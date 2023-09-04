"40% території Харківської області є потенційно небезпечними", - Клименко

За підрахунками фахівців 40% Харківської області є потенційно замінованими.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною. За час проведення розмінування лише піротехніками ДСНС знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. І ця робота триває невпинно", - наголосив Клименко.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Україна є найбільш замінованою країною світу.

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