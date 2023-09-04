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Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

порошенко

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 9681 про спрощене набуття статусу учасника бойових дій. Автори законопроєкту – Петро Порошенко з депутатами "Європейської Солідарності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вся процедура отримання статусу УБД має тривати не більше 6 днів і проводитись в електронному вигляді, переконані автори законопроєкту.

  • Підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування про направлення до району проведення воєнних дій для безпосереднього виконання бойових завдань.
  • Командир військового формування зобов’язаний не пізніше ніж у триденний строк направити такий наказ в електронному або паперовому вигляді до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
  • Держатель Реєстру не пізніше ніж у триденний строк з дня надходження документу оформляє електронну особову картку, що містить унікальний персональний електронний ідентифікатор особи учасника бойових дій (QR-код). Цифрова картка невідкладно надсилається на мобільний телефон військовослужбовця та, за його бажанням, члена його сім’ї.
  • При оформленні електронної особової картки УБД забороняється вимагати додаткові документи та інформацію від особи, на ім’я якої оформлюється така картка.
  • Персональний електронний ідентифікатор учасника бойових дій пред’являється для підтвердження права на користування гарантіями, передбаченими для учасників бойових дій та членів їх сімей.
  • За бажанням військовослужбовця Держателем реєстру також може бути надано посвідчення учасника бойовий дій у паперовому вигляді.
  • Персональний електронний ідентифікатор та посвідчення учасника бойових дій мають однакову юридичну силу.
  • Моментом набуття статусу учасника бойових дій вважається момент створення особової електронної картки учасника бойових дій.
  • Реєстр електронних особових карток учасників бойових дій є складовою Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед 900 тис. військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені лише 30 тис., - Порошенко

"Щойно зареєстрував у Верховній Раді наш законопроєкт, що значно спростить отримання УБД для військових. Закон має захищати українських героїв. Понад 850 тисяч бійців, які досі не отримали посвідчення через складну заплутану бюрократичну процедуру, нарешті отримають свій заслужений статус. Тепер їм не доведеться стояти в довгих чергах, завантажувати командування та принижуватися, аби отримати папірець-дозвіл", – зазначив Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Правильна опіка - опозиція займається ділом
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04.09.2023 19:41
+14
Мій знайомий був на фронті,має нагороду від Н,а за УБД треба судитися,свідків запрошувать! Якийсь сюр!
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04.09.2023 19:44
+10
З братового взводу,ще ніхто не отримав.
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04.09.2023 19:44
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Правильна опіка - опозиція займається ділом
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04.09.2023 19:41 Відповісти
Мій знайомий був на фронті,має нагороду від Н,а за УБД треба судитися,свідків запрошувать! Якийсь сюр!
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04.09.2023 19:44 Відповісти
З братового взводу,ще ніхто не отримав.
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04.09.2023 19:44 Відповісти
В 2016-ом мои земляки еще были в АТО а менты уже получили землю и УБД.
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04.09.2023 19:58 Відповісти
прокурорскі і СеБеУшники, так само, майже повним складом, починаючи ше з 2015го!!
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04.09.2023 20:49 Відповісти
Скільки часу пройшло? Мої знайомі контрактники, які на фронті з самого початку, з 14-го, УБД отримали аж в 16-му. Після цілої низки скандалів.
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04.09.2023 20:00 Відповісти
Комісували в листопаді минулого року.
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04.09.2023 20:25 Відповісти
Зрозуміло. Доведеться, мабуть, теж судитись і скандалити...
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04.09.2023 20:29 Відповісти
Я не можу більше написати,але не той..випадок.
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04.09.2023 20:31 Відповісти
Зрозуміло.
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04.09.2023 20:48 Відповісти
Брат отримав тільки форму 6.З першого дня на війні.
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04.09.2023 19:56 Відповісти
Що, ''Порох'' та законопроєкт? Та зелені вдавляться а не проголосують. От якби це було від боневтіка -то запросто.
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04.09.2023 20:30 Відповісти
Багато буквенний,так війна ж іде вже 8 років.Хто мішав спростити процедуру в 2014?А зараз-це як .."жалкий лепет оправданья..."Так як в Україні кращі в світі айтішники,то статус УБД,по новому закону, під великим питанням.
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04.09.2023 23:26 Відповісти
це ти так про Пороха? серйозно?
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05.09.2023 03:58 Відповісти
Шоб мы без вас делали П. А. Такие умные мысли у вас когда отдыхаете.
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04.09.2023 20:49 Відповісти
москвороте зебздо, ти марахвону передивилось чи "сватів"? чого тебе так пучить?
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05.09.2023 03:59 Відповісти
Це не значить, що зельониє кнопочки його приймуть. Будуть як завжди волинити. Не будуть обговорювати на комітетах, на погоджувальних радах, стануть "забувати" вносити на порядок денний, або просто не прийдуть на голосування. Не перший раз!
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04.09.2023 20:51 Відповісти
шось в лісі здохло- негативні коменти про пецю не труть...
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04.09.2023 21:06 Відповісти
це щоб притомні люди зайвий раз перерахували зебздюків
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05.09.2023 04:01 Відповісти
Нещодавно була інфа- 900тис. подано на оформлення, оформили 30 тис.
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04.09.2023 21:26 Відповісти
Тільки мало хто отримає це убд.Виплати потім будуть мільярдними, а тим хто на верху це не вигідно.
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04.09.2023 21:38 Відповісти
Тут би мені промовчати, але. А коли за тиждень людині почнуть в
нашій країні давати інвалідність після інсульту, без проходження додаткових процедур ЗА СВІЙ РАХУНОК, разом з ТОМОГРАФІЄЮ, й тасканнч по лікарнях, й тріпання останніх нервів у вигляді нервових клітин?
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04.09.2023 22:20 Відповісти
Пане Ірина,а ви не підказуйте,бо зараз почнуть "пактом" приймати-і все ні УБД,ні інвалідність після інсульту...
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04.09.2023 23:28 Відповісти
Я не дуже Вас зрозуміла, пане) Але поки в нашій країні будуть так відноситись до людей, які собі не замовляли болячок, коли буде отаке ставлення до УБД, які захищають нашу краъну, взагалі коли будуть ставитися, як до скотини, до кожної людини, тоді в нас не буде порядку ніколи. Оті пани, що посідали у ВР, та виписують закони, не бачили смаляного вовка, тому їм начхати на таких, як ми. Вони покинули всі свої награбовані маєтки й переїхали до Европи, а ми тут виживаємо, як можемо. Що буде далі, хз)
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04.09.2023 23:33 Відповісти
Коли люди почнуть відповідально ставитись до свого вибору і не вестись на пустопорожні обіцянки.
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05.09.2023 05:15 Відповісти
Агов! Медичну реформу запровадив ПОРОШЕНКО разом з Супрун!)))
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05.09.2023 15:04 Відповісти
Пробачте,пані Ірина,-не пактом,а пакетом.Колись в Раді була спроба зняти недоторканість з депутатів,пам*ятаєте?Так тут же всунули зняття недоторканості з президента і обов*язково одно прийняти з другим-пакетом.От і нічого не прийняли...Так може бути і при спробі прийняття,додатково, інвалідності -при інсульті...
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05.09.2023 16:58 Відповісти
видавати разом з білим квитком
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05.09.2023 06:19 Відповісти
 
 