У Литві розпочались міжнародні військово-інженерні навчання за участю країн НАТО

4 вересня у Литві стартували міжнародні навчання "Інженерний грім - 2023". Цього року учасниками стали понад 1000 військовослужбовців із країн НАТО. Навчання триватимуть до 15 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Литовської армії.

"Навчання проходитимуть на полігонах імені генерала Сільвястраса Жукаускаса (Пабрадський район) і Руднінкай (Шальчінінкайський район), місті Каунас (стадіон ім. Дарюса та Гіренаса), Вільнюському, Йонавському та Швянченіському районах", - йдеться у повідомленні.

Участь у навчаннях традиційно беруть союзники з різних країн НАТО. Цього року учасниками стануть понад 1000 військових із Бельгії, Чехії, Естонії, США, Великої Британії, Латвії, Польщі, Нідерландів, Угорщини та Німеччини.

Міжнародні навчання "Інженерний грім" – це найбільші навчання, організовані інженерним батальйоном полковника Юозаса Віткауса, які проводяться з 2013 року. Метою навчань є підготовка військових до виконання завдань інженерного забезпечення, забезпечення маневру піхоти, інтеграція маневру, взаємодії територіальних та об’єднаних інженерних підрозділів Сухопутних військ, покращення оперативності.

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Основна частина навчань проходитиме на полігоні ім. генерала Сільвястраса Жукаускаса в Пабраде, де під час ситуаційних тренувань солдати встановлюватимуть вибухові та невибухові перешкоди, виконуватимуть огородження доріг, захист від атомної, біологічної та хімічної зброї та виконуватимуть інші завдання інженерного забезпечення.

Під час навчань, як на військовій, так і на цивільній ділянках, очікується більш інтенсивне пересування військової техніки, будуть використовуватися імітаційні боєприпаси та піротехнічні заряди.