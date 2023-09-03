Підозра Коломойському: йому інкримінують шахрайство та використання майна, одержаного злочинним шляхом. ДОКУМЕНТ
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Олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на текст підозри.
Коломойський, який у тексті названий громадянином Ізраїлю та Кіпру, підозрюється у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення".
Зокрема "шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти".
Після цього Коломойський "імітовано погасив заборгованість" "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від свого імені, і "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.".
Далі ж "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" погасив заборгованість перед Коломойським, який таким чином шляхом обману заволодів майном (коштами) даного Товариства.
Також він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".
Зокрема "Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків".
Як повідомляв Цензор.НЕТ 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом
Ввечері того ж дня Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або внесення застави розміром 509 млн грн.
Адвокати Ігоря Коломойського заявили про те, що вони чекають повний текст судового рішення, щоб подати на нього апеляцію. До подання апеляції ніхто заставу вносити не буде.
Будь ласка, зачекайте...
По-перше перед вояжем зе-лідора в США у вересні треба розіграти шоу "я пасаділ сваєго лучшего друга, как Лі Кван Ю" (тут мають бути долгіє, прадалжитєльниє апладісмєнти на єдіном шмарафонє).
По-друге "арешт Бєні" закінчиться його виходом під заставу, бо для нього ті 509 мільйонів грн. (13,5 мільйонів баксів) це навіть не кишенькові щомісячні витрати, а набагато менше, але ж для пересічного громадянина, який зараз ледь виживає це сума, яку важко навіть збагнути, тому "шок-ефект" для офісної пропаганди вже досягнутий і коли Бєня просидівши для "картинки" тиждень у ВІП камері з блекджеком та *******, вийде на волю, народу по марафонам преподнесуть це, як шалену перемогу Владімірссанича, який мало того, що на тиждень посадив Бєню за грати, а ще й заробив для України 509 млн. грн. (ніхто ж по "єдіному шмарафону" не нагадає мудрому наріду, що за 10 років поки Бєня керував Приватом він та його кагал вивели з України 470 мільярдів баксів, що дорівнює 13 держбюджетам України).
По-третє. Справою Коломойського не просто так займається СБУ. Не поліція, не НАБУ, не САП, а саме СБУ. Тому що СБУ це пряма підзвітність президенту (зараз де-факто єрмаку, татарову та зеленському), бо керівник СБУ і призначається і звільняється виключно президентом. Всі інші антикорупційні органи - ні, бо у них інша підзвітність, менш надійна для ОП. Що це означає для суспільства та для реального розвитку справи Бєні ми всі вже вчора побачили - справа слухалась в закритому режимі, а для того, щоб піплу повісити локшину на вуха, коли він спитає "чому?" було сказано, що, мовляв Бєнв попросіл, а суд так розчулився, що просто нє смог атказвть... Насправді слухання закриті тому, що справу веде СБУ, а не тому, що Бєня стєсняєтся того, що хтось з журналістів чи випадкових зрітєлєй заподозріт, що він несамовито крав і продовжує красти. Саме тому пропозиція зеленського прирівняти корупцію до держзради на для того, щоб з нею боротися, а щоб отакі ось Бєні, Єрмакі, Татарови та й сам Владімірссанич могли спокійно поховати будь-яку корупційну справу та зробити так, щоб про це не дізналося українське суспільство. А приховувати цьому кагалу повірте є що.
ІМХО, зрештою ми побачимо епічне передвиборче шоу "і нах.. сєсть і рибку сйєсть", де з одного боку (публічно) буде йти відеоряд "Бєня в застєнках", "Бєня їсть несмачну тюремну кашку" і т.д., а зеленський, в образі "нєпрімірімого борцуна з корупцієй", буде 24/7 бараздіть простори "єдіного шмарафона", а розчулений мудрий нарід буде не приходячи в себе пишатися тим, що лише на голови українців всевишній послав такого "найвеличнішого лідора", якого ні в кого немає. Паралельно все це офісні шоумени спробують продати нашим західним партнерам, як "реальну боротьбу з корупцієй", а на справді буде розігран сектакль "а-ля Фірташ в Австрії", коли Фірташ і ніби то під слідством (але вийшов під велику заставу, бо в австрійській тюремній каві вершки не того сорту) і ніби то вже десятиліттями йдуть суди, але вимогу передати його Штатам ніхто не може виконати, бо "не на часі", а ще тому, що високооплачувані юридичні контори вміло роками затягують процес на абсолютно законних, з формальної точки зору, причин.
Поки при владі в Україні Бєнін клоун, Бєня в реалі ніколи реально не сидітиме. Бо Ігорьвалєріч знає стока цікавих історій про Владімірссанича і у вигляді усних оповідань, записпних сказітєлямі на плівку і у вигляді прикольних відеоісторій, що можна зняти не один серіал про Владімірсанича, після якого буде весело лише Ігарьвалєрічу. А якщо взяти щиру безкорисну допомогу фірм Владвмірссанича по виведенню десятків мільйонів баксів на офшорки Ігорьвалєріча, то може так трапитися, що зі слідаками ФБР вони будуть пити каву вдвох, незалежно від того подобається вона їм обом чи ні.