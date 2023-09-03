Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що необхідно надати Росії гарантії безпеки для досягнення тривалого миру, і аж ніяк не членство в НАТО для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.
Гуйяш також вважає, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.
Однак, на його думку, Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну.
Він також закликав до переговорів між Україною та РФ, які, вважає Гуйяш, мають відбуватися за участю США.
За його словами, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".
Будь ласка, зачекайте...
При арешті військового злочинця йому зачитуются його права під час перебування за гратами .
Якщо воно (*****) здастся добровільно в ***** будуть певні гарантії , що його не в"бють й не покалічать .
На разі продовження скоєння військових злочинів шанси на певні гарантії зменьшуються в геометричній прогресії !
Простите, а что гуляш курил перед этим заявлением? Там в тексте не хватает одного "не".
якщо фуйла нагодують тим Гуляшем
та воно іздохне від срачки
Если они не признают собственные границы и их постоянно передвигают, то невозможно им помочь.
В психіатрії це називається "біполярним розладом особистоті" -- коли істота страждає фобією й агресією одночастно .
З одного боку воно каже , який страшний цей "північний ведмедь" , а з іншого воно каже , що мовляв требо добре прогодувати цього
ведьмедя й в його виникає агресія проти того , на кого напав цей ведмедь .
Йще великий Вінстон Черчиль казав , що мовляв миротворці це такі особи , які як скаженні годують крокодила з надією, що в такому разі
крокодил з"їсть їх в останню чергу ...
Ось й ця істота чомусь вірить в ось таке , не розуміючи , що крокодайл це рептілойд , в якого не працюють закони вдячності або союзництва .
Рептілоїд в першу чергу нападає на найбільш слабкого й хто до його найбличий . В цьому сенсі йще Португалію можно було б зрозуміти , але саме Португалія
не поводить себе як віктімна угорщина ...
Усякі гуйяші так й не включають мизк як та їх боси типа орбанів не включають мизк , що вони такою поведінкою зкорочують шлях московитів до Будапешту ...
Що за бредятина?? Як це можна розуміти??
Типова ситуація, коли зграя у##бків опинилася в оточенні абсолютно чужих їм культурно, ментально і лінґвістично народів. Суомці і еести впоралися з цим. Мадьяри -- ні.
цивілізовані країни та міжнародне право...хулє.