так вбийте кацапа та станьте молодцем!
Зауважу лише, що світ, насправді, не чорно-білий. Є ще купа відтінків... Наприклад, людина вбила на війні не одного кацапа, а потім прийшла додому і вбила свою родину (не будемо уточнювати чому) чи зайнялась бандитизмом, то він молодець чи не дуже?
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04.09.2023 21:10 Відповісти
1. Імєю желаніє, но нє імєю возможності
2. Спочатку молодець, потім - ні
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05.09.2023 06:37 Відповісти
Невже в тій місцевості, де Ви живете, не знайдеться ні одного кацапа?
Тоді хоч упоротого ватніка заваліть! Вони навіть гірше за кацапів бувають. )))
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05.09.2023 08:30 Відповісти
Кацапів нема, а ватніки є всюди! Я не маю можливості за станом здоров'я .
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05.09.2023 10:55 Відповісти
И про Буданова? Не надо приписывать полковнику Роману Червинскому слова про Буданова, которые Червинский не произносил, потому, что он честный офицер.
С чего вы взяли, что постоянно настаивал?
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03.09.2023 21:05 Відповісти
Це і є справа Червінського!
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03.09.2023 20:47 Відповісти
Можливо, але якщо я не помиляюсь, мова там йшла про літак.
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03.09.2023 21:07 Відповісти
Червінський "ета другоє". По Канатовому били і до Червінського і після. А звинувачують чомусь тільки його.
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04.09.2023 09:12 Відповісти
Перекладання відповідальності з агресора!
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04.09.2023 10:16 Відповісти
А крім постійної критики, чим допомогаєш наблизити перемогу?
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03.09.2023 16:22 Відповісти
Фільм інструкція кацапам як здавати техніку. Все правильно.
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03.09.2023 16:23 Відповісти
Дивимось на ситуейшен з іншого боку: москалі з однією з найбільших армій світу, з авіацією, ракетним озброєнням і флотом в сотні разів більше як має Україна, топчуться на тому місці де були рік тому. Це перемога України чи програш москалів ? Або навпаки - пабєда свинопсів чи наша невдача ? Я особисто вважаю, що зрив моzковського бліцкригу в перші трагічні місяці війни, є неабиякою військовою перемогою українського народу
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03.09.2023 16:24 Відповісти
Так ніхто це не заперечує.
Питання навіщо розпатякувати на загал деталі роботи спецслужб, коли війна ще не скінчилась. Це така остання операція?
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03.09.2023 16:29 Відповісти
Для москалів спеціа це не таємниця, вони напевне через годину після втечі очухалтсь і викупили що до чого. В першу чергу щоб відкрити очі їхньому zебидлу вічно п'яному від пабєд, нашій ваті, іншим людям по світу, щоб знали
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03.09.2023 16:34 Відповісти
Хай здогадуються самі. Мовчання - золото, це тисячу років як було сказано.
А оцей стиль тріскучого піару це взагалі не про розвідку. Не бігали британські МІ-6 по газетам розповідаючи що розшифрували Енігму...
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03.09.2023 16:53 Відповісти
ІПСО це теж робота розвідки.
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04.09.2023 10:17 Відповісти
Віталій Портніков -субботній політклуб

https://linkodrom.com/links/redirect/748661.htm
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03.09.2023 16:14 Відповісти
Для тих хто вірить що бпла можна збивати вертольотами
https://defence-ua.com/news/rf_namagalasja_zbivati_nashi_bpla_iz_mi_28_ale_naskilki_tse_efektivno-12707.html
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03.09.2023 16:15 Відповісти
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03.09.2023 16:18 Відповісти
саме час запускати туди дрони мінімум з бінарним "бандера смузі", краще з напалмом. горіти будуть не гірше чим на майдані )))
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03.09.2023 16:23 Відповісти
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03.09.2023 17:17 Відповісти
👀СКАНДАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! Вересень и Портников МАЛО НЕ ПОБИЛИСЬ!

https://www.youtube.com/watch?v=D3DkP3HfEYM&lc=UgzPMvaI0yRavlOkTg54AaABAg.9u9K2wn2D_C9uB5YieLcSI
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03.09.2023 16:19 Відповісти
пани скубуться, у журналюг лисіни потіють
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03.09.2023 16:23 Відповісти
а тема занадто актуальна - вбивство поліцейським у Дніпрі, й як два журналісти радикально розійшлися у дискусії й кого б пидлтримали Ви?
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03.09.2023 16:26 Відповісти
Звичайно Портнікова! У Вересня демагогія.
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03.09.2023 17:40 Відповісти
Та вистава це. Театр. Вересень класний актор. Ничия на користь каналу Е.
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03.09.2023 19:46 Відповісти
я б підтримав закон
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03.09.2023 20:04 Відповісти
І в справі Червінського?
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04.09.2023 10:19 Відповісти
Вересень ще той радянський демагог, в ньому живе ще дух горбачовської перебудови...для мене він ПУСТОДЗІН. А пану Портникову - респект!
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03.09.2023 18:26 Відповісти
Вони обидва праві , бо все залежить від ньюансів 😠
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04.09.2023 00:18 Відповісти
Кацапи друг друга '*******" ще бiiльше нiж укра iнцiв.
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03.09.2023 16:44 Відповісти
Ани ему не товарищи, тамбовские волкт им товарищи
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03.09.2023 17:15 Відповісти
Ну товарищи могли сдаться
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03.09.2023 23:45 Відповісти
А как же павлик морозов 28 дебиловцефф и вот это вот всё?
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04.09.2023 10:20 Відповісти
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03.09.2023 16:44 Відповісти
Хто запустив хриплатого в кабіну Ф-16? Його рівень - кабіна асфальтоукладчика.
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03.09.2023 16:47 Відповісти
Обратили внимание, кацапский пилот, в футболке с тризубом...?
))))
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03.09.2023 16:49 Відповісти
вгодований нівроку той кацап
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03.09.2023 16:54 Відповісти
Кацапи з нами воюють. Він не воює. Не знаю, як йому буде віддячувати держава, але буде.
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04.09.2023 01:58 Відповісти
Зразу видно - наш парєнь!
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04.09.2023 10:21 Відповісти
ЦЕ СЛУГА НАРОДУ БУДАНОВ
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03.09.2023 17:59 Відповісти
от шкода тільки тільки лярві Мосейчучці інтервю записав а тут Бєню здають ...
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03.09.2023 18:00 Відповісти
Якщо в тому фільмі розкриють секрети агентурної роботи то буде і гвинтокрил і фільм перший і останній.
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03.09.2023 19:08 Відповісти
Розповіді про секрети роботи нашої розвідки і сбу--це примітивний піар. А найголовніше--непрофесіоналізм і відкрита допомога ворогу. Надіюсь.що прийде час і цим базікам буде дана юридична оцінка і вона повинна привести до крімінальної відповідальності. Розуміючи,що при владі шоумени, квнщикі і 95 квартал--зараз це просто зомбування наших баранів. Але пора задуматись--адже це шкодить ДЕРЖАВІ УКРАЇНА І ЇЇ НАРОДУ, Це життя наших захисників,це життя дітей це взагалі знищення країни Пора закрити цей словесний понос і законодавчо заборонити під час війні любі розкриття військових операцій,постачання зброї,її виробництво , навчання військових Заборонити всім--починаючи від президента.
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03.09.2023 20:14 Відповісти
Лозунги, лозунги. Пиар. Поучаете? Разведка знает что можно говорить. Хотя впечатление что тут на форуме все разведчики высшего уровня.
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03.09.2023 23:50 Відповісти
Розвідка теж робить проколи, помилки і ляпсуси. Але справа у тому, що піар для Буданова - річ звична. Яка мета - політична: штик Зевлади.
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04.09.2023 01:53 Відповісти
Ну дуже дотепно А в самих вас мізги є,коли говорите таке.?
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04.09.2023 07:10 Відповісти
С нетерпением ждём фильм о разведчиках Бурбе и Червинском... Как они боролись с вошами и гнидами
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03.09.2023 21:58 Відповісти
Сама ідея чудова.
Бо ж фільми про реальні події в Україні тільки Шон Пенн знімає та ще кілька команд іноземних документалістів. Українська ж культура-це дебільні серіальчики Горбунова, ****** марафон та дозвіл на уникнення мобілізації+виїзд з України. За дуже малим виключенням.
Потрібна саме документалка для формування іміджу країни, а маємо лише числений кагал "діячів *********" у яких "свой фронт".
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04.09.2023 04:30 Відповісти
Українською не угнав, а ВИКРАВ. Це навіть гугл знає
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04.09.2023 10:22 Відповісти
Звільніть Червінського , Ви ж самі собі протиречите.
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04.09.2023 10:25 Відповісти
Через тиждень ми втратили два гелікоптери та 6 пілотів. Досить піаритись.
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04.09.2023 10:59 Відповісти
 
 