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Харківщина (4284) Клименко (190) розмінування (758) міна (159)

"40% території Харківської області є потенційно небезпечними", - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

За підрахунками фахівців 40% Харківської області є потенційно замінованими.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ. 

"За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною. За час проведення розмінування лише піротехніками ДСНС знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. І ця робота триває невпинно", - наголосив Клименко.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Україна є найбільш замінованою країною світу.

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Заголовок-"вбиває зразу.Якщо заявляє міністр МВД таке-то перші думки-це про "вату"яка залишилася і почикує,а раптом...Цензор,у вас,крім Бутусова,ще хтось може бути редактором,слідкувати хоча б за заголовками???
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04.09.2023 23:16 Відповісти
В основному це ті місця де довго були кацапи, ближче до кордону з Луганською областю, хоча були випадки коли під Чугуївим асфальтова техніка на узбіччях наїджала на протитанкові міни.
Кацапи це прийомні діти сатани.
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05.09.2023 01:07 Відповісти
 
 