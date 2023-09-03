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Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угорщина

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що необхідно надати Росії гарантії безпеки для досягнення тривалого миру, і аж ніяк не членство в НАТО для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.

Гуйяш також вважає, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Однак, на його думку, Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну.

Він також закликав до переговорів між Україною та РФ, які, вважає Гуйяш, мають відбуватися за участю США.

За його словами, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

Також читайте: МЗС - Орбану: Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом. І світ не буде
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Топ коментарі
+58
Просто очевидно - була домовленість між кацапами і мадярами по Закарпаттю. Тепер мадяри на гачку бо кацапи оприлюднять пакт сіярто-лаврова...
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03.09.2023 16:46
+43
Звичайні 3,14дари
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03.09.2023 16:40
+39
НАТО щось повинно робити з ********, бо це йому ще аукнеться
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03.09.2023 16:38
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Ага, заверещали путінські шавки. Значить правильним шляхом йдемо.
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03.09.2023 17:18 Відповісти
Подразделения украинской армии добились нового успеха на Кинбурнской косе, где накануне смогли закрепиться и продвинуться.
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03.09.2023 17:18 Відповісти
А коля тищенко ( катлєта) казав,що "венгри-наші друзі" ☺
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03.09.2023 17:22 Відповісти
А шо? Помер? В минулому пишете
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03.09.2023 17:57 Відповісти
Я погоджуєся тут ...

При арешті військового злочинця йому зачитуются його права під час перебування за гратами .

Якщо воно (*****) здастся добровільно в ***** будуть певні гарантії , що його не в"бють й не покалічать .

На разі продовження скоєння військових злочинів шанси на певні гарантії зменьшуються в геометричній прогресії !
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03.09.2023 17:23 Відповісти
...треба дати ***** гарантії бути Гаазі.
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03.09.2023 17:28 Відповісти
Гадаю що воно, вже про це мріє..
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03.09.2023 17:36 Відповісти
Так нахіба просто закликАти? От хай Угорщина і надасть кацапам свої гарантії безпеки!
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03.09.2023 17:33 Відповісти
Після оприлюднення нового підручника з Історії для 11 класу в росії мадярам заціпило. Навіть ******* сперло дух від побрехеньок путіна-*****. Один тільки Орбан і на далі грає варята. А мадяри стали косо поглядати на Орбана. Чи він чесаме не поїхав кукухою як і *****
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04.09.2023 04:34 Відповісти
Однак, на його думку, росія "не" є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3441170
Простите, а что гуляш курил перед этим заявлением? Там в тексте не хватает одного "не".
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03.09.2023 17:35 Відповісти
Уйо@ок
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03.09.2023 17:35 Відповісти
Выничегонипанимаете! Это те высочайшие стандарты НАТО о которых твердит животворящий маразматик, отвечая на вопрос "Почему Украина не в НАТО".
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03.09.2023 17:44 Відповісти
кращою беспекою для мацкалів буде
якщо фуйла нагодують тим Гуляшем
та воно іздохне від срачки
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03.09.2023 17:45 Відповісти
А шо кацы в небезпеке,на них кто напал?
Если они не признают собственные границы и их постоянно передвигают, то невозможно им помочь.
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03.09.2023 17:51 Відповісти
спочатку треба знищити кацапію, а тоді будуть гарантії.
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03.09.2023 17:55 Відповісти
Хто не зачинив двері в дурдомі? ******* вирішили, що їх вже виписали та гонять на лікарів ...
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03.09.2023 17:56 Відповісти
Надо изнасиловать этого 3,14дараса, а насильнику представить гарантии безопасности, судя по логике 3,14драса
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03.09.2023 17:57 Відповісти
А якщо серьозно ...

В психіатрії це називається "біполярним розладом особистоті" -- коли істота страждає фобією й агресією одночастно .

З одного боку воно каже , який страшний цей "північний ведмедь" , а з іншого воно каже , що мовляв требо добре прогодувати цього
ведьмедя й в його виникає агресія проти того , на кого напав цей ведмедь .
Йще великий Вінстон Черчиль казав , що мовляв миротворці це такі особи , які як скаженні годують крокодила з надією, що в такому разі
крокодил з"їсть їх в останню чергу ...

Ось й ця істота чомусь вірить в ось таке , не розуміючи , що крокодайл це рептілойд , в якого не працюють закони вдячності або союзництва .
Рептілоїд в першу чергу нападає на найбільш слабкого й хто до його найбличий . В цьому сенсі йще Португалію можно було б зрозуміти , але саме Португалія
не поводить себе як віктімна угорщина ...
Усякі гуйяші так й не включають мизк як та їх боси типа орбанів не включають мизк , що вони такою поведінкою зкорочують шлях московитів до Будапешту ...
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03.09.2023 17:57 Відповісти
А не пішов би він на Х !!!
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03.09.2023 18:03 Відповісти
Мало их советы убивали, видно хотят ещё.
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03.09.2023 18:04 Відповісти
Что это за страна Гуйяшей и ******** ?
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03.09.2023 18:05 Відповісти
Гер гей Гуй!
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03.09.2023 18:05 Відповісти
Отродье ханты-мансийское.
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03.09.2023 18:06 Відповісти
не знаю как, но только подумал такое же написать......дывлюся, а вже вы написали так...дякую
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03.09.2023 19:04 Відповісти
Просто після кожної такої заяви треба вимикати "Дружбу" на ремонт і вимашати штраф 10 млн євро. А не жувати зелені шмарклі.
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03.09.2023 18:10 Відповісти
Это конечно удар по яйцам Евросоюзу и нато
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03.09.2023 18:14 Відповісти
мило і мотузка - гарантії безпеки росії, більше вона нікому не нашкодить
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03.09.2023 18:16 Відповісти
Якийсь миготливий потік свідомості з одкровень, що суперечать одне одному. Чого вартують лише твердження, що кацапи загрожують Центральній Європі, тому їм треба дати якісь гарантії!!!! 😁 Не європейцям, аикацапам!!??? 🤣🤣 Або таке абсурдне тведження, яке свідчить про роздвоєня свідомості: кацапи є загрозою для Центральної Європи, бо їхня армія "не досягла швидкого прориву" в Україні. 😊 Це як розуміти? Дибіл, чи істерика у фошизда(за твердженням нових кацапських підручників). До речі той Гуй яш вже засудив повстання угорських фошиздів і недобитків армії Хорті у 1956-му році, яке змушені були придавлювати танками доблесні красні армєйці?
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03.09.2023 18:16 Відповісти
Ну в цій історії немає нічого дивного,якщо зазернути в минуле,то угорщина вийшла якраз з рашкинських теренів,одні мізки,одні критерії мислення,одним словом ---УГРО-ФІНИ-ТЮРКИ!!!!
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03.09.2023 18:29 Відповісти
гуляш, йди в сраку, мадьяр **********
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03.09.2023 18:30 Відповісти
Однак, на його думку, Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3441170


Що за бредятина?? Як це можна розуміти??
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03.09.2023 18:33 Відповісти
Ядерній державі надати "гарантії безпеки"... Ці "******" зовсім йо#нулись? Чи їх їх ху#ло покусало?
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03.09.2023 18:33 Відповісти
Блін, яж колись знав як буде угорською "йдіть нах*й"...
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03.09.2023 18:40 Відповісти
в рашке уродов 95 процентов.интересно,сколько уродов в венгрии?
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03.09.2023 18:41 Відповісти
Всі, хто несе в собі ханти-мансійську (не європейську) ментальність.

Типова ситуація, коли зграя у##бків опинилася в оточенні абсолютно чужих їм культурно, ментально і лінґвістично народів. Суомці і еести впоралися з цим. Мадьяри -- ні.
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03.09.2023 19:26 Відповісти
согласен
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03.09.2023 19:43 Відповісти
депортувати назад - на Урал угрів
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03.09.2023 23:05 Відповісти
105%
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03.09.2023 19:59 Відповісти
мадярський у..****.Виконати потрібно гарантіїбезпеки для України,котрі за підписом рашистських окупантів,ось і все .МАДЯРСЬКІ ПСИ
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03.09.2023 18:41 Відповісти
Може він має на увазі, що окуповані території то Росія і гарантії безпеки заборонять деокупацію українських територій?!
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03.09.2023 18:42 Відповісти
Гуляш або хворий, або псих. В любому випадку йому до доктора.
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03.09.2023 18:58 Відповісти
Хвост им от дохлого осла, а не гарантии безопасности!!!
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03.09.2023 19:03 Відповісти
Мало тих двох п..расів з горбатої гори Орбана та Сійярто, ше якийсь Гуляш намалювався.
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03.09.2023 19:22 Відповісти
не якийсь, це одна з вищих посадових осіб країни.
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03.09.2023 21:52 Відповісти
Верх цинiзму..., просто недосягаемо
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03.09.2023 19:32 Відповісти
Угорщина вороги України номер 1 після кацапів
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03.09.2023 19:39 Відповісти
****** - он и в мудярщине ***-ляж
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03.09.2023 19:57 Відповісти
Гарантії РФ можливі, але їх особисто повинен отримати Путін.... в Гаазі
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03.09.2023 20:46 Відповісти
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03.09.2023 20:48 Відповісти
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03.09.2023 20:55 Відповісти
Потворна гнида. Угорщина - ворог України у ЄС.
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03.09.2023 21:03 Відповісти
і це лайно ллється з країни, яка є членом ЄС та НАТО. і ЄС та НАТО мовчать, набравши того лайна до рота.
цивілізовані країни та міжнародне право...хулє.
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03.09.2023 21:49 Відповісти
Гуляш іди …
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03.09.2023 22:12 Відповісти
надо их обратно на Урал отправить, к братьям угро-финнам
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03.09.2023 23:01 Відповісти
кацапоугороКарфаген должен быть разрушен
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03.09.2023 23:02 Відповісти
ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЗА УРАЛ, ДИКУНИ!!!!
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03.09.2023 23:16 Відповісти
Венгры по прежнему трещат с путинской колокольни )
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04.09.2023 06:40 Відповісти
...табуреткой по морде,вот это будет гарантия мокшанским тварям с болот мацковии...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии,развязавшим 3 мировую войну в Ukraine
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04.09.2023 08:33 Відповісти
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