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Обмеження ціни на російську нафту працює, - Держдеп

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нафта

Запроваджене країнами G7 та їх союзниками обмеження ціни на купівлю російської нафти у 60 доларів за барель продовжує працювати та залишається ефективним інструментом.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік ван Ностранд, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Через дев’ять місяців з моменту впровадження обмеження (ціни на купівлю нафти з РФ – ред.) воно працює", - заявив він, додавши, що ця політика зменшила доходи Росії, а будь-які порушення цих граничних цін будуть розглядатися правоохоронними органами США та союзників.

Ван Ностранд також заявив, що США оцінюють ефективність цієї політики, дивлячись на те, чи дозволяє цінова стеля покупцям у всьому світі домовлятися про більші знижки на російські поставки.

"Ми не вимірюємо успіх (цієї ініціативи. – Ред.) лише тим, скільки молекул нафти постачається конкретно в барелях. Ми розглядаємо це як ринковий механізм для зміни стимулів ринку нафти", - наголосив ван Ностранд.

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Нагадаємо, середня ціна нафти російської флагманської марки Urals у серпні зросла до $74 за барель, що майже відповідає рівню серпня минулого року ($74,73).
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"Ми розглядаємо це як ринковий механізм для зміни стимулів ринку нафти..."

А вони розглядають стелю як механізм, що вимагає обходу. Наприклад, транспортують значну частину нафтопродуктів танкерами з купленим, або трохи замаскованим власним менеджментом, і частину вартості вантажу перекладають у вартість доставки. Так можна показувати 60 за будь-якої реальної ціни.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
це бла-бла-бла було б смішним, якби не стосувалося особисто нас.
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04.09.2023 16:41 Відповісти
Чому ж тоді в онлайні ціна більше 70 доларів за уралс? Недавно десь була стаття про це. Там санкції діряві і зроблено те не випадково.
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04.09.2023 16:45 Відповісти
Поставки российской нефти в Индию сокращаются второй месяц, потому что она стала дороже нефти из стран Персидского залива.
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04.09.2023 16:59 Відповісти
 
 