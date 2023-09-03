Підозра Коломойському: йому інкримінують шахрайство та використання майна, одержаного злочинним шляхом. ДОКУМЕНТ

Олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на текст підозри.

Коломойський, який у тексті названий громадянином Ізраїлю та Кіпру, підозрюється у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення".

Зокрема "шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти".

Після цього Коломойський "імітовано погасив заборгованість" "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від свого імені, і "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.".

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Далі ж "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" погасив заборгованість перед Коломойським, який таким чином шляхом обману заволодів майном (коштами) даного Товариства.

Також він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".

Зокрема "Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом

Ввечері того ж дня Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або внесення застави розміром 509 млн грн.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили про те, що вони чекають повний текст судового рішення, щоб подати на нього апеляцію. До подання апеляції ніхто заставу вносити не буде.