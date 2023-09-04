Апеляція ВАКС пом’якшила вирок ексслідчому Генпрокуратури Сусу до семи років тюрми
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом’якшила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу, зменшивши призначений йому термін ув’язнення на два роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"4 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31.01.2023, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.
Так, суд змінив вирок в частині визнання Д. Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.
Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.
Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.
Нагадаємо, прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві(грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор).
Детективи НАБУ затримали Суса 25 липня 2017 року, під час спроби залишити Україну. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру.
До цього, у квітні 2017 року, генпрокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого Дмитра Суса за "систематичне грубе порушення вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що ганьблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у чесності та непідкупності органів прокуратури".
Також тоді ще слідчий ГПУ Дмитро Сус став відомий тим, що допоміг зняти арешт з 14 газових свердловин компанії Злочевського.
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Схоже на ексудативний діатез.
а взагалі, це шось типу сЦуді колякника зварича. Коли АБСОЛЮТНО на всіх, нема де пробу ставити, а посадили якогось цапа відбувайла!! тіпо - барьба с карупцієй!!
Теперь семь лет можно не прятать ключи от авто...