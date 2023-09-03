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Латвія планує виділити додаткові €10 мільйонів для допомоги українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці,болгарія

Уряд Латвії планує виділити органам місцевого самоврядування додаткові 10 мільйонів євро на фінансування підтримки українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, 28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21 788 249 євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включаючи проживання та харчування.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати видатки на підтримку біженцям з України.

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Половина з тих біженців за цим і поїхали.
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03.09.2023 17:16 Відповісти
 
 